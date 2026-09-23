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Trei tinere din Mangalia au bătut crunt o fată de 15 ani din cauza unei provocări pe TikTok

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ct
Sursa: captură video
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Trei tinere sunt cercetate de polițiști, după ce au bătut crunt o minoră de 15 ani și au publicat imaginile pe internet. Urmează imagini și detalii cu puternic impact emoțional. O tânără de 19 ani a fost deja arestată preventiv, alta de 16 ani a primit arest la domiciliu, iar pentru cea de-a treia tânără, în vârstă de 14 ani, încă nu s-a luat nicio măsură. Motivul bătăii ar fi un trend violent pe TikTok.

Potrivit IPJ Constanța, polițiștii din Mangalia s-au sesizat din oficiu, în urma apariţiei în spaţiul public a unor imagini video ce înfăţişau o minoră agresată fizic şi ameninţată de alte tinere.

„Din cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit că fapta s-a produs în municipiul Mangalia, victima fiind o minoră în vârstă de 15 ani, care ar fi fost ameninţată şi agresată fizic de către alte tinere. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi ameninţare", potrivit IPJ Constanţa.

Pentru tânăra de 19 ani, instanţa de judecată a admis propunerea procurorului de caz şi a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Faţă de minora în vârstă de 16 ani instanţa a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile.

Cu privire la o treia tânără, de 14 ani, cercetările continuă, urmând ca la finalizarea anchetei să fie dispuse măsurile legale care se impun, mai spun polițiștii.

Editor : M.B.

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