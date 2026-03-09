Sfinții 40 de Mucenici 2026. Ce nu ai voie să faci pe 9 martie. Explicațiile preotului: „Poți atrage ghinionul sau mânia divinității”

Data de 9 martie este consemnată în calendarul creștin-ortodox ca zi de pomenire a celor 40 de Mucenici din Sevastia. Considerată una dintre cele mai semnificative sărbători din perioada Postului Paștelui, aceasta readuce în atenție un episod dramatic din primele secole ale creștinismului, când mărturisirea credinței era adesea plătită cu sacrificiul suprem. Pentru credincioși, momentul nu reprezintă doar o comemorare, ci și o expresie a curajului, solidarității și a biruinței spirituale dobândite prin suferință. Preotul Dan Damaschin a explicat, pentru Digi24.ro, sensurile profunde ale acestui praznic, evidențiind totodată tradițiile și obiceiurile care contribuie la importanța aparte a zilei în viața comunității religioase.

Sărbătoarea din luna martie este marcată în calendarul bisericesc cu cruce roșie, simbol al unei zile deosebit de importante din punct de vedere spiritual, și este celebrată cu solemnitate în toate lăcașurile de cult creștine.

Cine au fost Sfinții 40 de mucenici din Sevastia

Ziua de 9 martie marchează pomenirea celor 40 de Mucenici din Sevastia, un grup de soldați creștini care au trăit în primele decenii ale secolului al IV-lea. Aceștia făceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata, unitate a armatei romane staționată în Sevastia, în Armenia - localitate cunoscută astăzi sub numele de Sivas, în Turcia. Destinul lor este legat de o perioadă marcată de persecuții religioase, când creștinii erau supuși represiunilor ordonate de împăratul Licinius, co-împărat roman cunoscut pentru atitudinea sa ostilă față de adepții noii credințe.

Soldații au refuzat să aducă jertfe zeilor păgâni și să-și renege credința în Hristos, gest interpretat de autorități drept un act grav de nesupunere. Ca pedeapsă, au fost aruncați într-un lac înghețat, dezbrăcați, în plină iarnă, o metodă de tortură menită să îi constrângă să renunțe la credința lor. În pofida frigului extrem și a suferinței îndurate, cei 40 de soldați au rămas uniți până la capăt, dând dovadă de o statornicie remarcabilă și de o credință neclintită.

Legenda spune că unul dintre martiri a cedat în fața suferinței, însă locul său a fost luat de un soldat păgân, impresionat de tăria și credința celor rămași. Episodul este interpretat simbolic ca o dovadă a faptului că exemplul de curaj și statornicie poate inspira și transforma pe cei din jur. Prin jertfa și devotamentul lor, cei 40 de Mucenici din Sevastia au devenit, în tradiția creștină, un simbol al curajului, al unității și al sacrificiului făcut în numele credinței.

Semnificația religioasă a zilei

„Semnificația religioasă a praznicului celor 40 de Mucenici din Sevastia este una profundă și complexă. Pentru credincioși, această zi reprezintă un prilej de reflecție asupra statorniciei în credință, a curajului și a jertfei pentru valorile spirituale. Sărbătoarea transmite ideea că adevărata tărie nu se regăsește în puterea fizică, ci în fidelitatea față de Dumnezeu, păstrată chiar și în fața celor mai grele încercări.

Simbolul cifrei 40

Numărul 40 are o încărcătură simbolică aparte în tradiția biblică și în cea creștin-ortodoxă, fiind adesea asociat cu perioade de încercare, purificare și pregătire duhovnicească. În Sfânta Scriptură, Mântuitorul a postit timp de 40 de zile în pustie, poporul evreu a rătăcit 40 de ani prin deșert înainte de a ajunge în Țara Făgăduinței, iar după Înviere, Iisus Hristos a petrecut 40 de zile alături de ucenici înainte de Înălțare. În acest context, jertfa celor 40 de Mucenici dobândește o puternică valoare semnificativă, ilustrând suferința asumată, fidelitatea neclintită față de credință și victoria spirituală asupra încercărilor.

Prin urmare, pomenirea lor la data de 9 martie devine un îndemn adresat credincioșilor de a rămâne uniți și statornici în credință, de a-și cultiva răbdarea și de a înțelege că suferința, atunci când este purtată cu demnitate, poate deveni un drum către lumină și mântuire.”, a explicat preotul Dan Damaschin

Cele mai importante tradiții de 9 Martie

Sărbătoarea nu evocă doar sacrificiul martirilor creștini, ci marchează și debutul anului agrar tradițional, simbolizând trecerea de la sezonul rece la cel al primăverii. În această zi, dimensiunea religioasă se împletește armonios cu tradițiile populare, iar ritualurile păstrate din vechime sunt menite să aducă protecție spirituală, purificare și belșug pentru întreaga gospodărie.

Pregătirea mucenicilor : simbol al credinței și al unității

„Cel mai răspândit obicei asociat zilei de 9 martie este prepararea mucenicilor, colăcei cu însemnătate simbolică, care evocă jertfa martirilor creștini. Denumirea lor variază de la o regiune la alta: în Moldova sunt cunoscuți drept „sfințișori”, în Muntenia ca „mucenici” sau „măcinici”, în Oltenia sub numele de „bradoși”, iar în Banat li se spune „brândușei”.

Aluatul, fie dospit, fie dulce, asemănător celui de cozonac, este pregătit în două moduri: mucenicii pot fi fierți în apă îndulcită cu miere și nucă sau copți în cuptor. Forma lor, asemănătoare cifrei opt, simbolizează infinitul și legătura dintre existența pământească și cea veșnică. După ce sunt binecuvântați în biserică, aceștia sunt oferiți copiilor și persoanelor nevoiașe. În același timp, gospodinele obișnuiau să stropească locuința și curtea cu apă sfințită, gest considerat aducător de protecție și prosperitate pentru întregul an.”, a mai precizat Părintele

Focurile echinocțiale - simbol al purificării și protecției

În anumite comunități rurale, aprinderea focurilor reprezenta pe vremuri un ritual care marca trecerea de la iarnă la primăvară. În jurul flăcărilor, oamenii rosteau formule menite să alunge frigul și să cheme căldura noului anotimp. Copiii obișnuiau să sară peste foc, iar întreaga comunitate lua parte la aceste practici cu semnificație simbolică, considerate a purifica spațiul și a aduce energie și prosperitate.

Focurile echinocțiale sunt interpretate ca un simbol al luptei împotriva răului și al protecției gospodăriei, tradiția fiind păstrată de-a lungul secolelor ca expresie a legăturii dintre credință, natură și viața comunității.

Tradiția celor 44 de pahare de vin

Un alt obicei vechi, păstrat mai ales în mediul rural, spune că în ziua de 9 martie se beau 40 sau, în unele locuri, 44 de pahare de vin. Tradiția este asociată simbolic cu sângele martirilor și exprimă dorința de sănătate, vitalitate și putere pentru anul care urmează. Dincolo de semnificația sa folclorică, acest ritual reflectă spiritul de comuniune dintre oameni, solidaritatea comunității și continuitatea dintre generații, între cei vii și cei trecuți la cele veșnice, menținând permanent memoria Sfinților 40 de Mucenici.

Rugăciuni și pomeniri - legătura dintre credință și tradiție

Pe lângă tradițiile cu caracter material, ziua de 9 martie este însoțită și de practici religioase cu o semnificație aparte. Credincioșii aduc pachete la biserică pentru a fi binecuvântate și săvârșesc pomeniri pentru cei adormiți, iar rugăciunile și gesturile ritualice transmit un mesaj de solidaritate, ocrotire și continuitate spirituală. Astfel, comemorarea Sfinților 40 de Mucenici depășește dimensiunea unui simplu act de credință, devenind și o formă de consolidare a comunității și de păstrare a tradițiilor moștenite din generații. ”, a afirmat sursa Digi24.ro

Sfinții 40 de Mucenici 2026: Superstiții în ziua praznicului

„Potrivit credinței populare, în această zi sunt evitate activitățile gospodărești solicitante și luarea unor decizii importante, pentru a nu atrage ghinionul sau mânia divinității. Momentul este perceput drept unul de repaus spiritual, dedicat rugăciunii, pomenirii martirilor și ocrotirii căminului.

În unele regiuni se renunță chiar și la spălatul rufelor ori la curățenia intensă, deoarece tradiția spune că astfel ar putea fi îndepărtată binecuvântarea și diminuat belșugul adus de sărbătoare. Respectarea acestor rânduieli face parte din patrimoniul obiceiurilor populare și contribuie la menținerea echilibrului dintre credința religioasă și viața de zi cu zi, în spiritul comemorării Sfinților 40 de Mucenici.”, conchide preotul Dan Damaschin

În esență, această zi reprezintă un prilej de reflecție și de întărire sufletească, dar și o reamintire a faptului că suferința asumată cu credință poate deveni o cale către lumină și mântuire.

