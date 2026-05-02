Un român și-a răpit fosta iubită de pe o autostradă din Austria. Cei doi au fost găsiți de autoritățile din Ungaria

Un român și-a răpit fosta iubită, față de care avea un ordin de protecție emis în țară, în timp ce femeia se afla pe o autostradă din Austria, transmite News.ro. Cei doi au fost găsiți de autoritățile din Ungaria și în prezent se află în custodia acestora.

Incidentul a fost semnalat prima oară autorităților austriece de către actualul iubit al femeii, care a reclamat că ea a fost răpită de fostul partener de pe o autostradă din Linz.

Autoritățile din România au primit mai multe informări legate de acest caz de la omologii din Austria și Ungaria.

Ultima informare primită de autoritățile române arăta că femeia și bărbatul care a răpit-o au fost localizați în Ungaria și au fost luate în custodia autorităților de la Budapesta.

Poliția Română arată că bărbatul care a răpit-o pe femeie, domiciliat în Mureș, avea un ordin de protecție provizoriu care îl obliga să nu se apropie de ea.

În același timp, el s-a ales cu un dosar penal pentru lipsire de libertate.

