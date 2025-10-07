Live TV

Tanczos Barna, despre avertizările meteo: „Ceea ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 2 IUN 2025
Tanczos Barna. Inquam Photos / George Călin

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, marți seară, că toate instituțiile statului sunt pregătite pentru a face față fenomenelor extreme anunțate de meteorologi. El a afirmat că avertizările de cod roșu reprezintă un exemplu clasic al schimbărilor climatice, întrucât zonele afectate sunt, de regulă, cunoscute pentru secetă.

„Cu siguranţă se fac pregătirile şi se iau tote măsurile posibile. Prognoza este extrem de nefavorabilă. Nu este un eveniment imediat, am avut timp să ne pregătim”, a declarat, marţi seară, la TVR Info, vicepremierul Tanczos Barna, vorbind despre avertizările meteorologilor, potrivit News.ro.

„Ceea ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice (...) care generează fenomenele extreme. Exact pe această hartă, în zona respectivă avem secetă pedologică”, a mai declarat Tanczos Barna, referindu-se la harta cu avertizările emise de meteorologi.

Vicepremierul a explicat că exact zonele vizate de codul roşu şi codul portocaliu sunt cele care de obicei sunt recunoscute pentru secetă: „Şi acum avem inundaţii (...) E greu să lupţi împotriva fenomenelor de schimbări climatice, dar avem dovada că ele există, ne confruntăm cu ele”.

„Ne dăm seama cât de importante ar fi fost investiţiile pe care puteau să le facă cei de la Apele Române din bani europeni şi nu le-au făcut, au pierdut sute de milioane de euro în ultimii 2-3 ani. Aveau la dispoziţie din PNRR aproape 400 de milioane de euro, banii s-au pierdut în proporţie de 95%”, a mai declarat vicepremierul.

Meteorologii au emis avertizare cod roşu de ploi torenţiale şi abundente, până miercuri, la ora 15.00, pentru judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti, unde se vor acumula cantităţi de apă de 80-100 şi izolat 120-140 de litri pe metrul pătrat.

Alte 14 judeţe din Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi al Olteniei sunt sub cod portocaliu de ploi, în timp ce judeţe din Dobrogea, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei şi din zona Carpaţilor de Curbură se află sub incidenţa unui Cod galben.

Citește și Un climatolog explică ce este ieșit din comun la Ciclonul Barbara. „Astfel de episoade devin mai frecvente”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
1
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
Cabinet meeting of the Federal Government
2
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
3
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
4
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
S-a ”pensionat” la 28 de ani și a spus motivul. A ajuns de nerecunoscut
Digi Sport
S-a ”pensionat” la 28 de ani și a spus motivul. A ajuns de nerecunoscut
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Bucharest, Romania - June 17, 2020: The cars are waiting at the red traffic light during the rain on Kiseleff Boulevard in Bucharest.
A intrat în vigoare Codul roșu de ploi torențiale. Ro-Alert: „Evitați...
raed arafat face declaratii de presa la guvern
Cum s-au pregătit autoritățile pentru ciclonul Barbara. Raed Arafat...
Este cod roșu de ploi abundente în sud-estul României, din cauza ciclonului Barbara.
Meteorolog: Zonele afectate de codul roșu ar putea înregistra cea mai...
cod rosu bucuresti
Primarul interimar al Capitalei: Transportul în comun va fi redus în...
Ultimele știri
„O simplă eroare umană”: A fost dezvăluită cauza morţii tragice a lui Felix Baumgartner
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a face reformă”. Ce propune vicepremierul UDMR
TikTok, Instagram și Snapchat ar putea fi interzise copiilor sub 15 ani în Danemarca. „Am eliberat un monstru”, spune premierul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
O umbrelă ținută de un copil este dată peste cap de vânt, în București, pe 24 octombrie 2017.
Un climatolog explică ce este ieșit din comun la Ciclonul Barbara. „Astfel de episoade devin mai frecvente”
sala de clasa goala, scoala
Toate școlile din București vor fi închise miercuri. Stelian Bujduveanu: „Trebuie să fim prudenți și să nu blocăm orașul”
Ciclon Barbara în România. Foto Getty Images
Cum s-a format ciclonul Barbara care a lovit România. Ce fenomene extreme au declanșat alerta de cod roșu
pompierii interventie inundatii
Primăria București pune la dispoziție un număr gratuit pentru sesizări de urgență, în urma codului roșu de ploi
N12 PREGATIRI INUNDATII SACI VALUL LUI TRAIAN VO 071025_00771
Stare de alertă în sud și sud-estul României. Școli închise, saci cu nisip montați în orașe, echipe de intervenție mobilizate
Partenerii noștri
Pe Roz
Nicole Kidman, apariție spectaculoasă după despărțirea de Keith Urban. Cu fiicele de mână, un look nou și o...
Cancan
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu...
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Secretele familiei Deliei Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Tatăl responsabilei cu protocolul de la...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Traseul complet al ciclonului Barbara: „Se mișcă rapid, dar intensitatea e neobișnuită”, avertizează ANM
Digi FM
A murit inexplicabil la numai 24 de ani. Medicii au pus simptomele ei pe seama unei alergii și au trimis-o...
Digi Sport
Șefii lui Inter s-au convins și pregătesc hârtiile! Salariu mărit + Contract până în 2029
Pro FM
Fiica cea mare a lui Ozzy Osbourne, despre ultimii ani din viața artistului: „Durerea era de nesuportat, nu...
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
Adevarul
Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula
Newsweek
Nu se pot mări pensiile până în anul 2032. Totul ne costă 40.000.000.000 €. Cine pierde?
Digi FM
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Denise Richards, în lacrimi în fața judecătorului, în procesul cu fostul soț: "Era să mă omoare de atâtea...
UTV
Carmen Grebenișan, primele imagini cu băiețelul ei. Vedeta i-a dezvăluit numele și semnificația