Live Text O decizie luată de Marco Rubio la Conferința de securitate de la Munchen stârnește îngrijorare în rândul liderilor europeni

Marco Rubio și Friedrich Merz
Marco Rubio și Friedrich Merz. Foto: Profimedia
„Rusia ar putea să nu fie niciodată pregătită pentru pace" Zelenski s-a întâlnit cu fiul exilat al ultimului şah al Iranului Mișcare de ultim moment a secretarului de stat american Îngrijorare în capitalele europene Trump încă visează la Groenlanda

Conferinţa anuală internaţională pe probleme de securitate de la Munchen continuă și sâmbătă, după o primă zi tensionată. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a decis să nu participe la întâlnirea privind soarta Ucrainei în marja evenimentului, decizie care nu face decât să adâncească prăpastia dintre europeni și aliații de peste ocean. Asta după ce, pe parcursul zilei, nu au ezitat să-și arunce critici și reproșuri temperate doar de tonul diplomatic.

„Rusia ar putea să nu fie niciodată pregătită pentru pace”

ACTUALIZARE 08:25 Rusia ar putea să nu fie niciodată pregătită să încheie un acord care să pună capăt războiului din Ucraina, a declarat vineri ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, într-o dezbatere din cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, informează AFP, potrivit Agerpres. 

„Cred că ucrainenii sunt gata să încheie acum un acord rezonabil, ceea ce ar părea echitabil ţinând cont de consecinţe. Dar pur şi simplu nu sunt convins că ruşii sunt pregătiţi acum să încheie un acord sau că ei vor fi vreodată”, a spus diplomatul american.

Acest mesaj este opus celui transmis anterior în cursul zilei de vineri de Donald Trump. Acesta îi ceruse lui Zelenski să „se mişte” pentru a ajunge la cu acord cu Rusia, înaintea unei noi runde de negocieri prevăzute pentru săptămâna viitoare.

Zelenski s-a întâlnit cu fiul exilat al ultimului şah al Iranului

ACTUALIZARE 07:59 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Reza Pahlavi, fiul exilat în Statele Unite al ultimului şah al Iranului, în marja Conferinţei de securitate de la Munchen.

Într-o postare pe reţelele sociale după întâlnire, Zelenski a declarat că Ucraina „sprijină poporul iranian în lupta sa pentru viitor” şi şi-a exprimat simpatia „faţă de toate victimele regimului iranian”.

Zelenski a spus că cei doi au discutat despre situaţia din Iran şi „domeniile în care poporul iranian are nevoie de sprijin”, precum şi despre importanţa întăririi sancţiunilor împotriva Iranului şi a altor guverne autoritare.

El a condamnat, de asemenea, cooperarea dintre Moscova şi Teheran, citând furnizarea de către Iran a dronelor Shahed către Rusia şi ceea ce el a descris ca fiind transferul de licenţe legate de producţia acestora.

„Un astfel de parteneriat reprezintă o ameninţare reală nu numai pentru Ucraina, ci şi pentru întreaga regiune”, a scris Zelenski.

Zelenski i-a mulţumit lui Pahlavi pentru sprijinul acordat integrităţii teritoriale a Ucrainei şi a declarat că Ucraina este pregătită să ajute „la protejarea vieţilor omeneşti”.

Pahlavi, care trăieşte în exil de la Revoluţia Islamică din 1979 care l-a răsturnat pe tatăl său, ultimul şah al Iranului, a declarat pe reţelele sociale că a fost „foarte încântat” să-l întâlnească pe Zelenski.

„Reprezentăm două naţiuni care luptă împotriva ameninţărilor la adresa libertăţii şi suveranităţii naţionale”, a scris Pahlavi. „Cele două naţiuni ale noastre sunt unite de această realitate şi de curajul extraordinar al popoarelor lor”.

Pahlavi a militat pentru un Iran secular şi democratic, deşi importanţa sa printre figurile opoziţiei şi influenţa sa în interiorul ţării sunt discutate.

În timpul celei mai recente valuri de proteste din Iran, el a îndemnat demonstranţii să răstoarne guvernul.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Mișcare de ultim moment a secretarului de stat american

Marco Rubio a sărit peste întâlnirea cu liderii europeni privind soarta Ucrainei în marja Conferinței de la Munchen, semn că Washingtonul este tot mai puțin interesat de părerea europenilor în negocierile de pace.

 

Rubio ar fi trebuit să participe la o reuniune cu lideri din mai multe țări, inclusiv Germania, Polonia, Finlanda, și cu oficiali ai Comisiei Europene. A invocat o nepotrivire în program. Dar refuzul de a fi prezent nu face decât să adâncească prăpastia dintre europeni și aliații de peste ocean.

E de așteptat ca Rubio să se vadă astăzi cu președintele Zelenski, înainte de pleca la Budapesta pentru a se întâlni cu Viktor Orban.

Îngrijorare în capitalele europene

Cancelarul Germaniei a pus tunurile pe americani la Conferința de la Munchen. Dincolo de îndemnul unei reconcilieri, Friedrich Merz a făcut și un reproș la adresa administrației Trump. Prima dovadă că discursul lui Merz nu le-a picat tocmai bine americanilor este figura aproape înghețată a secretarului de stat Marco Rubio, la bilaterala cu oficialul german.

„În era rivalității dintre marile puteri, nici măcar Statele Unite nu vor fi suficient de puternice de unele singure. Haideți să reparăm și să reînviem încrederea transatlantică. Noi, europenii, ne facem datoria pentru asta”, a declarat Friedrich Merz. 

În mijlocul tensiunilor, președintele francez Emmanuel Macron este sigur de un lucru. Europa rămâne în continuare cât se poate de relevantă în contextul global actual.

„Europa este o construcție politică foarte originală, formată din state suverane libere, care au pus deoparte secole de rivalitate și război pentru a instituționaliza pacea prin interdependență economică. Și să nu credeți o secundă că aceasta este o construcție demodată. De asta avem nevoie. Asta trebuie să susținem”, a spus Macron. 

Trump încă visează la Groenlanda

Între timp, în Statele Unite, Donald Trump pare rupt de realitatea tensiunilor internaționale. Președintele american încă este convins că va obține Groenlanda, în ciuda tensiunilor tot mai mari cu aliații europeni.

„Cred că Groenlanda ne va dori. Ne înțelegem foarte bine cu Europa. Vom vedea cum decurg lucrurile. Negociem chiar acum cu privire la Groenlanda”, spune Trump. 

Declarația vine în condițiile în care mai marii oficiali ai SUA prezenți la Munchen au fost puși la zid pentru criticile aduse Europei. Printre aceștia, ambasadorul american la ONU, Mike Waltz, care nu înțelege de ce situația a stârnit atât de multe controverse.

O replică tăioasă a venit de la vicepreședintele Comisiei Europene, Kaia Kallas.

„Este adevărat că cei care dețin puterea au avut reguli diferite. Dar, chiar și în junglă, animalele cooperează. Așadar, este mai bine când lucrezi cu alții”, a declarat ea. 

