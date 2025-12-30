Un pui de tigru alb a murit la grădina zoologică din Craiova după ce a înghițit o pungă de plastic. Nu e primul incident de acest fel

Un pui de tigru alb de la grădina zoologică din Craiova a murit după ce ar fi înghițit o pungă de plastic aruncată de unul dintre vizitatori. Nu este prima oară când se întâmplă o astfel de tragedie acolo. În primăvară, o căprioară a murit după ce s-a sufocat tot cu un ambalaj.

Unul dintre cei doi pui de tigru alb de la Grădina Zoologică din Craiova a murit. Puii au fost aduși la Zoo Craiova în luna mai. De câteva săptămâni, unul dintre tigrii nu a mai fost văzut, notează Gazeta de Sud. Cei care au observat lipsa puiului de tigru au fost vizitatorii.

Societatea care administrează Grădina Zoologică nu a comunicat acest incident, deși puiul de tigru murise de peste două săptămâni.

Luni, când cazul a fost mediatizat, societatea a dat un comunicat, recunoscând că puiul de tigru a murit. „Cauza este ingerarea accidentală de ambalaje din plastic aruncate de unii vizitatori în perimetrul țarcului. La Grădina Zoologică din Craiova sunt amplasate panouri de informare și avertizare, prin care vizitatorii sunt rugați să nu hrănească animalele, deoarece reprezintă un pericol real pentru sănătatea animalelor”, arată ECO Urbis.

Tigrul bengalez alb este o subspecie rară și pe cale de dispariție, inclusă în Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

O situație similară s-a petrecut la Zoo Craiova și în primăvara acestui an, când a murit un căprior. Căpriorul ar fi murit, au spus reprezentanții ECO Urbis, după ce ar fi înghițit ambalaje de plastic aruncate de vizitatori. Și în acest caz, incidentul a fost descoperit după ce imagini cu animalul decedat au apărut pe rețelele sociale, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a-i găsi pe vinovați, mai transmite publicația locală.

