Radioactivitate detectată în aer, în Finlanda. Anunțul făcut de autoritățile de la Helsinki privind riscul pentru sănătatea publică

Cantități mici de substanțe radioactive au fost detectate în probele de aer prelevate în Finlanda, însă nu există niciun risc pentru sănătatea publică, a declarat vineri autoritatea de supraveghere a siguranței nucleare din această țară, citată de Reuters.

„Concentrațiile erau foarte scăzute și nu prezentau niciun risc pentru oameni sau mediu”, a declarat Autoritatea pentru Radiații și Siguranță Nucleară (STUK) într-un comunicat.

STUK a precizat că substanțele radioactive nu proveneau de la centralele nucleare finlandeze, deși nu a oferit o explicație pentru detectarea acestora.

„În multe cazuri, sursa substanțelor radioactive nu poate fi identificată”, a declarat agenția.

Finlanda, Suedia, Rusia și regiunea în ansamblu dispun de o serie de reactoare nucleare, amintește Reuters în acest context.

