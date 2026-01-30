Stenograme din referatul de arestare al avocatei Adriana Georgescu, acuzată că cerea mită unui om de afaceri pentru intervenții în dosare penale, au fost făcute publice. „Eu sunt conectată și la mafie, și la miniștri”, spunea fosta membră PNL în interceptările DNA. Femeia s-ar fi folosit inclusiv de numele premierului Ilie Bolojan sau al președintelui Nicușor Dan și se fotografia alături de politicieni și de alți oameni influenți pentru a le câștiga încrederea celor de la care pretindea mită. Avocata este acuzată de trafic de influență, alături de un fals general SIE. Cei doi au fost arestați preventiv pentru 30 zile, anunță Digi24.

Avocata susținea că i-ar fi scris lui Nicușor Dan, iar Ciprian Ciucu ar fi fost „ îndrăgostit ” de ea

Avocata Adriana Georgescu poza într-o persoană cu multă influență. Conform Digi24, ea ar fi spus că are relații la Guvern, la președintele țării, la diverși miniștri și la șeful DNA.

Femeia susținea inclusiv că i-ar fi scris direct lui Nicușor Dan și că i-ar fi trimis un „tabel” cu persoane care ar fi dat anumite sume de bani, inclusiv către premierul Ilie Bolojan.

Păi, nu! Vorbesc direct cu Nicușor, să mă duc la Cotroceni. Ce să mai vorbesc!? Și cu Bolojan.

În discuțiile pe care avocata le avea cu omul de afaceri de la care ar fi cerut mită și investigatorul DNA sub acoperire ea spunea că este „conectată și la mafie, și la miniștri”. Femeia vorbea și despre Ciprian Ciucu, declarând că „îl vor avea la picioare”, deoarece ar fi „îndrăgostit de 10 ani” de ea.

Eu sunt conectată și la mafie, și la ăia, și la NUȚU, și la miniștri, și eu simt singură votu’, pe unde stă. Acuma iese, cu greu! Cu greu, da’ iese! Este încă nevoie de 300.000, un milion, maxim, dacă intră doar JEAN, că eu nu mai bag alt om de afaceri peste voi, că atunci îl împărțiți pe CIPRIAN, care va fi viitoru’ președinte de partid, să-nțelegeți! Voi, dacă-l ajutați acuma și-l puneți primar – eu d-aia ți-am spus atunci că-i un business! – îl aveți p-ăsta la picioare! Că nu acceptă de la oricine, că are încredere în mine, că e îndrăgostit de mine de zece ani, că sunt… aveți… ați făcut o afacere! Eu îl înțeleg pe JEAN. I-am scris de JEAN…(…)

Referatul DNA mai arată că avocata ar fi pretins inclusiv o fostă relație cu Ludovic Orban. Fostul șef PNL a negat, însă.

Păi, dacă nu vă implicați voi acuma, nu iese. (...) Păi, de ce crezi că sunt lângă tine aici și te sun? Crezi că mai riscam asta eu? După ce mi-a zis S.R.I.-ul ieri că mă vizează ăștia că-s omul lui ORBAN și eu nu sunt om. Eu sunt fosta gagică a lui LUDOVIC… Crezi că riscam discuția asta cu tine acum? Când HELLVIG chiar e după mine, a treia oara?

Femeia s-ar fi folosit inclusiv de pozele făcute cu diverși politicieni și oameni influenți de-a lungul timpului, pentru a câștiga încrederea celor de la care ar fi cerut mită. Ea s-a fotografiat cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Ludovic Orban sau Ciprian Ciucu.

Premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe Adriana Georgescu

Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant în timp ce primea o mită de zeci de mii de euro. „Domnul premier Ilie Bolojan nu-i cunoaște și nu i-a primit în audiență nici pe doamna avocat Adriana Georgescu, nici pe domnul Tucan. Au apărut câteva fotografii în spațiul public cu domnul premier Ilie Bolojan și cu doamna avocat Georgescu. La toate evenimentele publice la care participă domnul prim-ministru, fie de partid, fie de altă natură, sunt foarte multe persoane care-și doresc să facă fotografii cu premierul și premierul acceptă acest lucru. Cred că sunt mii de fotografii pe care le-a făcut, cel puțin de când este în funcția de premier, dar asta nu înseamnă o relație directă cu cei cu care apare în fotografii. Deci, repet, nu-i cunoaște pe cei doi, nu i-a primit în audiență”, a spus Dogioiu. În context, ea a fost întrebată dacă premierul a cerut lămuriri legat de faptul că avocata Adriana Georgescu apare și într-o fotografie cu actualul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu.



„Cred că este vorba de aceeași situație, de evenimente publice în care lideri politici sunt solicitați să facă poze cu diferiți doritori, fie din partid, fie din afara partidului”, a declarat Dogioiu. Arestată pentru 30 de zile Curtea de Apel București a decis joi arestarea preventivă pentru 30 de zile a avocatei Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, alături de un fals general SIE, Gheorghe Iscru, ambii fiind acuzați de trafic de influență, după ce au fost prinși în timp ce primeau 60.000 de euro, pentru intervenții în Justiție în favoarea unui om de afaceri care avea două dosare penale. Conform DNA, în perioada octombrie - decembrie 2025, avocata i-ar fi pretins unei persoane (martor în cauză), direct sau prin intermediul altei persoane, diferite sume de bani. Din aceste sume, ar fi primit 4.000 de euro și 5.000 de lei în cursul lunii octombrie 2025. Momentul flagrantului organizat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în dosarul în care este implicată o avocată, membră a PNL Sector 1 a fost surprins în imagini. În înregistrări se vede cum aceasta primește o sumă mare de bani, anchetatorii susținând că este vorba despre cei 60.000 de euro.

