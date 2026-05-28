Foto Ucrainean rătăcit în Munţii Maramureşului, recuperat: „Era excelent echipat şi foarte bine pregătit fizic, a luptat pe front”

Ucraineanul recuperat de salvamontiștii maramureșeni. Foto: Salvamont Maramureș

Ucraineanul rătăcit într-o zonă de prăpăstii şi cascade din Munţii Maramureşului, după ce a fugit din ţara sa şi a intrat în România, a fost recuperat de către salvamontiştii maramureşeni joi după-amiază, în urma unei intervenţii dificile. „Avea provizii şi haine de schimb, era excelent echipat şi foarte bine pregătit fizic. (...) Ne-a mărturisit că a luptat pe front doi ani şi opt luni, lucru care i-a uşurat tentativa de fugă”, afirmă şeful Salvamont Marammureş. Potrivit acestuia, ucraineanul de 41 de ani a reuşit să suprevieţuiască în munţi, în condiţii extreme, timp de trei nopţi, în prezent fiind în stare bună.

Intervenţia Salvamont Maramureş a început joi dimineaţă, în urma unui apel la 112, prin care un bărbat din Ucraina cerea sprijin, povestind că se află într-o zonă cu prăpăstii şi cascade, extrem de dificilă, şi că nu se mai poate orienta, relatează News.ro.

Potrivit salvamotiştilor care cunosc bine Munţii Maramureşului, bărbatul se afla în zona Criva, o zonă extremă, cunoscută ca fiind cea mai dificilă şi periculoasă din Maramureş.

După o intervenţie de câteva ore, salvatorii montani au ajuns la bărbatul de 41 de ani, care le-a povestit că a luptat timp de doi ani şi opt luni pe front şi că a decis să fugă din Ucraina.

Potrivit şefului Salvamont Maramureş, Dan Benga, ucraineanul a fost  găsit joi după-amiază, el fiind „excelent echipat şi foarte bine pregătit fizic”, fără a avea probleme medicale.

„Avea un rucsac cu provizii şi haine de schimb, a reuşit să treacă singur de zonele extrem de periculoase cu ravene de zeci de metri, a găsit în teren cablurile metalice montate de noi pentru a sprijini oamenii aflaţi în dificultate care coboară pe acolo. De altfel, la baza muntelui ucraineanul ne-a mărturisit că a dezertat şi fugit din războiul din ţara vecină şi faptul că a luptat pe front doi ani şi opt luni, lucru care i-a uşurat tentativa de fugă. Se afla de trei nopţi în munţi şi, în afara unor probleme de solicitare fizică, normale ţinând cont de asprimea munţilor prin care a trecut, totul este ok cu el”, a precizat Dan Benga.

Editor : Liviu Cojan

