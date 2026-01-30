Live TV

Radioactivitate detectată în aer, în Finlanda. Anunțul făcut de autoritățile de la Helsinki privind riscul pentru sănătatea publică

Data publicării:
radioactivity
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Cantități mici de substanțe radioactive au fost detectate în probele de aer prelevate în Finlanda, însă nu există niciun risc pentru sănătatea publică, a declarat vineri autoritatea de supraveghere a siguranței nucleare din această țară, citată de Reuters.

„Concentrațiile erau foarte scăzute și nu prezentau niciun risc pentru oameni sau mediu”, a declarat Autoritatea pentru Radiații și Siguranță Nucleară (STUK) într-un comunicat.

STUK a precizat că substanțele radioactive nu proveneau de la centralele nucleare finlandeze, deși nu a oferit o explicație pentru detectarea acestora.

„În multe cazuri, sursa substanțelor radioactive nu poate fi identificată”, a declarat agenția.

Finlanda, Suedia, Rusia și regiunea în ansamblu dispun de o serie de reactoare nucleare, amintește Reuters în acest context.

