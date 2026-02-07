Live TV

Scandal pe bugetul Capitalei. Ciucu îl acuză de „parșivenie” pe edilul Sectorului 4. Băluță: „Apucături de baron. Baronul Munchhausen”

Colaj foto cu Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Inquam Photos - George Călin / Mălina Norocea
„Primarul nu controlează nici măcar un om din Consiliul de Administrație al STB” Băluță îl atacă pe Ciucu: „Aveți apucături de baron. Baronul Münchhausen!”

Primarul general, Ciprian Ciucu, a avertizat că cea mai mare parte din bugetul Capitalei este consumată de subvenții și susține că situația financiară a STB este „aproape disperată”. Declarațiile vin pe fondul unui conflict public cu liderul PSD București Daniel Băluță, care l-a atacat dur după respingerea majorării tarifelor și i-a transmis că are „apucături de baron” și l-a comparat cu „Baronul Münchhausen”.

Primarul Capitalei a explicat din nou că bugetul Societății de Transport București este comparabil cu cel al Brașovului.

„Cea mai mare parte din bugetul Capitalei merge la subvenții. Dădeam exemplu chiar deunăzi cu STB care are bugetul Brașovului. Gândiți-vă la orașul Brașov, care are propria administrație, străzi, parcuri, școli, spitale, instituții culturale... Tot ce face Primăria Brașov este echivalent în bani cu învârtitul roții la STB. Pe bune?”, a afirmat Ciucu, într-un interviu acordat, sâmbătă, postului Prima TV, scrie News.ro.

El a mai spus că în aprilie trebuie plătită şi o datorie făcută în mandatul lui Adriean Videanu.

„Apropo, în aprilie trebuie să plătim 156 de milioane, nu ştiu de unde o să vină şi ăştia, pentru o datorie făcută de domnul Videanu în urmă cu 20 şi mulţi ani. Mă refer la faptul că a luat nişte obligaţiuni şi nu mai pot fi rostogolite. Fix anul ăsta pică să le plătim. Băluţă zice că mă plâng. Nu mă plâng. Pare că mă plâng, dar spun lucrurile aşa cum sunt”, a declarat Ciprian Ciucu.

Citește și: Daniel Băluță, atac la Ciprian Ciucu: Primul reflex pe care îl are este să vină să taie și apoi să se plângă că nu are bani

„Băluță zice că mă plâng, dar nu mă plâng”, a continuat edilul general.

„El a inceput. Întrebați-l pe el. Îune mâna și votează în Consiliul General și nu mai fă pe mironosița. Așa e ușor să zici că Ciucu se plânge, dar el nu vine cu soluții. Aici e parșivenia, orice propunere care nu e populară - între patru ochi scoate și după pe surse împachetând să fie impotriva ta. Nu se întâlnește hoțul cu prostul, eu fiind prostul aici”, a mai precizat edilul liberal.

Bucureştiul intră în faliment dacă nu va avea în acest an un buget de minimum 5,5 miliarde de lei, a declarat noul primarul Capitalei. Începând din 2023, Guvernele României au subfinanţat sistematic Primăria Generală, producându-i un deficit lunar de circa 200 de milioane de lei. În acest moment, deficitul acumulat a ajuns la 4 miliarde şi nu mai poate fi rostogolit, a adăugat Ciprian Ciucu, într-un interviu acordat News.ro.

„Primarul nu controlează nici măcar un om din Consiliul de Administrație al STB”

Edilul a respins criticile PSD privind propunerea de majorare a biletului la 5 lei, acuzând social-democrații de ipocrizie.

„Eu nu puteam să propun creșterea dacă nu exista studiul de suportabilitate la nivelul populației. (...) În acest moment, primarul general nu controlează nici măcar un om din Consiliul de Administrație al STB. Totul este controlat de ADI-TPBI”, a explicat Ciucu.

Potrivit acestuia, propunerea de majorare a fost pregătită chiar de reprezentanții PSD din structurile de conducere, dar ulterior partidul „a aruncat-o doar pe mine”.

Consiliul General al Municipiului București a respins săptămâna trecută proiectul de creștere a tarifului unei călătorii metropolitane de la 3 la 5 lei. Primarul a avertizat atunci că este „extrem, extrem de îngrijorat” și că există riscul ca insolvența STB să nu mai poată fi evitată.

„Situația aproape disperată în care ne aflăm cu STB-ul astăzi” este motivul pentru care a introdus proiectul pe ordinea de zi, a spus el.

Citește și: Daniel Băluță îl contrazice pe Nicușor Dan în privința bugetelor locale. Ce spune despre referendumul din București

Ciucu a adăugat că doar 17% din bugetul companiei este acoperit din vânzarea biletelor și abonamentelor și a atras atenția asupra unei datorii de peste un miliard de lei către ANAF.

„Dacă nu o vom plăti, ANAF nu are posibilitatea legală să ne păsuiască (...) și va opera sistemul de transport public în București”, a avertizat primarul general.

Ulterior, edilul a cerut conducerii STB un plan urgent de reducere a cheltuielilor și a dat asigurări angajaților că nu vor exista concedieri sau tăieri salariale.

„Pentru voi vreau să salvez compania. De voi este nevoie ca să se învârtă roata, nu de o sută de șefi și șefuleți!”, a transmis Ciucu într-un mesaj video.

Băluță îl atacă pe Ciucu: „Aveți apucături de baron. Baronul Münchhausen!”

După votul din CGMB, președintele PSD București, Daniel Băluță, a anunțat că se opune „categoric” majorării tarifelor și a acuzat administrația Capitalei că încearcă să rezolve problemele „pe spatele bucureștenilor”.

„Ceea ce vedem astăzi în București nu este un accident, ci continuarea unei politici nocive (...) care încearcă, în mod deliberat, să îngenuncheze Capitala”, a transmis acesta.

Într-o postare pe Facebook, Băluță a lansat un atac direct la adresa primarului general.

„Astăzi, domnul Ciucu (...) s-a dovedit a fi nu doar un amator lipsit de soluții (...) Frustrat de lipsa completă de soluții, sufocat de lacrimi și suspine, s-a gândit că este bine să treacă la bullying”, a scris liderul PSD București pe rețeaua de socializare.

Citește și: Băluță îl acuză pe Ciucu de „cinism” după ce a anunțat scumpirea biletelor STB. Replica primarului general: „Face o greșeală”

Acesta a continuat cu o ironie dură: „Prin țevi nu circulă nici politica și nici lacrimile dumneavoastră de crocodil. Aveți apucături de baron, domnule Ciucu! Și nu orice baron. Baronul Münchhausen!”

Băluță a mai spus că va continua „să-i apere pe cei vulnerabili” și i-a transmis edilului Capitalei să se apuce „de treabă” și să ceară ajutor „pentru lucruri serioase”.

Conflictul dintre cei doi vine într-un moment tensionat pentru transportul public din București, în condițiile în care administrația caută soluții pentru reducerea cheltuielilor și evitarea unei crize financiare la STB.

