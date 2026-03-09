Live TV

Sărbătoarea Mucenicilor 2026: De ce se beau 44 de pahare pe 9 martie. Semnificația tradiției care aduce noroc și sănătate tot anul

Data publicării:
44 de pahare pe 9 martie. Foto Getty Images
44 de pahare pe 9 martie. Foto Getty Images
Din articol
Semnificația spirituală a pomenirii celor 40 de Mucenici Tradiția celor 44 de pahare de vin pe 9 martie Cum a evoluat tradiția celor 44 de pahare: Alte alimente asociate ritualului

În fiecare an, la 9 martie, românii păstrează un obicei străvechi, încărcat de simboluri și semnificații: ritualul consumării celor 40 sau 44 de pahare de vin. Tradiția îmbină credințe populare cu elemente provenite din obiceiuri precreștine, iar diferența dintre cele două numere are o explicație simbolică bine conturată. Numărul 40 este considerat sacru, simbolizând echilibrul și perfecțiunea, în timp ce 44 este văzut în anumite regiuni ca simbol al norocului, al forței și al vitalității. Dincolo de dimensiunea sa socială, ritualul este perceput în mentalul colectiv ca un gest menit să aducă sănătate, energie și protecție pe parcursul întregului an.

Fiecare obicei al zilei capătă o semnificație simbolică profundă, fiind asociată cu memoria Sfinților Mucenici și cu tradițiile transmise de generații. Prin acest gest ritualic, comunitățile își reafirmă legătura cu patrimoniul spiritual și cultural, alimentând totodată speranța unui an roditor, marcat de sănătate și vitalitate, în pragul venirii primăverii.

Semnificația spirituală a pomenirii celor 40 de Mucenici

Ziua de 9 martie marchează pomenirea celor 40 de Mucenici din Sevastia, un grup de soldați creștini care au trăit în primele decenii ale secolului al IV-lea. Aceștia făceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata, unitate a armatei romane staționată în Sevastia, în Armenia - localitate cunoscută astăzi sub numele de Sivas, în Turcia. Destinul lor este legat de o perioadă marcată de persecuții religioase, când creștinii erau supuși represiunilor ordonate de împăratul Licinius, co-împărat roman cunoscut pentru atitudinea sa ostilă față de adepții noii credințe.

Soldații au refuzat să aducă jertfe zeilor păgâni și să-și renege credința în Hristos, gest interpretat de autorități drept un act grav de nesupunere. Ca pedeapsă, au fost aruncați într-un lac înghețat, dezbrăcați, în plină iarnă, o metodă de tortură menită să îi constrângă să renunțe la credința lor.În pofida frigului extrem și a suferinței îndurate, cei 40 de soldați au rămas uniți până la capăt, dând dovadă de o statornicie remarcabilă și de o credință neclintită.

Legenda spune că unul dintre martiri a cedat în fața suferinței, însă locul său a fost luat de un soldat păgân, impresionat de tăria și credința celor rămași. Episodul este interpretat simbolic ca o dovadă a faptului că exemplul de curaj și statornicie poate inspira și transforma pe cei din jur.

Prin jertfa și devotamentul lor, cei 40 de Mucenici din Sevastia au devenit, în tradiția creștină, un simbol al curajului, al unității și al sacrificiului făcut în numele credinței.

Tradiția celor 44 de pahare de vin pe 9 martie

Obiceiul consumării a 40 sau 44 de pahare de vin în ziua de 9 martie nu are o origine exclusiv religioasă, ci își are rădăcinile în credințele populare românești. Tradiția este întâlnită cu precădere în regiunile din Muntenia și Oltenia, unde semnificația ritualului a fost amplificată simbolic prin extinderea numărului de pahare.

În mentalitatea tradițională, cifra 40 era considerată una sacră, asociată ideilor de echilibru, încercare și desăvârșire. Depășirea acestui prag simbolic reflecta aspirația către belșug, prosperitate și un an roditor. În acest context, numărul 44 a fost interpretat ca un semn al forței, al norocului și al vitalității, consolidând simbolic ideea de rezistență și energie pentru lunile care urmau.

Vinul - simbol al vitalității și protecției

Obiceiul este influențat și de tradiții precreștine asociate fertilității și renașterii naturii, întrucât, în trecut, data de 9 martie marca începutul anului agrar. În acest context, vinul era considerat un element cu valențe protectoare, despre care se credea că aduce sănătate oamenilor și rod bogat pământului.

În practică, ritualul nu presupune neapărat consumul a 44 de pahare pline, ci, de multe ori, 44 de înghițituri sau pahare de dimensiuni mici. Gestul are, în primul rând, o valoare simbolică, mai degrabă decât una recreativă. Potrivit credinței populare, vinul consumat în această zi oferă energie, sănătate și putere de muncă pentru întregul an, transformând obiceiul într-un veritabil ritual al prosperității și al reînnoirii.

Cum a evoluat tradiția celor 44 de pahare: Alte alimente asociate ritualului

Deși vinul ocupă un loc central în tradiția celor 44 de pahare, în numeroase comunități din România, ziua de 9 martie este marcată și prin consumul mucenicilor, preparați fie fierți, fie copți, adesea serviți cu nucă, miere sau scorțișoară. Forma lor caracteristică, asemănătoare cifrei „8”, este interpretată simbolic drept semn al infinitului și al continuității vieții, sugerând legătura dintre om, natură și comunitate.

Prezența acestor preparate ritualice completează semnificația vinului în cadrul obiceiului. Împreună, ele transformă momentul într-un ritual tradițional asociat cu sănătatea, protecția și speranța unui an prosper.

În prezent, tradiția celor 44 de pahare este păstrată mai ales în mediul rural, însă obiceiul a fost preluat, într-o formă simbolică, și în orașe. De multe ori, vinul este împărțit cu membrii familiei sau cu vecinii, un gest care consolidează legăturile comunitare și menține vie tradiția transmisă din generație în generație. În situațiile în care consumul unei cantități mari de alcool nu este posibil, obiceiul este adaptat: se folosesc pahare de dimensiuni mici sau vinul este stropit simbolic, astfel încât semnificația ritualului să fie păstrată fără a pune în pericol sănătatea participanților.

În multe sate sunt aprinse focuri ritualice, iar gospodăriile și animalele sunt binecuvântate, obiceiuri care reflectă credințe vechi legate de purificare și protecție. Chiar dacă nu există festivaluri oficiale dedicate acestei zile, tradițiile sunt transmise din generație în generație, păstrându-și locul în viața comunităților locale.

În anumite localități sunt organizate și mici evenimente comunitare, în jurul bisericii sau al căminului cultural. Aici, sărbătoarea este pusă în valoare prin demonstrații culinare, relatări din folclorul local și diverse activități inspirate din obiceiurile specifice datei de 9 martie, contribuind la menținerea spiritului tradiției.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Parkinson
1
Japonia autorizează, în premieră mondială, terapii cu celule stem pentru două boli grave...
Lebanon Israel Iran
2
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat...
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
3
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru...
petrolier în ocean
4
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
US soldiers. US army. USA patch flag on the US military uniform. United States Armed Forces. Veterans Day.
5
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați...
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
Digi Sport
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sfinții 40 de Mucenici 2026. Foto Getty Images
Sfinții 40 de Mucenici 2026. Ce nu ai voie să faci pe 9 martie. Explicațiile preotului: „Poți atrage ghinionul sau mânia divinității”
Ce semnificație are Ziua Femeii. Foto Getty Images
8 Martie 2026: Ce semnificație are Ziua Femeii și cum a devenit una dintre cele mai iubite sărbători
Sărbători calendar ortodox martie 2026. Foto Getty Images
Calendar ortodox martie 2026: Sărbători cu cruce roșie și praznice importante în Postul Paștelui
Când nu se fac nunți în 2026. Foto Getty Images
Când nu se fac nunți în 2026: Lista completă a perioadelor de post și a zilelor în care biserica interzice cununiile religioase
Tradiții și obiceiuri de Dragobete 2026. Foto Getty Images
Dragobete 2026: Sărbătoarea iubirii în tradiția românească. Care sunt cele mai cunoscute și îndrăgite obiceiuri pe 24 februarie
Recomandările redacţiei
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Trump nu a fost de...
Soldați americani
Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era...
donald trumo
Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult...
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi. Foto Profimedia
„Parteneriat strategic”: Iranul afirmă că va continua cooperarea...
Ultimele știri
„Vrabia albastră”, arma cu care SUA și Israel l-au ucis pe ayatollahul Ali Khamenei. Războiul cu Iran, teren de testare militară
Război în Orientul Mijlciu, Ziua 10. Iranul „nu caută un armistițiu” și consideră că „agresorii trebuie pedepsiți”
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive aleg să părăsească țara
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretele lui Kate Middleton pentru a se menține în formă. Băutura pe care o consumă în fiecare zi la micul...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Video. Ruşinea din cel mai bogat sector al Capitalei. Zeci de familii lăsate în noroi, în timp ce primăria...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
S-a stabilit programul etapei 1 din play-out. Când se joacă FCSB – Metaloglobus, debutul lui Mirel Rădoi
Adevărul
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în care s-a...
Playtech
Scutul antirachetă de la Deveselu vs. alte sisteme de apărare din lume. Cum ar rezista într-un conflict real...
Digi FM
Patrimoniul lui Michael Jackson, dat în judecată de patru frați care susțin că artistul i‑a abuzat după ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Văzuți împreună, mai lipsește doar anunțul! ”Unul dintre cele mai neașteptate cupluri ale anului”
Pro FM
Cum a apărut celebrul moonwalk. Fratele lui Michael Jackson spune că artistul a învățat mișcarea de la un...
Film Now
„Sunt Michael J. Fox și sunt tată și actor”. Starul din „Back to the Future”, ovaționat la gala Actor Awards...
Adevarul
Consiliul pentru Pace, șansă istorică sau un rateu pentru România? Expert: „Mă tem că nu ne dorim să ieșim...
Newsweek
Pensii mai mari în aprilie. Guvernul decide săptămână aceasta care pensionari iau bani în plus și ce sume
Digi FM
„Eram o mamă singură cu gemeni de trei ani”. Jennifer Lopez, dezvăluiri despre despărțirea de Marc Anthony...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Studiu făcut pe 130.000 de participanți, urmăriți zeci de ani. Ce efect important poate avea consumul moderat...
Digi Animal World
Cum să scapi rapid de părul de animale de pe haine. Trucul simplu folosit de o femeie cu patru pisici
Film Now
Angelina Jolie, singură după divorțul de Brad Pitt. De ce nu a mai avut nicio relație în ultimii ani
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii