Live TV

Video Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației

Data actualizării: Data publicării:
accident autostrada noua
Sursa: captură video

Un accident rutier s-a produs marți pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, abia dat în folosință. Un TIR, o autoutilitară și o mașină s-au ciocnit chiar pe breteaua de ieșire de pe A7, în dreptul municipiului Adjud.

Patru oameni au fost transportați la spital.

Circulația a fost oprită, iar traficul a fost deviat pe DN 2, pe ruta ocolitoare.

Accidentul s-a produs chiar în prima oră de la deschiderea circulației. În urma incidentului, parapetul nou al autostrăzii a fost distrus.

Sectorul de autostradă Focşani - Adjud, parte din Autostrada Moldovei, a fost deschis circulației publice, marți, a anunţat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

„S-a deschis circulația pe A7 Focșani - Adjud! Imagini în timp real cu primele mașini care intră pe noii kilometri de autostradă. De astăzi se circulă continuu de la București la Adjud (aproximativ 250 km pe A7 și A3). Odată cu acest sector, infrastructura rutieră de mare viteză din România atinge borna de 1.418 km! Este o investiție vitală pentru economia Moldovei, care primește o șansă istorică la dezvoltare”, a scris Cristian Pistol, marți pe Facebook.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
1
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
Varșovia
2
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
profimedia-1030135055
3
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
cartier blocuri
4
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
La 36 de ani de la Revoluție, s-a aflat totul: ce a cerut Valentin Ceaușescu și cine l-a ajutat cu bani
Digi Sport
La 36 de ani de la Revoluție, s-a aflat totul: ce a cerut Valentin Ceaușescu și cine l-a ajutat cu bani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ambulanta SMURD
Accident grav în județul Sibiu: un microbuz în care erau copii a intrat în zidul unei case. 10 oameni au ajuns la spital
autostrada in constructie
Șeful CNAIR: Înainte de Crăciun vom avea încă 50 de kilometri de autostradă, între Focşani şi Adjud
masina de politie
Accident cu patru maşini pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Patru oameni au fost răniți
autostrada soarelui
Circulația pe A2 e blocată, pe o lungime de 30 km, după ce resturi de animale sacrificate au căzut dintr-un camion
tir
Accidentul de pe Autostrada A3: viața șoferului de TIR a fost salvată de trei militarii francezi din batalionul de la Cincu
Recomandările redacţiei
2025-06-20-1
Ora 15:00. Noii miniştri ai Apărării şi Economiei depun jurământul la...
Marilen pirtea
Marilen Pirtea: „Premierul Bolojan mi-a propus să preiau Ministerul...
gari kasparov sustine un discurs
Justiţia rusă ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov...
om in vant si ninsoare
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de...
Ultimele știri
Cum poate fi suspendat președintele Nicușor Dan? Opoziția strânge semnături: „Ne e greu, având în vedere ruptura din SOS și POT”
Avertismentul lui Mark Rutte: Securitatea Europei depinde de forţa Ucrainei. „Dacă facem două lucruri, Putin nu va încerca niciodată”
Noi reguli pentru lucrătorii străini: angajarea ar putea fi complet digitalizată. Guvernul a pus proiectul în transparență decizională
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gestul reginei Elisabeta a II-a care l-a înfuriat pe Harry, în 2019. Scriitoare: „William a știut că-i va...
Cancan
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
Fanatik.ro
Finul polițist al lui Ilie Bolojan, cercetat penal pentru trafic internațional de droguri, spune că nu există...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ştefan Baiaram visează la mutarea carierei în vară: “Îmi doresc un trofeu cu Universitatea Craiova şi un...
Adevărul
Țara considerată „veriga cea mai slabă” a Europei în fața Rusiei lui Putin
Playtech
Percheziții la locuința Rodicăi Stănoiu, la câteva zile după a doua înmormântare. Ce caută anchetatorii
Digi FM
Laura Cosoi, soțul și cele patru fiice, vacanță de o lună în Thailanda: "Trăim simplu. Ne trezim fără alarmă...
Digi Sport
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias anunță venirea pe lume al celui de-al patrulea copil. Fanii: „Cel mai...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea...
Newsweek
Pensiile militare, de urmaș și invaliditate nu cresc în 2026. Guvernul, anunț despre pensiile limită de vârstă
Digi FM
Andreea Marin, bilanț la împlinirea a 51 de ani: "În ultimul deceniu, acesta a fost cel mai greu an al meu"
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...