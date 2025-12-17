Sfântul Daniel 2025: Cui trebuie sa îi spui „La mulți ani” pe 17 decembrie. Care este cel mai important obicei respectat de credincioși

Live TV

Sfântul Daniel 2025. Foto Getty Images
Sfântul Daniel 2025. Foto Getty Images
Cine a fost Sfântul Daniel Tradiții și obiceiuri pe 17 decembrie, de Sfântul Daniel Nume care își serbează onomastica pe 17 decembrie

În fiecare an, pe 17 decembrie, biserica ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Daniel, una dintre cele mai proeminente figuri ale Vechiului Testament, recunoscut pentru credința neclintită, curajul exemplar și angajamentul față de dreptatea divină. Prorocul este venerat ca drept protector al celor aflați în încercări dificile, al persoanelor nedreptățite și al celor care caută adevărul, oferind românilor un model de statornicie și integritate morală.

Sărbătoarea celebrată în Postul Crăciunului este un prilej de reflecție, rugăciune și întărire spirituală, dar și un moment de bucurie pentru cei care își serbează ziua onomastică.

Cine a fost Sfântul Daniel

Sfântul Daniel a fost unul dintre cei patru mari profeți ai Vechiului Testament, alături de Isaia, Ieremia și Iezechiel. A trăit în secolul al VI-lea î.Hr., într-o perioadă extrem de dificilă pentru poporul evreu, marcată de robia babiloniană (moment istoric în care evreii au fost deportați din Ierusalim la Babilon și obligați să trăiască sub stăpânire străină), pierzându-și libertatea, templele și multe dintre reperele spirituale.

Ajuns într-o țară străină și sub dominație păgână, Daniel și-a păstrat credința în Dumnezeu și a refuzat să se supună practicilor idolatre (ritualuri de închinare la zei sau idoli, diferite de credința într-un singur Dumnezeu). Într-un context în care conformarea era adesea o condiție pentru supraviețuire, această atitudine a presupus curaj și asumarea riscurilor. Prin înțelepciunea, integritatea și darul său de judecată, Daniel a reușit să se remarce și a ajuns să ocupe funcții importante la curțile regilor Nabucodonosor și Darius (conducători ai Babilonului), fiind apreciat pentru corectitudinea și echilibrul său moral.

Cel mai cunoscut episod din viața sa rămâne aruncarea în groapa cu lei, pedeapsă primită pentru că a refuzat să renunțe la rugăciunea adresată lui Dumnezeu, încălcând porunca regelui. Potrivit relatărilor biblice, Daniel a fost ocrotit în mod miraculos și a scăpat nevătămat, fapt care a avut un puternic impact asupra celor din jur. Acest eveniment a întărit credința multora și l-a consacrat ca simbol al statorniciei în credință, al curajului și al protecției divine în fața nedreptății.

Tradiții și obiceiuri pe 17 decembrie, de Sfântul Daniel

În tradiția populară românească, Sfântul Daniel este considerat ocrotitorul casei și al ordinii cotidiene. În această zi, se recomandă evitarea certurilor, a cuvintelor aspre și a judecăților dure, pentru ca armonia și liniștea să fie păstrate în familie.

În ziua sfântă, credincioșii merg la biserică și participă la slujbe, aprind lumânări pentru cei bolnavi și pentru sufletele celor trecuți la cele veșnice și rostesc rugăciuni pentru sănătate, protecție și claritate spirituală. Versurile spuse în această zi sunt considerate mai puternice, deoarece sunt însoțite de credință și smerenie.

În unele zone ale țării, pe 17 decembrie se ține post, iar credincioșii fac fapte bune în tăcere, precum ajutorarea nevoiașilor sau oferirea de mâncare/alimente fără a aștepta răsplată. Tradiția spune că aceste gesturi aduc binecuvântare și protecție spirituală, întărind echilibrul și liniștea sufletească.

Potrivit credințelor străvechi, Sfântul Daniel îi ajută pe cei care se confruntă cu nedreptăți, conflicte sau procese, fiind considerat apărător al adevărului și al dreptății. Ziua sa este, de asemenea, un moment potrivit pentru introspecție, împăcare și mulțumire pentru încercările depășite, dar și pentru a cere putere în fața celor care urmează.

Nume care își serbează onomastica pe 17 decembrie

Pe data de 17 decembrie, își serbează ziua onomastică persoanele care poartă numele Daniel, alături de prenume derivate precum:

  • Dan, Dana, Daniela;
  • Dani, Dănuța, Dănuț;
  • Daniil, Dănilă, Dăniluță.

Care este semnificația numelui Daniel

Numele Daniel își are rădăcinile în ebraică și provine din expresia „Daniyyel”, care se traduce prin „Dumnezeu este judecătorul meu”. Cu o puternică încărcătură religioasă, numele simbolizează dreptatea și adevărul, iar în tradiția creștină este asociat cu tăria de caracter, claritatea morală și discernământul, calități inspirate din exemplul prorocului.

