Sectorul de autostradă Focşani - Adjud, parte din Autostrada Moldovei,a fost deschis circulației publice, marți, a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. El a postat pe Facebook imagini live cu acea parte a autostrăzii Moldova, A7.

„S-a deschis circulația pe A7 Focșani - Adjud! Imagini în timp real cu primele mașini care intră pe noii kilometri de autostradă. De astăzi se circulă continuu de la București la Adjud (aproximativ 250 km pe A7 și A3). Odată cu acest sector, infrastructura rutieră de mare viteză din România atinge borna de 1.418 km! Este o investiție vitală pentru economia Moldovei, care primește o șansă istorică la dezvoltare”, a scris Cristian Pistol, marți pe Facebook.

Șeful CNAIR a mai spus că lucrările continuă pe restul de 124 km ai A7. Anul viitor vom circula neîntrerupt pe autostradă de la București la Pașcani (372 km).

După deschiderea de marți a acestui sector, se va putea circula neintrerupt Autostrada A7 între Ploieşti şi Adjud, pe aproximativ 196 km. A7 este conectată la Ploiești cu A3, care face legătura cu București.

Autostrada Moldovei A7 va avea în total 450 de km, de la Ploiești la Siret, granița cu Ucraina. De marți, 196 de kilometri vor fi dați în folosință, 140 kilometri se vor afla în lucru și aproape 115 km în licitație.

Editor : Ana Petrescu