Orașul din România unde un bilet de autobuz și tramvai va costa 1 leu şi va fi valabil 24 de ore. Vinerea, transportul e gratuit

Compania de Transport Public (CTP) Arad a finalizat pregătirile tehnice pentru introducerea celui mai ieftin transport cu tramvaie şi autobuze din ţară, de la 1 august, de când un bilet de călătorie va costa 1 leu şi va fi valabil 24 de ore, faţă de 4,5 lei şi valabil 90 de minute în prezent.

Directorul CTP Arad, Claudiu Godja, a declarat vineri, pentru Agerpres, că au fost tipărite noile bilete care vor fi disponibile la casieriile din staţii sau la sediul instituţiei, în timp ce în sistemul electronic modificările vor fi operate simultan în noaptea de 31 iulie spre 1 august, astfel ca la prima oră călătorii să poată achiziţiona online tichetele de călătorie la noile tarife reduse.

Biletul de călătorie va costa 1 leu şi va fi valabil 24 de ore, timp în care se poate circula atât cu tramvaiele cât şi cu autobuzele, pe raza municipiului. În prezent, biletul costă 4,5 lei şi este valabil 90 de minute.

Un abonament săptămânal va costa 5 lei, iar un abonament lunar va costa 20 lei, faţă de 120 de lei în prezent.

CTP a anunţat că va continua şi programul "Vinerea Verde", început de câţiva ani, astfel că în fiecare zi de vineri se poate circula gratuit cu mijloacele de transport public.

"Le recomandăm călătorilor folosirea aplicaţiei de telefon disponibilă şi numită 'Transport Public Arad', cu ajutorul căreia se pot cumpăra biletele sau se pot planifica deplasările cu autobuzele şi tramvaiele locale. Toate mijloacele de transport au GPS, iar informaţiile sunt transmise şi călătorilor, prin intermediul aplicaţiei, sau afişajelor din staţii, astfel încât aceştia pot să ştie momentul în care vehiculele vor ajunge în staţii", a spus Claudiu Godja.

Cu privire la deficitul de personal din companie, el a precizat că mai este nevoie de 15 vatmani, deficitul fiind de 16%, însă problema este în curs de rezolvare, pentru că sunt şcolarizaţi viitori vatmani. În cazul şoferilor de autobuz, ar mai fi nevoie de cinci angajaţi.

În 27 mai, consilierii locali din Arad au aprobat reducerea tarifelor la transportului public la un nivel simbolic, începând cu 1 august. Printre argumentele care au stat la baza acestor ieftiniri se află cel legat de reducerea poluării cu gazele de eşapament provenite de la maşinile personale şi reducerea traficului auto din oraş, conform referatului care a însoţit proiectul votat de consilieri.

"Transportul public electric reprezintă una dintre cele mai eficiente soluţii pentru protejarea mediului în contextul urbanizării accelerate şi al creşterii poluării, spre deosebire de vehiculele clasice pe combustibili fosili, în condiţiile în care mijloacele de transport electrice, precum tramvaiele sau autobuzele electrice, nu emit gaze poluante direct în atmosferă, ceea ce contribuie semnificativ la reducerea nivelului de dioxid de carbon (CO2) şi a altor substanţe nocive", se preciza în referat.

Referitor la impactul bugetar, primarul Aradului, Călin Bibarţ, declarase, la momentul propunerii reducerilor de tarife, că în anul 2025 încasările din vânzarea biletelor şi abonamentelor au fost de aproximativ 6 milioane de lei, în condiţiile în care bugetul total al CTP a fost de zece ori mai mare, acest domeniu fiind puternic subvenţionat.

Editor : A.P.