Traficul este blocat, marţi, pe DN 7, în judeţul Arad, după ce un TIR, pe fondul unei defecţiuni, a lovit un cap de pod şi a luat foc. Două persoane au suferit atac de panică.

„În această dimineaţă, în jurul orei 07:15, pompierii militari arădeni au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autotren, pe DN7, între localităţile Vărădia de Mureş şi Săvârşin. Pentru misiune au fost alocate forţe şi mijloace din cadrul Secţiei Bârzava, cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD. La locul evenimentului a fost alocată şi o ambulanţă SAJ”, a anunţat, marţi dimineaţă, ISU Arad.

La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta violent, prin ardere generalizată a întregului autotren.

Şoferul şi cei doi pasageri s-au autoevacuat în condiţii de siguranţă.

„Echipajele medicale au acordat asistenţă celor doi pasageri, care au suferit atac de panică, iar în urma evaluării medicale, aceştia au fost transportaţi la spital. Incendiul a fost stins, însă autotrenul a fost afectat în totalitate”, au precizat pompierii.

Centrul Infotrafic anunţă că traficul este oprit temporar pe DN 7, la kilometrul 461, între localităţile Vărădia de Mureş şi Săvârşin din judeţul Arad.

Autotrenul, pe fondul unei defecţiuni, a lovit un cap de pod şi a luat foc.

După lichidarea incendiului, traficul va fi reluat, urmând a se desfăşura printr-o parcare adiacentă.

