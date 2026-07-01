Statele Unite semnează acord pentru o ambasadă permanentă la Ierusalim. Israelul vorbește despre „alianță de neclintit”

Statele Unite au semnat miercuri un acord pentru construirea ambasadei lor permanente la Ierusalim, o iniţiativă în care Israelul vede o dovadă a „alianţei de neclintit” dintre cele două ţări.

În decembrie 2017, în primul său mandat, preşedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitală a Israelului, rupând cu neutralitatea istorică a comunităţii internaţionale, după care a ordonat mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, transmite AFP preluată de Agerpres.

„Statele Unite nu doar recunosc Ierusalimul drept capitala eternă, ancestrală şi pentru totdeauna a poporului evreu, dar Statele Unite spun de asemenea: vom acţiona în această privinţă”, a declarat ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee, cu prilejul unei ceremonii la Ministerul de Externe israelian de marcare a semnării unui acord privind amplasamentul viitoarei construcţii.

„Vom planta drapelul nostru, drapelul nostru american, pe pământul Ierusalimului pentru a stabili acolo noul complex permanent al ambasadei noastre, care va servi drept navă amiral pentru activităţile noastre diplomatice aici, în Israel”, a adăugat Huckabee.

Citește și: SUA ar putea cere Israelului să folosească bani palestinieni pentru planul lui Trump privind Gaza (Reuters)

„Aş spune că Dumnezeu a luat această decizie acum 3.800 de ani, iar noi am sfârşit, în fine, prin a recunoaşte ceea ce fusese stabilit cu mult înainte chiar de existenţa Statelor Unite', a mai spus el.

Ambasada permanentă va fi construită pe locul complexului Allenby în sudul oraşului. În prezent, serviciile sale sunt împărţite în mai multe locuri la Ierusalim.

Israelul a cucerit şi anexat Ierusalimul de Est în 1967, înainte de a proclama întregul oraş capitala sa indivizibilă.

Comunitatea internaţională nu a recunoscut niciodată anexarea şi consideră Ierusalimul de Est teritoriu ocupat.

Palestinienii vor să facă din Ierusalimul de Est capitala statului la care aspiră.

Citește și: Cum au ajuns Israel și Liban la cel mai important acord politic din ultimii 40 de ani. Culisele negocierilor de la Washington

„Decizia istorică a preşedintelui Trump din 2017 de a muta ambasada la Ierusalim a repus lucrurile în ordine”, a declarat ministrul israelian de externe, Gideon Saar, la ceremonie.

Potrivit lui Saar, acordul semnat miercuri subliniază „alianţa de neclintit” dintre Israel şi aliatul sau, Statele Unite.

Editor : Ana Petrescu