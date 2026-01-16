Alertă în județul Sibiu. Seif cu aur și un milion de euro, furat dintr-o locuință din Mediaș

Polițiștii și procurorii au declanșat o amplă anchetă în județul Sibiu, după ce un bărbat a reclamat furtul unui seif din locuința sa din municipiul Mediaș. Potrivit sesizării, în seif s-ar fi aflat aproximativ 700 de grame de aur și un milion de euro, iar reclamantul este cunoscut cu antecedente penale pentru mai multe infracțiuni.

Polițiștii și procurorii au demarat o amplă anchetă în județul Sibiu, după ce au fost sesizați că dintr-o locuință din municipiul Mediaș a fost sustras un seif în care s-ar afla 700 de grame de aur și un milion de euro. Potrivit unor surse judiciare, reclamantul este cunoscut cu antecedente penale pentru furt, tăinuire, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și alte infracțiuni.

„O echipă complexă de polițiști, coordonați de șeful Serviciului de Investigații Criminale Sibiu, efectuează activități specifice de cercetare la fața locului și desfășoară întregul ansamblu de activități specifice, în urma unui apel 112 privind furtul unui seif dintr-un imobil din municipiul Mediaș”, anunță, vineri, Poliția Sibiu.

Potrivit instituției citate, în cursul nopții, în jurul orei 03:10, IPJ Sibiu a fost sesizat de către un bărbat domiciliat în municipiul Mediaș cu privire la faptul că autori necunoscuți ar fi pătruns în locuința sa, de unde ar fi sustras un seif.

„Apelantul a declarat că în interiorul seifului se aflau bijuterii și bani, respectiv aur (aproximativ 700 de grame), bijuterii, precum și 1.000.000 de euro”, au precizat polițiștii.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că reclamantul este cunoscut cu antecedente penale, având un cazier judiciar consistent pentru infracțiuni de furt, tăinuire, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte fapte penale.

Editor : Ș.A.