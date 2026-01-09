Un bărbat din Vaslui a fost reținut după ce a încălcat ordinul de protecţie, a lovit poliţiştii şi a fugit cu cătușele la mâini

Un bărbat în vârstă de 26 de ani, din comuna vasluiană Băceşti, a fost reţinut, joi, de poliţişti după ce a fost reclamat că a încălcat ordinul de protecţie şi a încercat să-şi agreseze soţia, iar apoi a lovit o autospecială de poliţie şi pe poliţiştii solicitaţi să intervină şi a reuşit să fugă deşi fusese încătuşat.

Potrivit IPJ Vaslui, incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 7 ianuarie, când o femeie de 26 de ani, din comuna Băceşti, a anunţat la numărul de urgenţă 112 că soţul său a încălcat ordinul de protecţie, emis în luna noiembrie 2025, de către Judecătoria Vaslui.

„Poliţiştii Secţiei 6 Poliţie Rurală Negreşti s-au deplasat la faţa locului, constatând că cele sesizate se confirmă. Aceştia au identificat la locuinţa femeii, , pe soţul acesteia, aflat în stare avansată de ebrietate şi care se manifesta recalcitrant. În urma comportamentului bărbatului, poliţiştii l-au încătuşat, în acelaşi timp, fiind solicitată o ambulanţă, în vederea internării nevoluntare a bărbatului. Acesta prezenta şi alterări a stării de sănătate, cu episoade de vomă. În continuare, bărbatul încătuşat a lovit cu obiecte cu o sticlă autospeciala de poliţie, inclusiv pe poliţişti, reuşind să fugă de la faţa locului. Pe 8 ianuarie, bărbatul a fost identificat de către poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale şi ai Secţiei 6 Poliţie Rurală Negreşti, fiind dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie, încălcarea ordinului de protecţie şi ultraj”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiţă, citat de Agerpres.

Poliţiştii continuă cercetările. Bărbatul urmează să fie prezentat în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Editor : M.B.