Guvernul a aprobat, joi, bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) pentru 2026, care depășește 3,1 miliarde de lei și include investiții în apă și canalizare, energie regenerabilă, programul „Rabla”, iluminat public eficient și împăduriri. Ministra interimară a Mediului Diana Buzoianu a declarat că obiectivul principal este accelerarea implementării proiectelor și livrarea unor „rezultate concrete, reale, pentru comunități”.

Potrivit Dianei Buzoianu, bugetul AFM pentru anul viitor pune accent pe proiecte cu impact direct pentru comunități, de la apă și canalizare până la iluminat public eficient energetic și reciclare.

Diana Buzoianu: „Oamenii au nevoie de proiecte finalizate”

„Continuăm programele deja începute, susținem proiectele preluate din PNRR și lansăm programe noi acolo unde există nevoi clare. Investim în infrastructura locală, eficiență energetică, mobilitate mai curată, economie circulară, stocare de energie și împăduriri”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Aceasta a subliniat că obiectivul principal este accelerarea implementării proiectelor finanțate prin AFM.

„Pentru mine, miza principală este ca AFM să livreze mai repede și mai clar. Oamenii nu au nevoie doar de apeluri lansate și de anunțuri publice. Au nevoie de proiecte finalizate”, a mai spus Diana Buzoianu.

1,5 miliarde de lei pentru apă și canalizare

Cea mai mare alocare din bugetul AFM pe 2026 este destinată proiectelor de apă și canalizare, care vor primi 1,5 miliarde de lei.

Fondurile vor fi folosite pentru extinderea și modernizarea rețelelor, în condițiile în care multe comunități din România se confruntă încă cu lipsa accesului la servicii publice de bază.

Alte 700 de milioane de lei vor merge către modernizarea iluminatului public, proiecte care urmăresc reducerea consumului de energie și a costurilor pentru administrațiile locale.

Finanțare pentru energie regenerabilă și programul „Rabla”

AFM va aloca 400 de milioane de lei pentru stocarea energiei în baterii, în contextul creșterii numărului de prosumatori și al dezvoltării producției de energie din surse regenerabile.

„Pentru gospodării, programul înseamnă mai multă independență energetică și o folosire mai eficientă a energiei produse. Pentru sistemul energetic, înseamnă o capacitate mai bună de a integra energia regenerabilă”, a transmis Ministerul Mediului.

Totodată, 300 de milioane de lei vor fi direcționați către o nouă sesiune a programului „Rabla” pentru persoane fizice, destinat casării mașinilor vechi și achiziției de vehicule mai puțin poluante, inclusiv electrice și hibride.

Investiții în împăduriri și reciclare

Bugetul AFM include și 250 de milioane de lei pentru împăduriri, bani destinați reconversiei terenurilor degradate și extinderii suprafețelor împădurite.

În paralel, vor continua investițiile în colectare selectivă, reciclare și infrastructură pentru gestionarea deșeurilor, inclusiv centre de colectare cu aport voluntar, insule ecologice digitalizate și instalații de reciclare.

De asemenea, AFM va continua finanțarea programelor pentru panouri fotovoltaice, stații de încărcare pentru vehicule electrice, infrastructură velo, microbuze pentru elevi și proiecte de eficiență energetică în clădiri publice.

Editor : Ana Petrescu