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Un copil de șase ani din Botoșani a intrat în comă după ce sora lui i-a pus un plasture pe o rană. Ce conținea acesta

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Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
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Un copil de șase ani din Botoșani a ajuns în comă la spital după ce sora sa, în vârstă de zece ani, i-a aplicat pe o rană un plasture care conținea fentanil. Băiețelul a fost găsit inconștient, iar medicii i-au administrat de urgență un antidot, relatează Agerpres.

Copilul a ajuns în comă la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) „Mavromati”, în urma unei intoxicaţii provocate de un plasture care conţinea un analgezic puternic, a declarat purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, Ioan Asaftei.

Potrivit acestuia, băieţelul s-a rănit, iar sora sa, în vârstă de zece ani, i-a aplicat un plasture pe rană. Ulterior, copilul s-a intoxicat cu fentanilul conţinut de plasture.

Băieţelul a fost găsit inconştient, vânăt la faţă şi cu o temperatură de 38,5 grade Celsius.

„În urma examenului clinic, s-a constatat faptul că pacientul prezenta plasturi cu fentanil aplicaţi de sora băieţelului, în vârstă de zece ani. Din cauza intoxicaţiei cu fentanil, s-a administrat medicaţie cu naloxonă, antidotul utilizat în intoxicaţiile cu opioide. Pacientul a răspuns imediat la tratamentul administrat şi a rămas la UPU pentru supraveghere”, a declarat purtătorul de cuvânt al SJU Botoşani.

Conştient şi cooperant, băieţelul a fost transferat ulterior în Secţia de Pediatrie a SJU.

Editor : Ș.A.

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