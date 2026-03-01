Calendar ortodox martie 2026: Sărbători cu cruce roșie și praznice importante în Postul Paștelui

Luna martie 2026 aduce în prim-plan un calendar ortodox bogat în semnificații liturgice și momente de reflecție spirituală, marcate atât de sărbători cu cruce roșie, zile de mare însemnătate pentru credincioși, cât și de numeroase pomeniri ale sfinților înscrise cu cruce neagră. De la praznice împărătești la comemorări dedicate martirilor și mărturisitorilor credinței, intervalul se remarcă printr-o succesiune de celebrări care reflectă profunzimea tradiției și diversitatea cultului ortodox.

Dincolo de succesiunea datelor din calendar, fiecare zi poartă o încărcătură simbolică și istorică, reafirmând continuitatea tradiției ortodoxe și rolul modelelor de credință în viața comunității contemporane.

Sărbătoare cu cruce roșie în martie 2026

25 martie: Buna Vestire

Buna Vestire, celebrată anual la 25 martie, este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, marcată în calendarul ortodox și greco-catolic cu cruce roșie, semn distinctiv al marilor praznice împărătești. Evenimentul are o semnificație teologică majoră: momentul în care Arhanghelul Gavriil îi vestește Fecioarei Maria că îl va naște pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Buna Vestire, cunoscută în tradiția populară și sub denumirea de „Blagoveștenie”, comemorează episodul biblic relatat în Evanghelia după Luca (1, 26-38). În tradiția bisericii ortodoxe, sărbătoarea este încadrată în categoria praznicelor împărătești, dedicate direct vieții Mântuitorului și Maicii Domnului.

Semnificația Bunei Vestiri este profundă, reunind în același moment taina Întrupării lui Hristos, începutul lucrării mântuitoare, exemplul suprem de ascultare și smerenie oferit de Fecioara Maria prin acceptarea voinței divine și mesajul universal al speranței, sărbătoarea fiind percepută drept vestea bucuriei și a mântuirii pentru întreaga omenire.

Nume de sfinți menționați cu cruce neagră în calendarul ortodox

7 martie: Sfinții Mucenici Episcopi din Cherson - mărturisitori ai credinței în primele veacuri creștine

Menționați în calendarul ortodox la 7 martie, Sfinții Mucenici Episcopi din Cherson sunt cinstiți ca apărători ai creștinismului în regiunea Chersonului (astăzi, în Peninsula Crimeea), într-o epocă marcată de persecuții și instabilitate religioasă. Trimiși să propovăduiască Evanghelia într-un teritoriu dominat de practici păgâne, episcopii Vasile, Efrem, Capiton, Eugen, Elpidie și Agatodor au suferit moarte martirică pentru că au refuzat să renunțe la convingerile lor spirituale.

Din perspectivă istorică și teologică, jertfa lor ilustrează procesul dificil al răspândirii creștinismului în spațiul pontic și în zonele limitrofe Mării Negre, consolidând rădăcinile unei tradiții creștine care avea să marcheze profund evoluția spirituală a regiunii. În calendar, pomenirea lor este înscrisă cu cruce neagră, semn al unei sărbători dedicate sfinților martiri, cu rânduială liturgică obișnuită.

8 martie: Sfântul Preot Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj - mărturisitor al credinței în temnițele comuniste

Sfântul Preot Mucenic Liviu-Galaction se numără printre personalitățile marcante ale clerului ortodox care au îndurat persecuții în timpul regimului comunist din România. Teolog și profesor, implicat activ în viața spirituală și academică a Clujului, părintele Liviu-Galaction a fost arestat în anii ’50 din cauza poziției sale ferme în apărarea principiilor religioase și a valorilor creștine.

Supus detenției și tratamentelor inumane, a murit în închisoare, devenind simbol al rezistenței prin credință într-un context politic ostil bisericii. Canonizarea sa confirmă recunoașterea oficială a jertfei sale ca act de martiriu, iar pomenirea în calendar reprezintă nu doar un gest de recuperare istorică, ci și un reper moral pentru societatea contemporană.

7 martie: Sâmbătă Sfântului Teodor Tiron sau „Sâmbătă Colivelor”

În această zi este cinstit Sfântul Teodor Tiron, în amintirea unei minuni săvârșite la mulți ani după trecerea sa la cele veșnice, și sunt pomeniți cei adormiți. Din acest moment, toate sâmbetele din Postul Mare, până la Sâmbăta lui Lazăr, devin zile rânduite pentru pomenirea celor trecuți la Domnul.

9 martie: 40 de mucenici, in Sevastia Armeniei

Pomeniți anual la 9 martie, Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia sunt înscriși în calendarul ortodox cu cruce neagră, rânduială specifică zilelor dedicate martirilor. Soldați ai armatei romane la începutul secolului al IV-lea, aceștia au ales să-și mărturisească credința creștină cu prețul vieții, refuzând să aducă jertfă zeilor păgâni în timpul persecuțiilor ordonate de împăratul Liciniu.

Calendar ortodox complet pentru luna martie 2026

1 D Sfânta Mucenița Evdochia

(Duminică Ortodoxiei - prima Duminică din Postul Mare - Ap. Evrei XI, 24-2632-40Ev. Ioan I, 43-51glas 5, voscr. 5. Duminică nr: 1)

2 L Sfântul Teodot, Sfântul Nicolae Planas

3 M Sfinții Mucenici Eutropiu, Cleonic și Vasilisc

4 M Sfântul Gherasim de la Iordan

5 J Sfântul Mucenic Conon din Isauria

6 V Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci

7 S † Sfinții Mucenici Episcopi din Cherson; Sfântul Mucenic Efrem, episcopul Tomisului

8 D † Sfântul Preot Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj; Sfântul Teofilact Mărturisitorul, episcopul Nicomidiei

(Duminică Sfântului Grigorie Palama - Ap. Evrei I, 10-14II, 1-3VII, 26-28VIII, 1-2Ev. Marcu ÎI, 1-12Ioan X, 9-16glas 6, voscr. 6. Duminică nr: 2)

9 L † 40 de mucenici, în Sevastia Armeniei

10 M Sfinții Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie, Pavel, Anecton și Crescent

11 M Sfântul Sofronie, patriarhul Ierusalimului

12 J Sfântul Teofan Mărturisitorul; Sfântul Simeon Noul Teolog

13 V Aducerea moaștelor Sfântului Nichifor, patriarhul Constantinopolului; Sfânta Ipomoni

14 S Sfântul Benedict din Nursia

15 D Sfântul Mucenic Agapie și cei șapte mucenici

(Duminică Sfintei Cruci - Ap. Evrei IV, 14-16V, 1-6Ev. Marcu VIII, 34-38IX, 1glas 7, voscr. 7 Duminică nr: 3)

16 L Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul

17 M Sfântul Alexie

18 M Sfântul Chiril al Ierusalimului

19 J Sfinții Mucenici Hrisant și Daria

20 V Sfinții mucenici uciși în Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfințit

21 S Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul

22 D Sfântul Vasile de Ancira, Sfânta Drosida

(Predică la Duminică Sfântului Ioan Scărarul - Ap. Evrei VI, 13-20Efeseni V, 8-19Ev. Marcu IX, 17-32Matei IV, 25V, 1-12glas 8, voscr. 8. Duminică nr: 4)

23 L Sfântul Mucenic Nicon (Denia Canonului Mare)

24 M Sfântul Cuvios Zaharia

25 M † Bună Vestire

26 J Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil

27 V Sfânta Mucenita Matroană din Tesalonic (Denia Acatistului Bunei Vestiri)

28 S Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou

29 D Sfântul Mucenic Marcu, episcopul Aretuselor

(Predică la Duminică Sfintei Maria Egipteancă - Ap. Evrei IX, 11-14Galateni III, 23-29Ev. Marcu X, 32-45Luca VII, 36-50glas 1, voscr. 9. Duminică nr: 5

30 L Sfântul Cuvios Ioan Scărarul

31 MSfa ntul Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei

