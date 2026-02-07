Live TV

Posibil sabotaj feroviar în Italia: cabluri deteriorate la Bologna. Sunt afectate trenurile din nordul țării

Data actualizării: Data publicării:
National Strike In Italy Announced And May Affect The Railway Services, Florence - 23 Nov 2025
Tren al companiei feroviare italiene Italo Foto: Profimedia

Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj după ce cablurile electrice de alimentare a reţelei feroviare au fost deteriorate în apropiere de Bologna, în nordul Italiei, provocând întârzierea unor trenuri, a declarat sâmbătă un oficial, scrie Agerpres care preia Reuters.

Compania feroviară de stat FS (Ferrovie dello Stato) a comunicat că problema cu cablurile, apărută în prima zi a Jocurilor Olimpice de Iarnă găzduite de Italia, nu a fost provocată de nicio defecţiune tehnică.

Incidentul a perturbat unul din cele mai aglomerate noduri feroviare din peninsulă, între Bologna, Milano şi Veneţia; întârzierile au ajuns la 90 de minute pentru serviciile de mare viteză, Intercity şi regionale.

Milano este unul din oraşele-gazdă ale Jocurilor Olimpice, celălalt fiind Cortina d'Ampezzo, unde se poate ajunge de la Veneţia pe calea ferată.

Reuters reaminteşte că în perioada Jocurilor Olimpice de la Paris, în vara lui 2024, mai mulţi sabotori au atacat noaptea sau dimineaţa foarte devreme reţeaua de trenuri de mare viteză TGV din toată Franţa, provocând haos în transporturi înaintea ceremoniei de deschidere.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
1
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Ilie Bolojan.
2
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
Avion Antonov An-28
4
Un echipaj de voluntari ucraineni cu un avion civil bimotor An-28 a interceptat și...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
5
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat
Digi Sport
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
flacara olipica la milano italia
JO 2026. Încep Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. La ce oră are loc ceremonia de deschidere
steve bannon
Dosarele Epstein dezvăluie detalii despre eforturile lui Steve Bannon de a influenţa politica europeană (The Guardian)
sportiva la curling
Jocurile Olimpice de iarnă au început deja, cu proba de curling. Competiţia a fost însă întreruptă din cauza unei pene de curent
meloni inger
Chipul Giorgiei Meloni, îndepărtat din fresca renovată de la Bazilica San Lorenzo in Lucina din Roma
logo ul jocurilor olimpice
Probleme cu două zile înainte de ceremonia de deschidere: Italia a dejucat atacuri cibernetice rusești care vizau Jocurile Olimpice
Recomandările redacţiei
ciprian ciucu daniel baluta
Scandal pe bugetul Capitalei. Ciucu îl acuză de „parșivenie” pe...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Volodimir Zelenski confirmă dorința americanilor ca războiul să se...
ID33674_INQUAM_Photos_Liviu Florin_Albei
Arhitectul șef de la Primăria Sectorului 5, acuzat de DNA că a primit...
photo_2026-02-07_10-37-41
Dronă rusească Gerbera găsită în Republica Moldova: aparatul nu avea...
Ultimele știri
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost arestată în dosarul femeii acuzate că și-a ucis mama
Accident în Prahova, pe DN1A: trei tinere rănite după ce mașina lor s-a răsturnat într-o prăpastie
Ciucu acuză presiuni politice: Da, am primit telefoane de la partide să nu mă ating de angajați din primărie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o...
Fanatik.ro
Xavi Pascual, cea mai mare lovitură dată de Dinamo în handbalul românesc în ultimele decenii: “Este o...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Fosta prezentatoare din România care a plecat din țară de dragul iubitului, fotbalist de profesie, se...
Adevărul
Drepturile pensionarilor, încălcate de unele case de pensii, inclusiv din străinătate
Playtech
Unde merge Adrian Alexandrov de când Elena Udrea a ieșit din închisoare. Fostul ministru are toate motivele...
Digi FM
După ani de încercări, Ricky Martin și‑a vândut apartamentul din Manhattan. Cât a obținut pe locuința cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo e istorie! Un nou "rege va fi încoronat" la Al-Nassr: lovitură de proporții pe piața...
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Kristen Stewart, despre prințesa Diana, la cinci ani de la rolul din „Spencer”. „Pot plânge oricând mă...
Adevarul
Atacurile sinucigașe care au salvat onoarea Armatei Române. Până și inamicii au fost profund impresionați
Newsweek
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 1.950 lei în 2026. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii?
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Chris Noth rupe tăcerea despre prietenia cu Sarah Jessica Parker. De ce s-au certat cei doi actori: „A fost...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă