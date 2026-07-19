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Un bărbat dat dispărut de soție după ce a plecat de la UPU Ploiești a fost găsit mort într-un canal

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sectie upu
Secție UPU. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Inquam Photos / Cornel Putan
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Poliţiştii din Ploieşti au deschis un dosar penal după ce un bărbat care a dispărut de la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti a fost găsit decedat într-un canal din zona de nord a municipiului.

Potrivit datelor comunicate, duminică, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, bărbatul de 80 de ani fusese dat dispărut de soţia lui în urmă cu două zile după ce a plecat dintr-un spital din Ploieşti şi nu a mai revenit, relatează Agerpres.

Surse judiciare au precizat că el se prezentase la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti împreună cu soţia lui şi a plecat fără a o anunţa.

Trupul neînsufleţit a fost găsit în zona autogării din nordul Ploieştiului, într-un canal cu apă, spun sursele citate. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova, în vederea efectuării necropsiei.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal, conform procedurilor legale, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a survenit decesul.

Editor : M.I.

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