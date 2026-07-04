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Zelenski și Trump, discuție telefonică de Ziua Independenței SUA. Liderul de la Kiev: „Suntem recunoscători pentru tot sprijinul”

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Volodimir Zelenski și Donald Trump, întrevedere la Forumul Economic de la Davos, 22 ianuarie 2026. Foto: Profimedia
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a avut o discuție foarte bună cu omologul american Donald Trump. Cei doi au convenit să continue discuția față în față în cadrul summitului NATO de la Ankara, relatează UNN.

„I-am transmis felicitări președintelui Trump și tuturor americanilor cu ocazia Zilei Independenței. Am avut o conversație telefonică foarte bună.

Suntem recunoscători Statelor Unite pentru tot sprijinul pe care l-am primit – de la rachetele Javelin și Patriot până la sprijinul politic – și apreciem profund faptul că America ne stă alături în apărarea independenței noastre. Sunt recunoscător fiecărui american căruia îi pasă de viitorul Ucrainei, al Europei și al tuturor celor din lume pentru care libertatea contează”, a scris liderul de la Kiev pe X.

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Liderul ucrainean a precizat că a vorbit cu Donald Trump și despre situația de pe linia frontului.

„Există o perspectivă reală de a pune capăt acestui război, iar hotărârea Americii este decisivă. Am convenit să continuăm aceste discuții în cadrul summitului NATO de la Ankara”, a mai afirmat Zelenski.

Totodată, și preşedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat sâmbătă pe Donald Trump. El a amintit de momentele în care cele două țări s-au aliat „împotriva nazismului”.

„Semnarea Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite nu numai că a marcat începutul naţiunii (americane - n.r.), dar a devenit şi o piatră de hotar importantă în istoria lumii. Rusia i-a sprijinit atunci necondiţionat pe coloniştii americani în lupta lor pentru eliberarea de sub dominaţia britanică”, se arată în mesajul de felicitare al preşedintelui rus publicat pe site-ul Kremlinului.

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Editor : A.M.G.

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