Proiectil exploziv descoperit de un bărbat în timp ce săpa în curte, la Botoșani

Data publicării:
Specialiștii au stabilit că este vorba despre un proiectil exploziv de calibru 75 mm. Foto: ISU Botoșani

Un proiectil exploziv a fost descoperit, vineri dimineață, într-o gospodărie de pe strada Împărat Traian din municipiul Botoșani, după ce proprietarul a dat peste muniție în timp ce săpa în curte.

Bărbatul a realizat pericolul și a apelat imediat numărul de urgență 112. La fața locului a intervenit, în scurt timp, echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, care a evaluat situația.

Specialiștii au stabilit că este vorba despre un proiectil exploziv de calibru 75 mm, aflat în perfectă stare de funcționare, ceea ce îl făcea extrem de periculos. Muniția a fost ridicată în condiții de siguranță, transportată și depozitată în poligonul militar de la Copălău, urmând să fie distrusă.

Reprezentanții ISU atrag atenția că muniția neexplodată reprezintă un risc major și poate provoca tragedii dacă este manipulată necorespunzător. Cetățenii sunt sfătuiți să nu atingă, să nu lovească și să nu ridice obiecte metalice care seamănă cu proiectile, grenade, bombe sau cartușe, indiferent dacă acestea sunt îngropate sau la suprafață.

De asemenea, este interzisă încercarea de a le demonta sau de a le folosi în diverse scopuri, întrucât astfel de acțiuni pot duce la explozii. În cazul descoperirii unor obiecte suspecte, autoritățile recomandă apelarea de urgență la 112 și evitarea oricărui contact cu acestea până la sosirea echipelor specializate.

Editor : M.I.

