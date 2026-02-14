Live TV

Valentine's Day 2026: Originea celei mai iubite sărbători. De unde a luat naștere tradiția de a celebra „Ziua Îndrăgostiților"

De unde a luat naștere tradiția de a celebra „Ziua Îndrăgostiților”
De unde a luat naștere tradiția de a celebra „Ziua Îndrăgostiților”
Valentine's Day: Ziua iubirii Originea Valentine's Day: Legenda Sfântului Valentin și rădăcinile istorice  Cum a evoluat sărbătoarea iubirii de-a lungul timpului „Ziua Îndrăgostiților" în România  „O zi a îndrăgostiților": Între sărbătoare și presiune socială

Sărbătorită anual la 14 februarie, „Ziua Îndrăgostiților” s-a impus ca un fenomen global dedicat celebrării iubirii și afecțiunii sub diverse forme. De la gesturi simbolice și mesaje emoționante până la tradiții consacrate și obiceiuri contemporane, această dată oferă oamenilor prilejul de a-și exprima sentimentele și de a marca legăturile care definesc relațiile umane, fie că este vorba despre parteneriate romantice, relații de familie sau prietenii apropiate.

Tot în cursul lunii februarie, în România este celebrat și Dragobetele, sărbătoarea tradițională dedicată iubirii, considerată un simbol al patrimoniului cultural și al obiceiurilor populare legate de începutul primăverii.

Valentine’s Day: Ziua iubirii

Valentine’s Day marchează, la nivel internațional, dragostea, afecțiunea și conexiunea emoțională dintre oameni. Pentru multe cupluri, ziua este percepută drept un simbol al romantismului și al relației în doi, oferind contextul ideal pentru gesturi simbolice, mesaje de dragoste și clipe petrecute împreună.

Totuși, semnificația zilei depășește cadrul relațiilor romantice. Tot mai mulți oameni aleg să o transforme într-o ocazie de a-și exprima recunoștința și aprecierea față de familie, prieteni sau persoane apropiate, prin mesaje, mici daruri ori timp de calitate petrecut împreună. În esență, sărbătoarea pune accent pe autenticitate și pe dorința de a face vizibile sentimentele care, în mod obișnuit, rămân neexprimate în ritmul cotidian.

Originea Valentine’s Day: Legenda Sfântului Valentin și rădăcinile istorice 

Originea sărbătorii Valentine’s Day este asociată cu figura Sfântul Valentin, considerat în tradiție un preot care a trăit în secolul al III-lea. Conform relatărilor istorice și legendelor transmise de-a lungul timpului, în perioada domniei împăratului Claudius al II-lea, ar fi fost impusă o interdicție privind căsătoriile tinerilor soldați, pe motiv că bărbații necăsătoriți erau socotiți mai disciplinați și mai devotați serviciului militar.

Potrivit unor relatări consemnate în scrieri vechi, Sfântul Valentin ar fi sfidat ordinul imperial și ar fi oficiat în secret ceremonii de căsătorie pentru cuplurile îndrăgostite, susținând că iubirea nu poate fi restrânsă prin edicte oficiale. Gestul său ar fi fost descoperit de autorități, iar acesta a fost ulterior arestat și condamnat la moarte.

Potrivit legendei, înainte de execuție, Sfântul Valentin i-ar fi trimis o scrisoare fiicei temnicerului, pe care ar fi semnat-o „De la al tău Valentin”, formulă considerată, în timp, sursă de inspirație pentru tradiția mesajelor romantice transmise pe 14 februarie. Tradiția mai consemnează că acesta ar fi fost executat chiar în această zi, dată care avea să fie asociată ulterior, în imaginarul colectiv, cu ideea de iubire și devotament.

„Ziua Îndrăgostiților” și festivalul roman „Lupercalia” 

Unii istorici consideră că originile acestei sărbători ar putea fi mai vechi, fiind puse în legătură cu festivalul roman „Lupercalia”, organizat la mijlocul lunii februarie și asociat ritualurilor dedicate fertilității și începutului primăverii. În secolul al V-lea, biserica ar fi înlocuit treptat această celebrare de origine păgână cu ziua dedicată Sfântul Valentin, conferind astfel datei o semnificație creștină și întărind, în timp, asocierea sa cu simbolistica iubirii.

Cum a evoluat sărbătoarea iubirii de-a lungul timpului

De-a lungul secolelor, Valentine’s Day a evoluat de la o comemorare a martiriului religios la o sărbătoare dedicată iubirii, exprimată și celebrată public. În Evul Mediu, în Anglia și Franța, circula credința că 14 februarie este ziua în care păsările își aleg perechea, concepție care a contribuit la consolidarea legăturii dintre această dată și romantism, precum și cu ideea de alegere a partenerului.

În secolul al XIV-lea, poetul Geoffrey Chaucer a fost printre primii care a asociat în mod explicit 14 februarie cu dragostea și flirtul, prin poeziile și scrierile sale. Această legătură literară a favorizat răspândirea tradiției în rândul elitelor europene și a consolidat asocierea Valentine’s Day cu gesturile de iubire rafinate și simbolice.

În secolul al XVIII-lea, în Marea Britanie, a început să se răspândească obiceiul de a trimite bilețele scrise de mână, cu mesaje de afecțiune sau tendința de flirt. Odată cu Revoluția Industrială, aceste gesturi s-au transformat în felicitări tipărite, mai accesibile și ușor de produs în serie. În acest fel, sărbătoarea a dobândit o dimensiune comercială, fără a pierde însă caracterul personal și intim al declarațiilor de dragoste.

Din secolul XX, Valentine’s Day a dobândit o dimensiune globală, răspândindu-se pe toate continentele prin intermediul culturii populare, filmului, muzicii și, în ultimele decenii, al media și rețelelor sociale. În prezent, 14 februarie nu mai reprezintă doar o simplă dată din calendar, ci o ocazie universală de a celebra iubirea.

„Ziua Îndrăgostiților” în România 

În România, Ziua Îndrăgostiților și-a consolidat treptat locul în tradițiile moderne după anii ’90, odată cu deschiderea către influențele culturii occidentale. Deși sărbătoarea tradițională a Dragobetelui, pe 24 februarie, rămâne parte integrantă a patrimoniului folcloric românesc, 14 februarie a câștigat rapid popularitate, în special în mediul urban.

Inițial percepută mai mult ca un eveniment cu valoare comercială, Ziua Îndrăgostiților a fost etapizat adoptată și integrată în viața cotidiană a românilor. În prezent, multe cupluri aleg să celebreze ambele date, considerând Dragobetele și Valentine’s Day complementare, fiecare oferind propria magie și oportunitate de a exprima afecțiunea față de persoana iubită.

Cum este celebrată sărbătoarea în alte țări 

Valentine’s Day s-a impus ca o sărbătoare de nivel global, însă fiecare țară îi conferă o nuanță distinctă, adaptată culturii și tradițiilor locale.
În Statele Unite și în Europa Occidentală, ziua este în principal asociată cu relațiile de cuplu, marcată prin flori, cadouri, cine romantice și mesaje de dragoste. În Japonia, tradiția este inversată: femeile oferă cadouri bărbaților pe 14 februarie, iar aceștia răspund o lună mai târziu, de „White Day”, prin gesturi simbolice sau cadouri. În Coreea de Sud, persoanele singure marchează „Black Day”, reuniuni în care gustă preparate specifice și celebrează prietenia, în timp ce în Filipine ziua este adesea prilej pentru ceremonii de căsătorie în masă, transformând 14 februarie într-un adevărat festival al iubirii.

„O zi a îndrăgostiților”: Între sărbătoare și presiune socială

„Valentine’s Day acționează ca un adevărat amplificator al comparației sociale. Ziua este construită cultural în jurul ideii că valoarea personală ar fi direct legată de statutul relațional, iar mesajul transmis - chiar dacă nu este rostit explicit - este ușor de perceput: cei aflați într-un cuplu sunt considerați împliniți, iar persoanele singure par să ducă lipsa „a ceva”.

Această asociere declanșează mecanisme psihologice puternice: pe de o parte, nevoia fundamentală de apartenență, iar pe de altă parte, teama de respingere socială. În mod normal, singurătatea reprezintă o stare firească, o etapă naturală în viața fiecăruia. Însă într-un context simbolic precum 14 februarie, aceasta capătă o încărcătură emoțională negativă, fiind percepută nu ca un moment trecător, ci ca un semn de eșec personal.

