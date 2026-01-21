Trump anunță că Putin a acceptat invitația în „Consiliul pentru Pace”. Kremlinul invocă fondurile ruse înghețate în SUA

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Vladimir Putin a acceptat invitația de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, o inițiativă prezentată ca alternativă la ONU. Kremlinul a sugerat totodată că „biletul de intrare" ar putea fi plătit din fondurile ruse înghețate în Statele Unite, în contextul sancțiunilor impuse după invazia din Ucraina, potrivit AFP și News.ro.

Cu toate acestea, Vladimir Putin anunțase cu câteva minute mai devreme că a ordonat Ministerului rus de Externe să studieze această invitație înainte de a putea oferi un răspuns oficial.

„Ministerul rus de Externe a fost însărcinat să studieze documentele care ne-au fost transmise și să consulte partenerii noștri strategici în această privință", a declarat Putin în cadrul unei reuniuni guvernamentale.

„Abia după aceea vom putea răspunde invitației care ne-a fost adresată", a adăugat el, mulțumindu-i totuși lui Trump pentru inițiativă.

Vladimir Putin a declarat, de asemenea, că Rusia ar putea plăti miliardul de dolari cerut drept „bilet de intrare" pentru un loc permanent din fondurile ruse înghețate în Statele Unite sub fosta administrație americană, ca urmare a războiului din Ucraina. El a sugerat totodată că fondurile rusești rămase blocate în SUA ar putea fi utilizate pentru „reconstrucția teritoriilor afectate de ostilități, după încheierea unui acord de pace între Rusia și Ucraina".

Potrivit Casei Albe, „Consiliul pentru Pace" propus de Donald Trump are ca obiectiv principal elaborarea unui plan pentru a pune capăt războiului din Fâșia Gaza.

„Esențial este ca întregul proces să aibă un efect favorabil asupra soluționării pe termen lung a conflictului israelo-palestinian, pe baza rezoluțiilor relevante ale Națiunilor Unite", a comentat liderul de la Kremlin.

„Este necesar ca nevoile și dorințele inalienabile ale palestinienilor să fie luate în considerare", a adăugat el, afirmând că Moscova va sprijini „toate eforturile menite să consolideze stabilitatea internațională".

Comentând, pe de altă parte, dorința lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, Vladimir Putin a spus că această chestiune „nu privește absolut deloc" Rusia. Cu toate acestea, el a acuzat Danemarca că „a considerat întotdeauna Groenlanda ca pe o colonie" și că a „tratat-o destul de dur, ca să nu spunem crud".

Editor : Ș.A.