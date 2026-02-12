Live TV

Video Trump, invitat la parada militară de la Moscova? „Îl vom întreba dacă poate veni”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump va participa în luna mai la sărbătorirea „Zilei Victoriei” din Rusia? Kremlinul pare să sugereze acest lucru. „Cel puțin îl vom întreba dacă poate fi prezent”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat TASS, preluat de NEXTA, scrie 7sur7.be.

Pe 9 Mai, Rusia sărbătorește victoria URSS asupra Germaniei naziste în 1945 cu o grandioasă paradă militară la Moscova. Evenimentul suscită în fiecare an un interes deosebit în Rusia și în străinătate, mai ales de la începutul războiului din Ucraina în 2022.

În fiecare an, Rusia invită mai mulți lideri ai țărilor „prietene”. Anul trecut, președintele chinez Xi Jinping a fost oaspetele de onoare. În timpul paradei, președintele rus Vladimir Putin ține în mod tradițional un discurs, în care de obicei critică dur Occidentul.

În interviul acordat TASS, Dmitri Peskov a confirmat că și în acest an vor fi prezenți „invitați internaționali”. Întrebat despre o eventuală participare a lui Donald Trump, el a răspuns că Kremlinul îl va întreba cel puțin dacă ar putea fi prezent. „Vom vedea”, a adăugat Peskov, fără a oferi mai multe detalii.

