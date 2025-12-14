Un bărbat de 55 de ani din Vaslui a fost găsit mort. El ar fi fost înjunghiat cu cuțitul în piept de soție

Un bărbat în vârstă de 55 de ani a fost găsit, sâmbătă seara, înjunghiat în piept la Ciocani, în județul Vaslui, echipajul medical al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vaslui declarând decesul acestuia.

Potrivit purtătorului de cuvânt al instituţiei, Daniel Ungureanu, citat de Agerpres, cea care a anunţat incidentul la numărul de urgenţă 112 este fiica victimei, care le-a spus autorităţilor că tatăl ei a fost atacat cu un cuţit de soţie.

„Echipajul ajuns la caz a găsit victima fără semne vitale, având o plagă înjunghiată în zona precordială şi cu semnele morţii deja instalate, motiv pentru care a fost declarat decesul. Soţia victimei a susţinut în prezenţa celor de la Ambulanţă că bărbatul s-a înjunghiat singur. Cazul a fost preluat de poliţie", a declarat Daniel Ungureanu.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările producerii incidentului.

