Video Un tânăr de 19 ani din Dolj a murit după ce a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un cap de pod. Accidentul, surprins de camere

Data publicării:
accident filmat in dolj
Foto: Captură video Digi24

Un șofer de 19 ani din județul Dolj a murit după ce a pierdut controlul mașinii și aceasta s-a izbit de un cap de pod, în noaptea de duminică spre luni. Pasagera din vehicul, o adolescentă de 16 ani, a fost rănită și transportată la spital. 

Tragedia a avut loc pe DN55 A, pe raza localității Poiana Mare din județul Dolj.

Un tânăr de 19 ani, în timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul volanului și a ajuns în gardul unei locuințe.

În urma impactului, tânărul și-a pierdut viața, iar o minoră de 16 ani a fost grav rănită și a fost transportată la spital.

Polițiștii au demarat o anchetă și urmează să stabilească care a fost cauza producerii acestui accident rutier. A fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, dar și pentru vătămare corporală din culpă.

