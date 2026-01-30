Copilul de 13 ani, considerat principalul vinovat în cazul crimei din Cenei, a fost luat de autorități și dus într-un centru al Protecției Copilului prin ordonanță președințială. Hotărârea a fost luată după ce părinții minorului nu ar fi respectat măsurile de supraveghere impuse de specialiști.

Decizia a venit după ce familia copilului nu ar fi respectat obligațiile pe care și le-a asumat în urma hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului prin care a fost instituită măsura de protecție specială a supravegherii acestuia, a transmis DGASPC Timiș. Conform informațiilor Digi24, se pare că părinții acestuia nu ar fi respectat programul de evaluare psihică și psihologică pe care minorul trebuia să îl urmeze în urma acestei măsuri.

Decizia are la bază o ordonanță președințială în vederea preluării în regim de urgență a minorului. De asemenea, DGASPC a transmis că drepturile părintești sunt suspendate până la pronunțarea plasamentului. Minorul va fi evaluat din toate punctele de vedere și i se vor acorda servicii specializate, conform recomandărilor specialiștilor, a transmis Protecția Copilului.

Amintim că minorul de 13 ani este acuzat că, împreună cu alți doi prieteni, ar fi participat la crima din localitatea Cenei. El nu este cercetat și se află în libertate pentru că nu poate răspunde penal.

