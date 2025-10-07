Tanczos Barna, despre avertizările meteo: „Ceea ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice”

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, marți seară, că toate instituțiile statului sunt pregătite pentru a face față fenomenelor extreme anunțate de meteorologi. El a afirmat că avertizările de cod roșu reprezintă un exemplu clasic al schimbărilor climatice, întrucât zonele afectate sunt, de regulă, cunoscute pentru secetă.

„Cu siguranţă se fac pregătirile şi se iau tote măsurile posibile. Prognoza este extrem de nefavorabilă. Nu este un eveniment imediat, am avut timp să ne pregătim”, a declarat, marţi seară, la TVR Info, vicepremierul Tanczos Barna, vorbind despre avertizările meteorologilor, potrivit News.ro.

„Ceea ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice (...) care generează fenomenele extreme. Exact pe această hartă, în zona respectivă avem secetă pedologică”, a mai declarat Tanczos Barna, referindu-se la harta cu avertizările emise de meteorologi.

Vicepremierul a explicat că exact zonele vizate de codul roşu şi codul portocaliu sunt cele care de obicei sunt recunoscute pentru secetă: „Şi acum avem inundaţii (...) E greu să lupţi împotriva fenomenelor de schimbări climatice, dar avem dovada că ele există, ne confruntăm cu ele”.

„Ne dăm seama cât de importante ar fi fost investiţiile pe care puteau să le facă cei de la Apele Române din bani europeni şi nu le-au făcut, au pierdut sute de milioane de euro în ultimii 2-3 ani. Aveau la dispoziţie din PNRR aproape 400 de milioane de euro, banii s-au pierdut în proporţie de 95%”, a mai declarat vicepremierul.

Meteorologii au emis avertizare cod roşu de ploi torenţiale şi abundente, până miercuri, la ora 15.00, pentru judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti, unde se vor acumula cantităţi de apă de 80-100 şi izolat 120-140 de litri pe metrul pătrat.

Alte 14 judeţe din Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi al Olteniei sunt sub cod portocaliu de ploi, în timp ce judeţe din Dobrogea, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei şi din zona Carpaţilor de Curbură se află sub incidenţa unui Cod galben.

