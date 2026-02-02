Live TV

Tragedie în județul Sibiu: doi frați, de 6 și 9 ani, au murit după ce au căzut într-un pârâu

Data publicării:
politie masina noaptea girofar
Foto: Poliția Română

O tragedie s-a produs luni după-amiază în localitatea Chirpăr, județul Sibiu, unde o fetiță de aproximativ 6 ani și fratele ei, în vârstă de 9 ani, au murit după ce au căzut într-un pârâu, informează News.ro.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, echipajele au intervenit de urgență, fiind mobilizate o barcă, un echipaj de scafandri, o autospecială de primă intervenție și două ambulanțe SAJ. La fața locului a fost solicitat și elicopterul SMURD Brașov.

Conform ISU Sibiu, fetița a fost găsită în stop cardio-respirator. „Din nefericire, minora nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul prezent la fața locului fiind nevoit să declare decesul acesteia”, au transmis pompierii.

La scurt timp, autoritățile au declanșat căutări pentru fratele fetei, în vârstă de 9 ani, care fusese dat dispărut. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, confirmând că minorul era prezent în pârâu. „În urma verificărilor efectuate, minorul de 9 ani a fost găsit, însă, din păcate, echipajele medicale au declarat decesul acestuia. Trupul a fost extras din apă”, a transmis IPJ Sibiu.

Potrivit Poliției, sesizarea a fost primită în jurul orei 16:25, iar verificările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a survenit decesul celor doi minori.

Autobuzul 111: când un om moare și o societate întreagă rămâne pe scaun
