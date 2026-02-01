Calendar ortodox februarie 2026: Când este celebrată cea mai importantă sărbătoare a lunii. Începe pregătirea pentru Postul Paștelui

Luna februarie 2026 aduce credincioșilor ortodocși o serie de sărbători și evenimente cu semnificație spirituală profundă, marcând momente cheie ale tradiției religioase. De la Întâmpinarea Domnului, sărbătoare a luminii și a prezentării Pruncului Iisus la Templu, până la prăznuirea Sfinților Cuvioși precum Ioan Casian sau Vasile Mărturisitorul, calendarul ortodox al lunii evidențiază atât valorile morale și duhovnicești, cât și legătura comunităților cu obiceiurile creștine.

În a doua lună a anului, credincioșii sunt chemați să reflecteze asupra importanței rugăciunii, a protecției divine și a exemplului sfinților, prin participarea la slujbe, ritualuri și obiceiuri specifice fiecărei sărbători.

Sărbătoare cu cruce roșie în februarie 2026

2 februarie: Întâmpinarea Domnului

Întâmpinarea Domnului este o celebrare creștină importantă care comemorează momentul în care Pruncul Iisus a fost adus la Templu de către Fecioara Maria și Sfântul Iosif, pentru a fi prezentat lui Dumnezeu, conform tradiției biblice. Praznicul este cunoscut și ca „Ziua Lumânărilor”, datorită ritualului sfințirii lumânărilor, simbol al luminii lui Hristos care vine în lume. Lumina este un simbol central al credinței creștine, reprezentând adevărul, călăuzirea spirituală și protecția împotriva răului.

Întâmpinarea Domnului, sau „aducerea Pruncului spre închinare”, a rămas pentru români o pildă vie și o tradiție care reamintește de obiceiul mamelor de a aduce copiii la biserică la patruzeci de zile după naștere, pentru molifta de curățire și închinarea pruncilor la sfintele icoane. Mama care a adus pe lume copilul intră în biserică și, în numele familiei, oferă pe nou-născut lui Dumnezeu, închinându-l la altar și cerând binecuvântarea divină.

Nume de sfinți menționați cu cruce neagră în calendarul ortodox în luna februarie 2025

10 februarie: Sfântul Haralambie

Sărbătoarea Sfântului Haralambie, prăznuită în calendar la data de 10 februarie, comemorează viața și martiriul acestui sfânt care a apărat credința în vremuri de persecuție. Sfântul Haralambie este considerat ocrotitor al sănătății și vindecător al bolilor, iar rugăciunile adresate lui în această zi sunt menite să aducă vindecare trupească și sufletească, protecție și întărire spirituală.

Tradiția populară îl evocă ca pe un apărător al comunității împotriva necazurilor și al bolilor, simbolizând curajul, credința neclintită și speranța în puterea divină.

24 februarie: Întâia și a doua aflare a capului Sfântului Proroc Ioan Botezatorul; Sfantul Cuvios Petroniu de la Prodromu

Pe 24 februarie, biserica ortodoxă cinstește Întâia și a doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul, un moment de profundă venerație pentru cel care L-a pregătit pe Hristos și a fost martor al începuturilor mântuirii. Această zi amintește credincioșilor sacrificiul, curajul și devotamentul față de credință, simbolizând respectul pentru sfinți și legătura lor cu comunitatea credincioșilor.

Totodată, se prăznuiește Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu, a cărui viață de asceză și rugăciune este un exemplu de neîncetată comuniune cu Dumnezeu și de tărie spirituală.

28 februarie: Sfintii Cuviosi Ioan Casian si Gherman; Sfantul Cuvios Vasile Marturisitorul

Pe 28 februarie, biserica îl cinstește pe Sfântul Cuvios Ioan Casian, cunoscut pentru contribuția sa la întărirea vieții monahale și a învățăturilor duhovnicești, precum și pe Sfântul Cuvios Gherman, care și-a dedicat viața rugăciunii și ascezei.

Totodată, se prăznuiește Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul, simbol al curajului în credință și al mărturisirii adevărului divin, păstrând neclintită legătura cu valorile creștine în fața încercărilor. Această zi amintește credincioșilor importanța vieții duhovnicești și a perseverenței în rugăciune.

Evenimente bisericești importante în februarie

Moșii de Iarnă 2026

În fiecare an, calendarul ortodox include patru sărbători de Moși, dedicate pomenirii celor trecuți la cele veșnice. Anul 2026 începe cu Moșii de iarnă, care sunt prăznuiți pe 14 februarie, în Sâmbăta ce precede Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, cunoscută și ca Lăsatul Secului de carne, marcând începutul perioadei de pregătire pentru Postul Paștelui.

Postul Paștelui 2026

În 2026, credincioșii ortodocși încep Postul Paștelui pe 23 februarie, ziua de după Lăsatul Secului de carne, care marchează ultima ocazie de a consuma produse de origine animală înainte de Sfintele Paști. Săptămâna premergătoare, denumită „Săptămâna Albă”, permite consumul dulciurilor și al preparatelor pe bază de lapte, ouă sau brânză, ca o pregătire treptată pentru perioada de post propriu-zis.

Postul se va încheia pe 11 aprilie, deschizând calea pentru Paștele ortodox, care va fi sărbătorit pe 12 aprilie 2026.

Calendar ortodox complet pentru luna februarie 2026

1 D Sfântul Mucenic Trifon - Ap. ÎI Timotei III, Luca XVIII

(Duminică Vameșului și a Fariseului - Ap. ÎI Timotei III, 10-15Ev. Luca XVIII, 10-14glas 1, voscr. 1 Duminică nr: 1)

2 L † Întâmpinarea Domnului

3 M Sfântul și Dreptul Simeon și Sfânta Prorocita Ana

4 M Sfântul Isidor Pelusiotul

5 J Sfânta Mucenita Agață

6 V Sfinții Varsanufie cel Mare; Ioan Profetul, Vucol și Fotie

7 S Sfântul Partenie, episcopul Lampsacului

8 D Sfântul Teodor Stratilat; Sfântul Proroc Zaharia

(Pildă Fiului Risipitor - Ap. I Corinteni VI, 12-20Ev. Luca XV, 11-32glas 2, voscr. 2 Duminică nr: 2)

9 L Sfântul Mucenic Nichifor

10 M † Sfântul Haralambie

11 M Sfântul Mucenic Vlasie; Sfânta Teodora împărăteasa

12 J Sfântul Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei

13 V Sfântul Cuvios Martinian; Sfinții Apostoli Acvilă și Priscila; Sfântul Ierarh Evloghie

14 S Sâmbătă celor adormiți - Moșii de iarnă ; Sfinții Cuviosi Auxentiu, Maron și Avraam

; Sfinții Cuviosi Auxentiu, Maron și Avraam 15 D Sfântul Apostol Onisim (Lăsatul secului de carne pentru Postul Sfintelor Paști) -

(Duminică Infricosatoarei Judecați - Ap. I Corinteni VIII, 8-13IX, 1-2Ev. Matei XXV, 31-46glas 3, voscr. 3. Duminică nr: 3)

16 L Sfinții Mucenici Pamfil și Valentin

17 M Sfântul Mucenic Teodor Tiron

18 M Sfântul Leon, Papa al Romei

19 J Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția să, Apfia

20 V Sfântul Leon, episcopul Cataniei

21 S Sfântul Eustatie și Sfântul Timotei (Sâmbătă Sfinților Cuviosi)

22 D Aflarea moaștelor sfinților mucenici din Evghenia

(Duminică Lasatului sec de brânză - Ap. Români XIII, 11-14XIV, 1-4Ev. Matei VI, 14-21glas 4, voscr. 4. Duminică nr: 4)

23 L Începutul Postului Sfintelor Paști. Zi aliturgica. Canonul Mare; Policarp, sfântul născut în temniță

24 M † Întâia și a două aflare a capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul; Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu

25 M Canonul Mare; Sfântul Tarasie

26 J Canonul Mare; Sfântul Porfirie

27 V Sfântul Procopie Decapolitul; Sfântul Talaleu

28 S † Sfinții Cuviosi Ioan Casian și Gherman; Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul

