Live TV

Video Stenograme din dosarul avocatei care lua mită: „Sunt conectată și la mafie, și la miniștri”. Adriana Georgescu, poze cu politicieni

Data actualizării: Data publicării:
avocata adriana georgescu selfie
Avocata Adriana Georgescu este și membră PNL Sector 1. Sursă foto: Facebook
Din articol
Avocata susținea că i-ar fi scris lui Nicușor Dan, iar Ciprian Ciucu ar fi fost „îndrăgostit” de ea Premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe Adriana Georgescu Arestată pentru 30 de zile

Stenograme din referatul de arestare al avocatei Adriana Georgescu, acuzată că cerea mită unui om de afaceri pentru intervenții în dosare penale, au fost făcute publice. Eu sunt conectată și la mafie, și la miniștri”, spunea fosta membră PNL în interceptările DNA. Femeia s-ar fi folosit inclusiv de numele premierului Ilie Bolojan sau al președintelui Nicușor Dan și se fotografia alături de politicieni și de alți oameni influenți pentru a le câștiga încrederea celor de la care pretindea mită. Avocata este acuzată de trafic de influență, alături de un fals general SIE. Cei doi au fost arestați preventiv pentru 30 zile, anunță Digi24.

Avocata susținea că i-ar fi scris lui Nicușor Dan, iar Ciprian Ciucu ar fi fost îndrăgostit de ea

Avocata Adriana Georgescu poza într-o persoană cu multă influență. Conform Digi24, ea ar fi spus că are relații la Guvern, la președintele țării, la diverși miniștri și la șeful DNA.

Femeia susținea inclusiv că i-ar fi scris direct lui Nicușor Dan și că i-ar fi trimis un tabelcu persoane care ar fi dat anumite sume de bani, inclusiv către premierul Ilie Bolojan.

Păi, nu! Vorbesc direct cu Nicușor, să mă duc la Cotroceni. Ce să mai vorbesc!? Și cu Bolojan.

În discuțiile pe care avocata le avea cu omul de afaceri de la care ar fi cerut mită și investigatorul DNA sub acoperire ea spunea că este conectată și la mafie, și la miniștri. Femeia vorbea și despre Ciprian Ciucu, declarând că îl vor avea la picioare, deoarece ar fi îndrăgostit de 10 ani de ea.

Eu sunt conectată și la mafie, și la ăia, și la NUȚU, și la miniștri, și eu simt singură votu’, pe unde stă. Acuma iese, cu greu! Cu greu, da’ iese! Este încă nevoie de 300.000, un milion, maxim, dacă intră doar JEAN, că eu nu mai bag alt om de afaceri peste voi, că atunci îl împărțiți pe CIPRIAN, care va fi viitoru’ președinte de partid, să-nțelegeți! Voi, dacă-l ajutați acuma și-l puneți primar – eu d-aia ți-am spus atunci că-i un business! – îl aveți p-ăsta la picioare! Că nu acceptă de la oricine, că are încredere în mine, că e îndrăgostit de mine de zece ani, că sunt… aveți… ați făcut o afacere! Eu îl înțeleg pe JEAN. I-am scris de JEAN…(…)

Referatul DNA mai arată că avocata ar fi pretins inclusiv o fostă relație cu Ludovic Orban. Fostul șef PNL a negat, însă.

Păi, dacă nu vă implicați voi acuma, nu iese. (...) Păi, de ce crezi că sunt lângă tine aici și te sun? Crezi că mai riscam asta eu? După ce mi-a zis S.R.I.-ul ieri că mă vizează ăștia că-s omul lui ORBAN și eu nu sunt om. Eu sunt fosta gagică a lui LUDOVIC… Crezi că riscam discuția asta cu tine acum? Când HELLVIG chiar e după mine, a treia oara?

Femeia s-ar fi folosit inclusiv de pozele făcute cu diverși politicieni și oameni influenți de-a lungul timpului, pentru a câștiga încrederea celor de la care ar fi cerut mită. Ea s-a fotografiat cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Ludovic Orban sau Ciprian Ciucu. 

Premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe Adriana Georgescu

Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant în timp ce primea o mită de zeci de mii de euro.

„Domnul premier Ilie Bolojan nu-i cunoaște și nu i-a primit în audiență nici pe doamna avocat Adriana Georgescu, nici pe domnul Tucan. Au apărut câteva fotografii în spațiul public cu domnul premier Ilie Bolojan și cu doamna avocat Georgescu. La toate evenimentele publice la care participă domnul prim-ministru, fie de partid, fie de altă natură, sunt foarte multe persoane care-și doresc să facă fotografii cu premierul și premierul acceptă acest lucru. Cred că sunt mii de fotografii pe care le-a făcut, cel puțin de când este în funcția de premier, dar asta nu înseamnă o relație directă cu cei cu care apare în fotografii. Deci, repet, nu-i cunoaște pe cei doi, nu i-a primit în audiență”, a spus Dogioiu.

În context, ea a fost întrebată dacă premierul a cerut lămuriri legat de faptul că avocata Adriana Georgescu apare și într-o fotografie cu actualul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Cred că este vorba de aceeași situație, de evenimente publice în care lideri politici sunt solicitați să facă poze cu diferiți doritori, fie din partid, fie din afara partidului, a declarat Dogioiu.

Arestată pentru 30 de zile

Curtea de Apel București a decis joi arestarea preventivă pentru 30 de zile a avocatei Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, alături de un fals general SIE, Gheorghe Iscru, ambii fiind acuzați de trafic de influență, după ce au fost prinși în timp ce primeau 60.000 de euro, pentru intervenții în Justiție în favoarea unui om de afaceri care avea două dosare penale. Conform DNA, în perioada octombrie - decembrie 2025, avocata i-ar fi pretins unei persoane (martor în cauză), direct sau prin intermediul altei persoane, diferite sume de bani. Din aceste sume, ar fi primit 4.000 de euro și 5.000 de lei în cursul lunii octombrie 2025. 

Momentul flagrantului organizat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în dosarul în care este implicată o avocată, membră a PNL Sector 1 a fost surprins în imagini. În înregistrări se vede cum aceasta primește o sumă mare de bani, anchetatorii susținând că este vorba despre cei 60.000 de euro.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bancnote de 100 de lei
1
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
rubio si lavrov
4
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
kadrov
5
Ramzan Kadîrov se opune negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie...
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"
Digi Sport
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
autobuze si tramvaie stb bucuresti
Revoltă printre șoferii și vatmanii de la STB din cauza scandalului politic din CGMB: „Când au furat, ne-au întrebat pe noi?”
Președintele Nicușor Dan.
Ce răspuns a dat Nicușor Dan la întrebarea: „Ar trebui România să se simtă amenințată de discursul violent al lui Donald Trump?”
donald trump da noroc cu nicusor dan
Ce răspunde Nicușor Dan, întrebat dacă România va face parte din noul Consiliu pentru Pace al lui Trump
nicusor dan consiliul european 2
Nicuşor Dan: Ne îndreptăm spre ce au spus bucureștenii, o să avem un Cod urbanistic în februarie - martie
Ciprian Ciucu și Nicușor Dan.
„E o situație dificilă pentru primarul general al Capitalei”: Nicușor Dan, despre datoriile STB și problemele din Consiliul General
Recomandările redacţiei
Antonia Colibasanu
Cum poate Europa să arate forță în era Trump. Antonia Colibășanu: A...
ID323922_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ilie Bolojan ar putea cere vot de încredere în PNL, după atacurile...
Colaj Alexandr Adarich
Bancher ucrainean cu cetățenia română, găsit mort după ce a căzut de...
profimedia-0772551801
Fondul de criză al UE, în valoare de 500 de miliarde €, ar putea fi...
Ultimele știri
Protest cu sute de angajați la rafinăria Petromidia. Motivul pentru care salariații au ieșit în stradă și ce s-a discutat la negocieri
Trapperul MGK, reținut după o bătaie la o sală din Capitală: alți 6 tineri, săltați de poliție. Aveau la ei cuţite, pistoale și săbii
Tragere la sorți playoff Europa League. Duel românesc: PAOK Salonic - Celta Vigo
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Fanatik.ro
Ștefan Baiaram, prezentat la Benfica şi FC Porto! Verdictul lui Jose Mourinho despre atacantul Universității...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
După ce Anei Maria Bărbosu i-a fost luată medalia olimpică, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii...
Adevărul
Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
"A fost o nebunie!" Alcaraz conducea cu 6-4, 7-6 și nimeni nu a putut anticipa ce urmează: 5 ore și 27 de...
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Jamie Lee Curtis, dezvăluiri neașteptate la patru ani de când a câștigat primul premiu Oscar din carieră: „Nu...
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este...
Newsweek
Pensiile ar putea scădea cu sute de lei după 2030. Ne trebuie 40 miliarde € să evităm dezastrul. Care e cauza?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Cine este femeia despre care s-a spus că ar fi noua cucerire a lui Ben Affleck. Modelul de 28 de ani a rupt...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”