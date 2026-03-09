Live TV

Sfinții 40 de Mucenici 2026. Ce nu ai voie să faci pe 9 martie. Explicațiile preotului: „Poți atrage ghinionul sau mânia divinității”

Data publicării:
Sfinții 40 de Mucenici 2026. Foto Getty Images
Sfinții 40 de Mucenici 2026. Foto Getty Images
Din articol
Cine au fost Sfinții 40 de mucenici din Sevastia  Semnificația religioasă a zilei  Cele mai importante tradiții de 9 Martie  Sfinții 40 de Mucenici 2026: Superstiții în ziua praznicului

Data de 9 martie este consemnată în calendarul creștin-ortodox ca zi de pomenire a celor 40 de Mucenici din Sevastia. Considerată una dintre cele mai semnificative sărbători din perioada Postului Paștelui, aceasta readuce în atenție un episod dramatic din primele secole ale creștinismului, când mărturisirea credinței era adesea plătită cu sacrificiul suprem. Pentru credincioși, momentul nu reprezintă doar o comemorare, ci și o expresie a curajului, solidarității și a biruinței spirituale dobândite prin suferință. Preotul Dan Damaschin a explicat, pentru Digi24.ro, sensurile profunde ale acestui praznic, evidențiind totodată tradițiile și obiceiurile care contribuie la importanța aparte a zilei în viața comunității religioase.

Sărbătoarea din luna martie este marcată în calendarul bisericesc cu cruce roșie, simbol al unei zile deosebit de importante din punct de vedere spiritual, și este celebrată cu solemnitate în toate lăcașurile de cult creștine.

Cine au fost Sfinții 40 de mucenici din Sevastia 

Ziua de 9 martie marchează pomenirea celor 40 de Mucenici din Sevastia, un grup de soldați creștini care au trăit în primele decenii ale secolului al IV-lea. Aceștia făceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata, unitate a armatei romane staționată în Sevastia, în Armenia - localitate cunoscută astăzi sub numele de Sivas, în Turcia. Destinul lor este legat de o perioadă marcată de persecuții religioase, când creștinii erau supuși represiunilor ordonate de împăratul Licinius, co-împărat roman cunoscut pentru atitudinea sa ostilă față de adepții noii credințe.

Soldații au refuzat să aducă jertfe zeilor păgâni și să-și renege credința în Hristos, gest interpretat de autorități drept un act grav de nesupunere. Ca pedeapsă, au fost aruncați într-un lac înghețat, dezbrăcați, în plină iarnă, o metodă de tortură menită să îi constrângă să renunțe la credința lor. În pofida frigului extrem și a suferinței îndurate, cei 40 de soldați au rămas uniți până la capăt, dând dovadă de o statornicie remarcabilă și de o credință neclintită.

Legenda spune că unul dintre martiri a cedat în fața suferinței, însă locul său a fost luat de un soldat păgân, impresionat de tăria și credința celor rămași. Episodul este interpretat simbolic ca o dovadă a faptului că exemplul de curaj și statornicie poate inspira și transforma pe cei din jur. Prin jertfa și devotamentul lor, cei 40 de Mucenici din Sevastia au devenit, în tradiția creștină, un simbol al curajului, al unității și al sacrificiului făcut în numele credinței.

Semnificația religioasă a zilei 

„Semnificația religioasă a praznicului celor 40 de Mucenici din Sevastia este una profundă și complexă. Pentru credincioși, această zi reprezintă un prilej de reflecție asupra statorniciei în credință, a curajului și a jertfei pentru valorile spirituale. Sărbătoarea transmite ideea că adevărata tărie nu se regăsește în puterea fizică, ci în fidelitatea față de Dumnezeu, păstrată chiar și în fața celor mai grele încercări.

Simbolul cifrei 40

Numărul 40 are o încărcătură simbolică aparte în tradiția biblică și în cea creștin-ortodoxă, fiind adesea asociat cu perioade de încercare, purificare și pregătire duhovnicească. În Sfânta Scriptură, Mântuitorul a postit timp de 40 de zile în pustie, poporul evreu a rătăcit 40 de ani prin deșert înainte de a ajunge în Țara Făgăduinței, iar după Înviere, Iisus Hristos a petrecut 40 de zile alături de ucenici înainte de Înălțare. În acest context, jertfa celor 40 de Mucenici dobândește o puternică valoare semnificativă, ilustrând suferința asumată, fidelitatea neclintită față de credință și victoria spirituală asupra încercărilor.

Prin urmare, pomenirea lor la data de 9 martie devine un îndemn adresat credincioșilor de a rămâne uniți și statornici în credință, de a-și cultiva răbdarea și de a înțelege că suferința, atunci când este purtată cu demnitate, poate deveni un drum către lumină și mântuire.”, a explicat preotul Dan Damaschin

Cele mai importante tradiții de 9 Martie 

Sărbătoarea nu evocă doar sacrificiul martirilor creștini, ci marchează și debutul anului agrar tradițional, simbolizând trecerea de la sezonul rece la cel al primăverii. În această zi, dimensiunea religioasă se împletește armonios cu tradițiile populare, iar ritualurile păstrate din vechime sunt menite să aducă protecție spirituală, purificare și belșug pentru întreaga gospodărie.

Pregătirea mucenicilor : simbol al credinței și al unității

„Cel mai răspândit obicei asociat zilei de 9 martie este prepararea mucenicilor, colăcei cu însemnătate simbolică, care evocă jertfa martirilor creștini. Denumirea lor variază de la o regiune la alta: în Moldova sunt cunoscuți drept „sfințișori”, în Muntenia ca „mucenici” sau „măcinici”, în Oltenia sub numele de „bradoși”, iar în Banat li se spune „brândușei”.

Aluatul, fie dospit, fie dulce, asemănător celui de cozonac, este pregătit în două moduri: mucenicii pot fi fierți în apă îndulcită cu miere și nucă sau copți în cuptor. Forma lor, asemănătoare cifrei opt, simbolizează infinitul și legătura dintre existența pământească și cea veșnică. După ce sunt binecuvântați în biserică, aceștia sunt oferiți copiilor și persoanelor nevoiașe. În același timp, gospodinele obișnuiau să stropească locuința și curtea cu apă sfințită, gest considerat aducător de protecție și prosperitate pentru întregul an.”, a mai precizat Părintele

Focurile echinocțiale - simbol al purificării și protecției

În anumite comunități rurale, aprinderea focurilor reprezenta pe vremuri un ritual care marca trecerea de la iarnă la primăvară. În jurul flăcărilor, oamenii rosteau formule menite să alunge frigul și să cheme căldura noului anotimp. Copiii obișnuiau să sară peste foc, iar întreaga comunitate lua parte la aceste practici cu semnificație simbolică, considerate a purifica spațiul și a aduce energie și prosperitate.

Focurile echinocțiale sunt interpretate ca un simbol al luptei împotriva răului și al protecției gospodăriei, tradiția fiind păstrată de-a lungul secolelor ca expresie a legăturii dintre credință, natură și viața comunității.

Tradiția celor 44 de pahare de vin

Un alt obicei vechi, păstrat mai ales în mediul rural, spune că în ziua de 9 martie se beau 40 sau, în unele locuri, 44 de pahare de vin. Tradiția este asociată simbolic cu sângele martirilor și exprimă dorința de sănătate, vitalitate și putere pentru anul care urmează. Dincolo de semnificația sa folclorică, acest ritual reflectă spiritul de comuniune dintre oameni, solidaritatea comunității și continuitatea dintre generații, între cei vii și cei trecuți la cele veșnice, menținând permanent memoria Sfinților 40 de Mucenici.

Rugăciuni și pomeniri - legătura dintre credință și tradiție

Pe lângă tradițiile cu caracter material, ziua de 9 martie este însoțită și de practici religioase cu o semnificație aparte. Credincioșii aduc pachete la biserică pentru a fi binecuvântate și săvârșesc pomeniri pentru cei adormiți, iar rugăciunile și gesturile ritualice transmit un mesaj de solidaritate, ocrotire și continuitate spirituală. Astfel, comemorarea Sfinților 40 de Mucenici depășește dimensiunea unui simplu act de credință, devenind și o formă de consolidare a comunității și de păstrare a tradițiilor moștenite din generații. ”, a afirmat sursa Digi24.ro

Sfinții 40 de Mucenici 2026: Superstiții în ziua praznicului

„Potrivit credinței populare, în această zi sunt evitate activitățile gospodărești solicitante și luarea unor decizii importante, pentru a nu atrage ghinionul sau mânia divinității. Momentul este perceput drept unul de repaus spiritual, dedicat rugăciunii, pomenirii martirilor și ocrotirii căminului.

În unele regiuni se renunță chiar și la spălatul rufelor ori la curățenia intensă, deoarece tradiția spune că astfel ar putea fi îndepărtată binecuvântarea și diminuat belșugul adus de sărbătoare. Respectarea acestor rânduieli face parte din patrimoniul obiceiurilor populare și contribuie la menținerea echilibrului dintre credința religioasă și viața de zi cu zi, în spiritul comemorării Sfinților 40 de Mucenici.”, conchide preotul Dan Damaschin

În esență, această zi reprezintă un prilej de reflecție și de întărire sufletească, dar și o reamintire a faptului că suferința asumată cu credință poate deveni o cale către lumină și mântuire.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Parkinson
1
Japonia autorizează, în premieră mondială, terapii cu celule stem pentru două boli grave...
Lebanon Israel Iran
2
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat...
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
3
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru...
petrolier în ocean
4
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
US soldiers. US army. USA patch flag on the US military uniform. United States Armed Forces. Veterans Day.
5
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați...
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
Digi Sport
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
44 de pahare pe 9 martie. Foto Getty Images
Sărbătoarea Mucenicilor 2026: De ce se beau 44 de pahare pe 9 martie. Semnificația tradiției care aduce noroc și sănătate tot anul
Ce semnificație are Ziua Femeii. Foto Getty Images
8 Martie 2026: Ce semnificație are Ziua Femeii și cum a devenit una dintre cele mai iubite sărbători
Sărbători calendar ortodox martie 2026. Foto Getty Images
Calendar ortodox martie 2026: Sărbători cu cruce roșie și praznice importante în Postul Paștelui
Când nu se fac nunți în 2026. Foto Getty Images
Când nu se fac nunți în 2026: Lista completă a perioadelor de post și a zilelor în care biserica interzice cununiile religioase
Tradiții și obiceiuri de Dragobete 2026. Foto Getty Images
Dragobete 2026: Sărbătoarea iubirii în tradiția românească. Care sunt cele mai cunoscute și îndrăgite obiceiuri pe 24 februarie
Recomandările redacţiei
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Trump nu a fost de...
Soldați americani
Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era...
donald trumo
Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult...
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi. Foto Profimedia
„Parteneriat strategic”: Iranul afirmă că va continua cooperarea...
Ultimele știri
„Vrabia albastră”, arma cu care SUA și Israel l-au ucis pe ayatollahul Ali Khamenei. Războiul cu Iran, teren de testare militară
Război în Orientul Mijlciu, Ziua 10. Iranul „nu caută un armistițiu” și consideră că „agresorii trebuie pedepsiți”
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive aleg să părăsească țara
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretele lui Kate Middleton pentru a se menține în formă. Băutura pe care o consumă în fiecare zi la micul...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Video. Ruşinea din cel mai bogat sector al Capitalei. Zeci de familii lăsate în noroi, în timp ce primăria...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
S-a stabilit programul etapei 1 din play-out. Când se joacă FCSB – Metaloglobus, debutul lui Mirel Rădoi
Adevărul
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în care s-a...
Playtech
Scutul antirachetă de la Deveselu vs. alte sisteme de apărare din lume. Cum ar rezista într-un conflict real...
Digi FM
Patrimoniul lui Michael Jackson, dat în judecată de patru frați care susțin că artistul i‑a abuzat după ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Văzuți împreună, mai lipsește doar anunțul! ”Unul dintre cele mai neașteptate cupluri ale anului”
Pro FM
Cum a apărut celebrul moonwalk. Fratele lui Michael Jackson spune că artistul a învățat mișcarea de la un...
Film Now
„Sunt Michael J. Fox și sunt tată și actor”. Starul din „Back to the Future”, ovaționat la gala Actor Awards...
Adevarul
Consiliul pentru Pace, șansă istorică sau un rateu pentru România? Expert: „Mă tem că nu ne dorim să ieșim...
Newsweek
Pensii mai mari în aprilie. Guvernul decide săptămână aceasta care pensionari iau bani în plus și ce sume
Digi FM
„Eram o mamă singură cu gemeni de trei ani”. Jennifer Lopez, dezvăluiri despre despărțirea de Marc Anthony...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Studiu făcut pe 130.000 de participanți, urmăriți zeci de ani. Ce efect important poate avea consumul moderat...
Digi Animal World
Cum să scapi rapid de părul de animale de pe haine. Trucul simplu folosit de o femeie cu patru pisici
Film Now
Angelina Jolie, singură după divorțul de Brad Pitt. De ce nu a mai avut nicio relație în ultimii ani
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii