Sărbătoarea Mucenicilor 2026: De ce se beau 44 de pahare pe 9 martie. Semnificația tradiției care aduce noroc și sănătate tot anul

În fiecare an, la 9 martie, românii păstrează un obicei străvechi, încărcat de simboluri și semnificații: ritualul consumării celor 40 sau 44 de pahare de vin. Tradiția îmbină credințe populare cu elemente provenite din obiceiuri precreștine, iar diferența dintre cele două numere are o explicație simbolică bine conturată. Numărul 40 este considerat sacru, simbolizând echilibrul și perfecțiunea, în timp ce 44 este văzut în anumite regiuni ca simbol al norocului, al forței și al vitalității. Dincolo de dimensiunea sa socială, ritualul este perceput în mentalul colectiv ca un gest menit să aducă sănătate, energie și protecție pe parcursul întregului an.

Fiecare obicei al zilei capătă o semnificație simbolică profundă, fiind asociată cu memoria Sfinților Mucenici și cu tradițiile transmise de generații. Prin acest gest ritualic, comunitățile își reafirmă legătura cu patrimoniul spiritual și cultural, alimentând totodată speranța unui an roditor, marcat de sănătate și vitalitate, în pragul venirii primăverii.

Semnificația spirituală a pomenirii celor 40 de Mucenici

Ziua de 9 martie marchează pomenirea celor 40 de Mucenici din Sevastia, un grup de soldați creștini care au trăit în primele decenii ale secolului al IV-lea. Aceștia făceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata, unitate a armatei romane staționată în Sevastia, în Armenia - localitate cunoscută astăzi sub numele de Sivas, în Turcia. Destinul lor este legat de o perioadă marcată de persecuții religioase, când creștinii erau supuși represiunilor ordonate de împăratul Licinius, co-împărat roman cunoscut pentru atitudinea sa ostilă față de adepții noii credințe.

Soldații au refuzat să aducă jertfe zeilor păgâni și să-și renege credința în Hristos, gest interpretat de autorități drept un act grav de nesupunere. Ca pedeapsă, au fost aruncați într-un lac înghețat, dezbrăcați, în plină iarnă, o metodă de tortură menită să îi constrângă să renunțe la credința lor.În pofida frigului extrem și a suferinței îndurate, cei 40 de soldați au rămas uniți până la capăt, dând dovadă de o statornicie remarcabilă și de o credință neclintită.

Legenda spune că unul dintre martiri a cedat în fața suferinței, însă locul său a fost luat de un soldat păgân, impresionat de tăria și credința celor rămași. Episodul este interpretat simbolic ca o dovadă a faptului că exemplul de curaj și statornicie poate inspira și transforma pe cei din jur.

Prin jertfa și devotamentul lor, cei 40 de Mucenici din Sevastia au devenit, în tradiția creștină, un simbol al curajului, al unității și al sacrificiului făcut în numele credinței.

Tradiția celor 44 de pahare de vin pe 9 martie

Obiceiul consumării a 40 sau 44 de pahare de vin în ziua de 9 martie nu are o origine exclusiv religioasă, ci își are rădăcinile în credințele populare românești. Tradiția este întâlnită cu precădere în regiunile din Muntenia și Oltenia, unde semnificația ritualului a fost amplificată simbolic prin extinderea numărului de pahare.

În mentalitatea tradițională, cifra 40 era considerată una sacră, asociată ideilor de echilibru, încercare și desăvârșire. Depășirea acestui prag simbolic reflecta aspirația către belșug, prosperitate și un an roditor. În acest context, numărul 44 a fost interpretat ca un semn al forței, al norocului și al vitalității, consolidând simbolic ideea de rezistență și energie pentru lunile care urmau.

Vinul - simbol al vitalității și protecției

Obiceiul este influențat și de tradiții precreștine asociate fertilității și renașterii naturii, întrucât, în trecut, data de 9 martie marca începutul anului agrar. În acest context, vinul era considerat un element cu valențe protectoare, despre care se credea că aduce sănătate oamenilor și rod bogat pământului.

În practică, ritualul nu presupune neapărat consumul a 44 de pahare pline, ci, de multe ori, 44 de înghițituri sau pahare de dimensiuni mici. Gestul are, în primul rând, o valoare simbolică, mai degrabă decât una recreativă. Potrivit credinței populare, vinul consumat în această zi oferă energie, sănătate și putere de muncă pentru întregul an, transformând obiceiul într-un veritabil ritual al prosperității și al reînnoirii.

Cum a evoluat tradiția celor 44 de pahare: Alte alimente asociate ritualului

Deși vinul ocupă un loc central în tradiția celor 44 de pahare, în numeroase comunități din România, ziua de 9 martie este marcată și prin consumul mucenicilor, preparați fie fierți, fie copți, adesea serviți cu nucă, miere sau scorțișoară. Forma lor caracteristică, asemănătoare cifrei „8”, este interpretată simbolic drept semn al infinitului și al continuității vieții, sugerând legătura dintre om, natură și comunitate.

Prezența acestor preparate ritualice completează semnificația vinului în cadrul obiceiului. Împreună, ele transformă momentul într-un ritual tradițional asociat cu sănătatea, protecția și speranța unui an prosper.

În prezent, tradiția celor 44 de pahare este păstrată mai ales în mediul rural, însă obiceiul a fost preluat, într-o formă simbolică, și în orașe. De multe ori, vinul este împărțit cu membrii familiei sau cu vecinii, un gest care consolidează legăturile comunitare și menține vie tradiția transmisă din generație în generație. În situațiile în care consumul unei cantități mari de alcool nu este posibil, obiceiul este adaptat: se folosesc pahare de dimensiuni mici sau vinul este stropit simbolic, astfel încât semnificația ritualului să fie păstrată fără a pune în pericol sănătatea participanților.

În multe sate sunt aprinse focuri ritualice, iar gospodăriile și animalele sunt binecuvântate, obiceiuri care reflectă credințe vechi legate de purificare și protecție. Chiar dacă nu există festivaluri oficiale dedicate acestei zile, tradițiile sunt transmise din generație în generație, păstrându-și locul în viața comunităților locale.

În anumite localități sunt organizate și mici evenimente comunitare, în jurul bisericii sau al căminului cultural. Aici, sărbătoarea este pusă în valoare prin demonstrații culinare, relatări din folclorul local și diverse activități inspirate din obiceiurile specifice datei de 9 martie, contribuind la menținerea spiritului tradiției.

Editor : M.C.