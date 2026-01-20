Live TV

Fenomen de inversiune termică: E mai cald la Bâlea Lac decât în municipiul Sibiu

Sibiu,,Romania,-balea lac
Bâlea Lac. Foto: Shutterstock

Ziua de marţi a adus temperaturi cu şapte grade mai mari atât la Bâlea Lac, în Munţii Făgăraş, cât şi în staţiunea Păltiniş din Munţii Cindrel, unde termometrele arată cu aproximaţie -5 grade Celsius, faţă de staţia meteo din municipiul Sibiu, care indică -12,5 grade, din cauza fenomenului de inversiune termică.

„Este inversiunea termică. Deja vine un aer mai cald, de sus. Nu este ceaţă (la munte - n.r.), este senin la Păltiniş şi Bâlea Lac. Se va încălzi uşor”, a declarat Narcisa Milian, purtătoare de cuvânt a Serviciului de Prognoză a Vremii din oraş, potrivit Agerpres.

Inversiunea termică este un fenomen meteorologic în care, contrar situaţiei normale, aerul rece rămâne la nivelul solului, iar deasupra lui se află un strat de aer mai cald. În mod obişnuit, temperatura scade odată cu altitudinea, însă în timpul unei inversiuni termice se întâmplă exact opusul: este mai frig în zonele joase (oraşe) şi mai cald pe munte.

Temperatura era de -12,5 grade la ora 09:00 în municipiul Sibiu, unde zăpada măsoară doi centimetri, în timp ce la altitudinea de peste 1.400 de metri în Munţii Cindrel, în staţiunea Păltiniş, se înregistrau -5,3 grade şi 28 de centimetri de zăpadă.

Cel mai „cald” este la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, la Bâlea Lac, unde termometrele arată -5,2 grade şi aici a fost măsurat de meteorologi cel mai mare strat de zăpadă din judeţ, de peste un metru (128 centimetri).

