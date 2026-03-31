Șaisprezece companii ucrainene au venit în România ca să negocieze cu Guvernul și cu Ministerul Apărării Naționale producția de aparate de zbor fără pilot în țara noastră, conform informațiilor obținute de Digi24.

Reprezentanții a 16 companii ucrainene au venit în România, după ce Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au semnat parteneriatul strategic dintre România și Ucraina.

Companiile vor discuta în primul rând cu reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, într-o întâlnire care va avea loc miercuri. Reprezentanții ucrainenilor vor discuta cu Departamentul pentru armamente din MApN, astfel încât Armata României să-și dea seama cât de compatibile sunt dronele ucrainenilor cu echipamentele pe care le folosesc în prezent militarii români.

Joi, companiile ucrainene vor ajunge la Guvern, pentru o întâlnire la Palatul Victoria cu reprezentanți ai Cancelariei premierului. De asemenea, vor avea loc discuții între firmele românești și companiile ucrainene. În urma acestor negocieri, care vor avea loc tot la Palatul Victoria, reprezentanții firmelor își vor da seama cum pot colabora.

Scopul final este construirea unor fabrici în România în care să se asambleze drone după modelul ucrainean.

În ceea ce privește suma alocată, ministrul Apărării a declarat că sunt disponibile 200 de milioane de euro sub forma unui împrumut în cadrul UE, prin programul SAFE.

