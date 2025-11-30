Trafic restricționat în București de Ziua Națională a României: Ce strǎzi se închid pe 1 decembrie. Rutele ocolitoare recomandate

Luni, 1 Decembrie, Bucureștiul va fi gazda paradei militare organizate cu prilejul Zilei Naționale a României. La eveniment vor participa mai mult de 2.900 de militari din structurile de apărare, peste 200 de mijloace tehnice, dintre care 60 într-o expoziție statică, precum și 45 de aeronave. Ministerul Apărării Naționale a anunțat restricțiile de circulație și zonele din Capitală în care traficul va fi limitat.

Parada militară de 1 Decembrie se va desfășura în zona Pieței Arcul de Triumf din Capitală, iar în imediata apropiere a monumentului vor avea loc o serie de evenimente și activități.

Parada militară de Ziua Națională a României în 2025

Conform Ministerului Apărării Naționale, ceremonia oficială va începe luni, 1 Decembrie, la ora 11:00 și va include intonarea Imnului Național, defilarea detașamentelor și a tehnicii militare pe sub Arcul de Triumf, precum și survolul aeronavelor militare.

De asemenea, între 09:00 și 12:00, în zona de sud-est a Parcului Regele Mihai I (fost Herăstrău), pe timpul intonării Imnului Național, vor fi trase 21 de salve de tun, potrivit tradiției militare de Ziua Națională.

După încheierea ceremoniei oficiale, publicul prezent în Piața Arcul de Triumf va putea vizita standuri expoziționale cu tehnică militară, care vor fi amplasate în zonă până la ora 14:30. Evenimentele din București se încheie cu retragerea cu torțe a militarilor Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul", începând cu ora 19.00.

Restricții de trafic în București de 1 decembrie

Potrivit comunicatului Brigăzii Rutiere, pentru a menține un trafic rutier fluent și sigur pe durata ceremoniei oficiale, autoritățile vor restricționa circulația de 1 decembrie pe mai multe artere din Capitală. Astfel:

În ziua de 01.12.2025, în intervalul orar 02.00-17.00:

restricționarea traficului pe bd. Mareșal Constantin Prezan, între Piața Charles de Gaulle și Piața Arcul de Triumf, precum și pe străzile adiacente.

În ziua de 01.12.2025, în intervalul orar 04.00-17.00:

restricționarea traficului rutier pe Șos. Pavel D. Kiseleff, precum și a străzilor adiacente, între Piața Victoriei, Piața Arcul de Triumf și Piața Presei Libere, cu specificația că în pasajul de la Piața Presei Libere se va putea permite circulația doar către Piața Montreal;

restricționarea traficului pe str. Alexandru Constantinescu, între bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf;

restricționarea traficului pe bd. Mareșal Alexandru Averescu, între bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf, precum și pe străzile adiacente;

restricționarea traficului pe str. Arh. Ion Mincu, str. Barbu Delavrancea, str. Nicolae Ionescu, str. Ady Endre, str. Sg. Vasile Dorobanțu, str. Docenților, str. Mahatma Gandhi și pe str. Petofi Sandor;

restricționarea traficului pe str. Clucerului, între str. Arh. Ion Mincu și bd. Mareșal Alexandru Averescu, precum și pe străzile adiacente spre bd. Ion Mihalache;

restricționarea traficului pe str. Gheorghe Brătianu, între str. Arh. Ion Mincu și str. Docenților, precum și pe străzile adiacente către bd. Aviatorilor;

restricționarea traficului pe str. Uruguay, între bd. Aviatorilor și Șos. Pavel D. Kiseleff, precum și pe străzile adiacente spre cele două bulevarde;

restricționarea traficului pe str. Monetăriei și pe Aleea Primo Nebiolo;

eliberarea parcării dispuse în rond Kiseleff.

Interzicerea accesului pietonal, în ziua de 01.12.2025, în intervalul orar 02.00-14.00, astfel:

pe bd. Regele Mihai I, între str. Primo Nebiolo și Piața Arcul de Triumf, cu excepția invitaților;

pe str. Alexandru Constantinescu, între bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf;

pe bd. Mareșal Constantin Prezan, între Piața Charles de Gaulle și Piața Arcul de Triumf, pe trotuarul din partea dreaptă în sensul de mers spre Piața Arcul de Triumf, cu excepția reprezentanților mass-media;

în parcul Regele Mihai I între Aleea Michael Jackson (porțiunea cuprinsă între Piața Arcul de Triumf și zona aleii de acces spre Muzeul Satului) - Aleea Grădina Japoneză - Aleea Aventura Parc și bd. Constantin Prezan.

Restricționarea accesului pietonal, astfel:

pe Șos. Kiseleff, între Piața Arcul de Triumf și str. Uruguay;

pe bd. Mareșal Alexandru Averescu, între bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf;

pe bd. Mareșal Constantin Prezan, (pe trotuarul din partea stânga pornind de la Piața Charles de Gaulle) de la str. Mr. Gheorghe Șonțu până la Piața Arcul de Triumf.

Retragerea cu torțe a militarilor Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul"

În ziua de 01.12.2025, în intervalul orar 19.00-22.00, se execută solemnitatea retragerii cu torțe pe prima bandă de circulație pe următorul traseu: Palatul Cercului Militar Național – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta - Bd. Mihail Kogălniceanu – Spl. Independenței - Bd. Eroilor Sanitari - Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu - Șos. Cotroceni - Bd. Iuliu Maniu - Bd. General Paul Teodorescu - Bd. Timișoara - sediul Brigăzii 30 Gardă.

Pentru buna desfășurare a activității ceremoniei, se va restricționa traficul astfel:

între orele 17.30-19.30, pe Str. Constantin Mille;

în intervalul orar 18.40-19.45, pentru 10 minute, se va restricționa traficul rutier pe Calea Victoriei, benzile I și II, în fața Palatului Cercului Militar Național (între Str. Constantin Mille și Bd. Regina Elisabeta).

Rute ocolitoare recomandate în ziua de 1 decembrie:

1. Șos. Bucureşti-Ploieşti - Piaţa Presei Libere - Piaţa Montreal - Bd. Mărăşti - str. Turda - Bd. I Mihalache - Piața Victoriei;

2. Șos. Bucureşti-Ploieşti - Piaţa Presei Libere - Piaţa Montreal - Bd. Mărăşti - Str. Turda - Podul Grant;

3. Piaţa Victoriei - Bd. Aviatorilor - Bd. Nicolae Caramfil - Bd. Aerogării - Șos. Bucureşti - Ploieşti;

4. Șos. Stefan cel Mare - Str. Barbu Văcărescu - Bd. Aerogării - Șos. Bucureşti-Ploieşti.

