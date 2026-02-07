Accident în Prahova, pe DN1A: trei tinere rănite după ce mașina lor s-a răsturnat într-o prăpastie

Trei tinere cu vârste de 21 și 22 de ani au fost rănite sâmbătă după amiază, după ce autoturismul în care se aflau a derapat și s-a răsturnat la o diferență de nivel de aproximativ 20 de metri pe marginea DN1A.

Potrivit Poliției Județene Prahova, evenimentul rutier s-a produs la kilometrul 158+800m al DN1A, pe direcția către Brașov, scrie News.ro.

Șoferița în vârstă de 22 de ani a pierdut controlul asupra direcției de mers, iar mașina s-a răsturnat în prăpastie.

Tânăra de la volan și cele două pasagere, cu vârste de 21 și 22 de ani, au fost rănite și transportate la spital. Echipajele de salvare au precizat că toate victimele erau conștiente la momentul preluării.

Polițiștii au verificat dacă șoferița se afla sub influența alcoolului, constatând că nu consumase băuturi alcoolice. Ancheta continuă pentru a stabili exact împrejurările producerii accidentului.

