Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant în timp ce primea o mită de zeci de mii de euro.
„Domnul premier Ilie Bolojan nu-i cunoaște și nu i-a primit în audiență nici pe doamna avocat Adriana Georgescu, nici pe domnul Tucan. Au apărut câteva fotografii în spațiul public cu domnul premier Ilie Bolojan și cu doamna avocat Georgescu. La toate evenimentele publice la care participă domnul prim-ministru, fie de partid, fie de altă natură, sunt foarte multe persoane care-și doresc să facă fotografii cu premierul și premierul acceptă acest lucru. Cred că sunt mii de fotografii pe care le-a făcut, cel puțin de când este în funcția de premier, dar asta nu înseamnă o relație directă cu cei cu care apare în fotografii. Deci, repet, nu-i cunoaște pe cei doi, nu i-a primit în audiență”, a spus Dogioiu.
În context, ea a fost întrebată dacă premierul a cerut lămuriri legat de faptul că avocata Adriana Georgescu apare și într-o fotografie cu actualul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu.
„Cred că este vorba de aceeași situație, de evenimente publice în care lideri politici sunt solicitați să facă poze cu diferiți doritori, fie din partid, fie din afara partidului”, a declarat Dogioiu.
Arestată pentru 30 de zile
Curtea de Apel București a decis joi arestarea preventivă pentru 30 de zile a avocatei Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, alături de un fals general SIE, Gheorghe Iscru, ambii fiind acuzați de trafic de influență, după ce au fost prinși în timp ce primeau 60.000 de euro, pentru intervenții în Justiție în favoarea unui om de afaceri care avea două dosare penale. Conform DNA, în perioada octombrie - decembrie 2025, avocata i-ar fi pretins unei persoane (martor în cauză), direct sau prin intermediul altei persoane, diferite sume de bani. Din aceste sume, ar fi primit 4.000 de euro și 5.000 de lei în cursul lunii octombrie 2025.
Momentul flagrantului organizat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în dosarul în care este implicată o avocată, membră a PNL Sector 1 a fost surprins în imagini. În înregistrări se vede cum aceasta primește o sumă mare de bani, anchetatorii susținând că este vorba despre cei 60.000 de euro.