Live TV

Șeful DNA, despre acuzațiile referitoare la justiție și o posibilă bătălie pe funcții: „Nu prea cred în coincidenţe”

Data publicării:
marius voineag seful dna
Marius Voineag, procurorul-șef DNA. Foto: Inquam Photos / George Călin

Procurorul general al DNA, Marius Voineag, a declarat, miercuri seară, că nu crede în coincidenţe, iar timingul celor care fac tot felul de acuzaţii referitoare la justiţie „spune totul”, în condiţiile în care se apropie finalul mandatelor pentru procurorii-şefi. Acesta s-a referit la reportajul Recorder și o bătălie în sistemul judiciar. 

Întrebat, miercuri seară, la Antena 3, despre reportajul Recorder şi dacă a constatat că există o bătălie în sistemul judiciar dusă de cei care ar dori să revină în funcţii, Marius Voineag a răspuns: „Realitatea e că nu prea cred în coincidenţe”. 

„Timingul (momentul ales – n.red.) spune totul. Când avem un timing de natura celui despre care vorbiţi (momentul numirilor noilor procurori-şefi – n.r.), legat de atacuri în cascadă... E o chestiune care ţine până la urmă de cum s-au aşezat lucrurile. Înţeleg că reportajul era făcut cu un an şi ceva înainte. N-am niciun fel de problemă, îi felicit pe cei de la Recorder, pentru că au mutat discuţia dintr-o zonă foarte îngustă legată doar de pensii speciale, într-o zonă care vizează şi disfuncţii ale sistemului judiciar”, a afirmat şeful DNA, Marius Voineag. 

El a recunoscut că lucrurile în justiţie sunt perfectibile, dar că acestea nu trebuie făcute sub „un vacarm public”. 

„Trebuie să fim realişti, lucrurile sunt perfectibile. Durata proceselor, lucruri care pot fi îmbunătăţite legate de încărcătura pe procuror sau pe judecător, însă lucrurile astea trebuie făcute, nu sub un vacarm public, nu cu un zgomot de fond care e asurzitor, şi care omoară în primul rând argumentele. Trebuie făcute cu nişte dezbateri solide, în aşa fel încât legislaţia, dacă va suferi modificări, ea să suporte nişte modificări aşezate, să ducă la nişte rezultate. Efectul ăsta de pendulă, când ne mutăm dintr-o parte în alta, de fiecare dată, este extrem de păgubos”, a adăugat procurorul-şef al DNA, Marius Voineag. 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a votat, în 16 decembrie, în unanimitate, să sesizeze Inspecţia Judiciară pentru a face verificări în cazul aspectelor semnalate în materialul de presă difuzat de publicaţia Recorder, care vizează activitatea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Marius Voineag. 

Secţia pentru procurori a CSM a anunţat că va face demersuri pentru a verifica realitatea concluziilor materialului de presă realizat de Recorder privind activitatea procurorilor. Procurorii Secţiei au precizat că au atras atenţia de mai multe ori miniştrilor Justiţiei şi politicienilor că „este necesară revizuirea unor dispoziţii din legile justiţiei, unele dintre ele în sensul celor surprinse în conţinutul materialului”. 

Printre cei contestaţi în documentarul Recorder se numără procurorul şef al DNA, Marius Voineag, şi preşedintele Înltei curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea. 

„Cerem public să verifice toate acuzaţiile aduse şi să prezinte public rezultatul verificărilor. Nicio altă autoritate nu se poate erija în deţinătorul adevărului absolut”, a afirmat Liana Arsenie, preşedintele CAB, într-o conferinţă de presă. 

Ea a adăugat că „legea nu se schimbă în stradă prin manipulare”. 

Ulterior, sute de procurori şi judecători de la majoritatea instanţelor importante au semnat o scrisoare de susţinere pentru judecătorii care au vorbit despre problemele din sistem, arătând că acestea nu sunt cazuri izolate, ci probleme sistemice. Printre aceştia, se află şi şefa Parchetului European, Laura Codruţa Kovesi. 

Citește și: Cum poate afecta scandalul de plagiat al ministrului Justiției, Radu Marinescu, procedura de selecție a șefilor DNA, DIICOT și PG 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Maria Zaharova
2
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
3
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Oameni pe strada in Bucuresti
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii...
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
RAPORT DE ACTIVITATE DNA
Marius Voineag, procuror-şef DNA: Am avut dosare de anvergură în aceşti trei ani de zile
Sorina Pintea
ÎCCJ: A cincea amânare în pronunțarea asupra recursului în casație depus de fosta ministră Sorina Pintea, condamnată la închisoare
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a falsificat CV-ul. Condamnarea este definitivă
horatiu potra flancat de doi politisti
Horațiu Potra rămâne în arest. Fiul și nepotul mercenarului, plasați în arest la domiciliu
Ministrul fondurilor europene.
Ministrul Dragoş Pîslaru, reacție după o nouă amânare CCR: „Avem nevoie de decizii curajoase şi asumate”
Recomandările redacţiei
dolari sua ue uniunea europeana
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50%...
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
Supremația SUA în viziunea lui Trump. Fixația privind Groenlanda, un...
photo-collage.png (29)
Oana Țoiu: Legea intrată în vigoare în Ucraina nu vizează nicio...
trump rutte
Trump anunță un cadru de acord privind Groenlanda după discuții cu...
Ultimele știri
Primarul acuzat de pornografie infantilă va fi plasat în arest la domiciliu. Tribunalul Giurgiu a respins propunerea de arest preventiv
Trump anunță că Putin a acceptat invitația în „Consiliul pentru Pace”. Kremlinul invocă fondurile ruse înghețate în SUA
Europa va lansa o nouă platformă de socializare pe fondul tensiunilor crescânde cu giganții tehnologici americani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
Motivul pentru care soția lui Brooklyn Beckham a plâns în ziua nunții. Un invitat face dezvăluiri incendiare
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Faza care nu s-a văzut la TV în Galatasaray – Atletico Madrid 1-1. De ce i-a certat Istvan Kovacs pe...
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Zona din Bucureşti în care s-au vândut cele mai multe apartamente în 2025. Un sfert din totalul înregistrat...
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
NEWS ALERT S-a aflat: cine va fi noul selecționer al României! ”Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Newsweek
Grindeanu anunță că a făcut rost de bani pentru creșterea pensiilor. „Sunt 3.000.000.000lei”. Cum îi împarte?”
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Decizia luată de Mădălina Ghenea după dezamăgirile în dragoste. „Posibilitățile de a o termina definitiv cu...