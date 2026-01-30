Live TV

Video Trapperul MGK, reținut după o bătaie la o sală din Capitală: alți 6 tineri, săltați de poliție. Aveau la ei cuţite, pistoale și săbii

Suse colaj foto: Poliția Română/Instagram
De la ce ar fi pornit conflictul Trapperul MGK, reținut

Şapte tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani, care s-au bătut în vestiarul unei săli de sport din Sectorul 6 al Capitalei având asupra lor arme albe şi spray-uri lacrimogene, au fost reţinuţi de poliţişti pentru portul fără drept de substanţe sau obiecte periculoase şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Trapperul MGK, vedetă pe TikTok, ar fi fost unul dintre tinerii implicaţi în scandal.

La data de 29 ianuarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 25 Poliţie au reţinut şapte tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani, cercetaţi într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de port fără drept de substanţe sau obiecte periculoase şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, informează Poliţia Capitalei.

Potrivit sursei citate, la data menţionată, în jurul orei 00.30, Sectia 25 Politie a fost sesizată, prin apel 112, că, în incinta unei săli de fitnees, din Sectorul 6, mai multe persoane se agresează fizic, folosind arme albe.

Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au depistat, la ieşirea din incinta sălii, mai multe persoane care ar fi fost implicate în conflict. Astfel, poliţiştii le-au făcut control corporal şi le-au controlat bagajele, în trei dintre acestea fiind găsite cutiţe şi spray-uri iritant-lacrimogene, care au fost ridicate în scopul continuării cercetărilor.

Totodată, nouă persoane au fost conduse la sediul subunităţii, pentru stabilirea faptelor şi pentru luarea măsurilor legale ce se impun.

De la ce ar fi pornit conflictul

În baza probelor, anchetatorii au stabilit că, în timp ce se aflau la vestiarul din incinta sălii de fitnees, ar fi pornit un conflict verbal între un tânăr de 28 de ani şi alţi şapte tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani, în timpul căruia aceştia s-au ameninţat reciproc.

Ulterior, conflictul ar fi degenerat, tinerii manipulând, cu scopul de a intimida, mai multe arme albe, pe care le-ar fi scos din bagajele personale, fără ca acestea să fie folosite în agresiune, explică anchetatorii.

În acest context, mai multe persoane prezente în vestiar ar fi părăsit clădirea de teamă şi indignare. Astfel, prin faptele lor, bănuiţii ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică.

Potrivit poliţiştilor, cei şapte tineri au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

În cauză, sunt efectuate activităţi în vederea depistării bănuitului de 28 de ani, menţionează sursa citată.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 25 Poliţie, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor portul fără drept de substanţe sau obiecte periculoase şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.

Foto: Poliția Română

Trapperul MGK, reținut

Potrivit unor surse judiciare, conflictul a avut loc în incinta unei săli de fitness din cartierul bucureştean Drumul Taberei, din Sectorul 6. La controlul făcut de poliţişti au fost găsite spray-uri iritant-lacrimogene, două cuţite tip briceag cu lungimea de 23 şi, respectiv, 47 de centimetri şi un cuţit tip sabie cu lungimea de 47 de centimetri. 

Sursele citate menţionează că unul dintre tinerii implicaţi în scandal este trapperul „Mgk666”. 

Poliţiştii au găsit abandonate, şi în toaleta dintre etajele clădirii, o borsetă în care era un briceag cu lama de 15 centimetri şi o geantă cu un pistol tip airsoft şi o macetă cu lama de 60 de centimetri.

S-a stabilit ca în timp ce se aflau în vestiarul situat la etajul 3 al locaţiei, a existat un conflict verbal în care şi-au adresat reciproc ameninţări care au degenerat în afişarea, manipularea în scop de intimidare a unor arme albe pe care le-au scos din bagajele personale, fără a fi folosite efectiv în agresiune. 

