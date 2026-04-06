Sfânta Lumină ajunge, sâmbătă, în România cu o cursă specială de la Ierusalim

Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi adusă în România cu o cursă specială, în Sâmbăta Mare, în urma unui acord obţinut cu sprijinul autorităţilor române şi israeliene. Potrivit reprezentantului Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, părintele arhimandrit Ioan Meiu, citat de Agerpres, delegaţia română a primit aprobările necesare pentru a aduce Sfânta Lumină în ţară.

„Datorită intervenţiei Ambasadei României în Israel am primit şi noi un culoar de zbor din partea Ministerului de Externe israelian, de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, în Sâmbăta Mare. Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială de la Tel Aviv, la Bucureşti, cu Sfânta Lumină”, a declarat părintele Ioan Meiu, citat, luni, de Agenţia Basilica a Patriarhiei Române.



„Sperăm să nu escaladeze situaţia şi să putem duce la bun sfârşit această frumoasă misiune şi mare binecuvântare pentru ortodocşii români”, a subliniat arhimandritul.



Ceremonia primirii Sfintei Lumini de sâmbătă va avea loc în condiţii diferite faţă de anii precedenţi.



„Procesiunea pentru Sfânta Lumină va fi una deosebită anul acesta, deoarece va coborî (în Sfântul Mormânt) doar Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea, însoţit de câţiva slujitori. De acolo se va împărţi Sfânta Lumină ori din Sfântul Mormânt ori de la Palatul Patriarhiei din Ierusalim către delegaţiile care şi-au putut rezolva un zbor anul acesta către destinaţiile lor ortodoxe”, a explicat părintele Meiu.



Zona oraşului istoric din Ierusalim este în continuare închisă din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Procesiunile şi adunările religioase sunt interzise, iar accesul la locurile sfinte este restricţionat, potrivit The Times of Israel.



Sfânta Lumină este adusă în fiecare an în România începând cu anul 2009 de către reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.



După ce ajunge în ţară, Sfânta Lumină va fi redistribuită de către reprezentanţi din toate eparhiile în parohiile Patriarhiei din România şi Republica Moldova.



Apoi Sfânta Lumină va fi adusă la Catedrala Patriarhală şi va fi întâmpinată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel printr-o ceremonie specială.

Editor : C.A.