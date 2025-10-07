Climatologul Roxana Bojariu a spus că ciclonul Barbara e un fenomen meteo obișnuit pentru această perioadă a anunlui, dar neobișnuite sunt cantitățile mari de ploaie care vor cădea într-un timp scurt. Ea adaugă că meteorologii au emis cod roșu nu pentru a crea panică, ci pentru ca autoritățile să poată lua măsurile care se impun.

„Ieșită din comun ar fi intensitatea fenomenului, pentru că avem de-a face cu cantități foarte mari de precipitații care vin în această logică a schimbării climei, a fundalului încălzirii globale. Ciclon mediteranean e normal să avem în această perioadă a anului. Faptul că ciclonul se realimentează pe Marea Neagră aduce un spor de vapori de apă în atmosferă, dar legătura este directă cu încălzirea globală, pentru că avem, în medie, o atmosferă mai caldă, care poate să conțină o cantitate sporită de vapori de apă și acești vapori de apă vin de la suprafața mult mai caldă a mărilor, a oceanelor, în cazul de față, a Mării Mediterane și a vestului Mării Negre. Și atunci evident că vom avea sisteme normale pentru perioada din an, dar care vor avea caracteristici precum cantitățile de precipitații asociate, mult intensificate față de ce aveam acum mai multe decenii”, a explicat Bojariu.

„Astfel de episoade cu precipitații intense au devenit mai frecvente. Și vă aduc aminte că și anul trecut am avut, tot spre toamnă, astfel de cicloni mediteraneeni în care s-au realimentat pe Marea Neagră și am avut problemele acelea din județul Galați, dar și de pe litoralul Mării Negre. Anul trecut s-a înregistrat recordul absolut acum pentru România, la stația Mangalia, 235 de litri în pe metru pătrat în 24 de ore”, a amintit ea.

„Acum avem o situație asemănătoare, dar nu identică. Acest ciclon va trece relativ mai repede peste zona țării noastre. Însă avem de-a face cu aceste precipitații în cantități deosebite, chiar dacă vom avea și intensificări de vânt ce însoțesc fenomenul. Dar principala caracteristică este aceasta, a cantității mari de precipitații. Și nu se întâmplă doar în România. Avem astfel de evenimente din ce în ce mai frecvente peste tot în Europa, dar și în lume”, a continuat Bojariu.

Ea a adăugat că trebuie să ne pregătim „cu sistemele de alertare, avertizare și informare, iar pe timp mediu și lung trebuie să luăm în considerare, de exemplu, dezvoltare a orașelor care să țină cont de o permeabilizare a solului”.

Bojariu explică și de ce apar inundații în orașe când plouă abundent: „Pe de o parte, izolarea solului de atmosferă - apa n-are unde să se scurgă, se scurge pe suprafață, dar pe de altă parte avem subdimensionată rețeaua de canalizare și o densitate mare de clădiri. O dezvoltare haotică a mediului urban”.

Ea a explicat și de ce meteorologii au emis cod roșu: „E vorba de probleme legate de infrastructura din orașe, dar din păcate le știm deja. E vorba de bazinele mici din Dobrogea, care nu pot să preia asemenea cantități mari, vorbesc de bazinele hidrografice, și atunci impactul e mai puternic, dar până la urmă este un fenomen tipic de sezon rece de toamnă și vom mai avea astfel de fenomene”.

„Va trebui să ne adaptăm, nu-i vorba aici de panică. Codul acesta roșu ne atenționează să luăm acele măsuri care să limiteze impacturile, nu să ne panicheze, nu să ne paralizeze. Și evident că pentru orașe, dar și în zonele din sud-estul României, să nu te deplasezi neapărat pentru lucruri neesențiale în această perioadă e logic, așa cum e logic să încerci să eviți traficul pe pasajele care se inundă. Deci e vorba aici doar de a eficientiza răspunsul la impactul unui fenomen extrem, care nu e singular”, a adăugat ea.

Editor : M.B.