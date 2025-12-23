Un accident rutier s-a produs marți pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, abia dat în folosință. Un TIR, o autoutilitară și o mașină s-au ciocnit chiar pe breteaua de ieșire de pe A7, în dreptul municipiului Adjud.

Patru oameni au fost transportați la spital.

Circulația a fost oprită, iar traficul a fost deviat pe DN 2, pe ruta ocolitoare.

Accidentul s-a produs chiar în prima oră de la deschiderea circulației. În urma incidentului, parapetul nou al autostrăzii a fost distrus.

Sectorul de autostradă Focşani - Adjud, parte din Autostrada Moldovei, a fost deschis circulației publice, marți, a anunţat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

„S-a deschis circulația pe A7 Focșani - Adjud! Imagini în timp real cu primele mașini care intră pe noii kilometri de autostradă. De astăzi se circulă continuu de la București la Adjud (aproximativ 250 km pe A7 și A3). Odată cu acest sector, infrastructura rutieră de mare viteză din România atinge borna de 1.418 km! Este o investiție vitală pentru economia Moldovei, care primește o șansă istorică la dezvoltare”, a scris Cristian Pistol, marți pe Facebook.

Editor : M.B.