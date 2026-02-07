Live TV

Regina din „Arabela” a murit. Actrița Jana Brejchova avea 86 de ani. A fost numită „Brigitte Bardot” a Cehiei

Arabela se vraci
Vlastimil Brodsky și Jana Brejchova în „Arabela se întoarce” Foto: Profimedia

Actriţa cehă de film şi televiziune Jana Brejchova a murit vineri la vârsta de 86 de ani după o boală îndelungată, a transmis sâmbătă presa naţională din Cehia, care o citează pe fiica artistei, actriţa Tereza Brodska, scrie Agerpres.

Jana Brejchova, supranumită uneori „Brigitte Bardot a Cehiei” datorită frumuseţii sale, a fost una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei cehoslovace şi cehe. În România a fost cunoscută mai ales rolului Reginei din serialul  TV pentru copii „Arabela” difuzat în anii 1990.

Între 1958 şi 1962, a fost căsătorită cu regretatul regizor şi actor Milos Forman, care a devenit ulterior un regizor de mare succes la Hollywood şi a câştigat două premii Oscar. Sora ei mai mică, Hana, care a murit în urmă cu mai puţin de doi ani, a fost şi ea o actriţă cunoscută.

DANS LA POUSSIERE DES ETOILES - IM STAUB DER STERNE (1976)
Jana Brejchova, în filmul „DANS LA POUSSIERE DES ETOILES” din 1976 Foto: Profimedia



Jana Brejchova s-a născut pe 20 ianuarie 1940, în Praga ocupată de nazişti, într-o familie cu opt copii.

A obţinut primul ei rol într-un film la vârsta de 13 ani. Succesul a venit însă mai târziu, odată cu rolul elevei Jana din lungmetrajul „Higher Principle”, despre teroarea ocupaţiei naziste din cel de-Al Doilea Război Mondial, pentru care a primit un premiu de interpretare la Festivalul de Film de la Locarno.

Jana Brejchova a jucat şi în Germania, inclusiv în lungmetrajul antifascist „The House in Karp Lane” din 1965.

În ţara ei natală, actriţa cehă a interpretat un rol principal în îndrăgitul serial TV fantasy pentru copii „Arabela”, cunoscut şi sub titlurile „Arabela, prinţesa” sau „Povestea inelului magic”. În „Arabela”, Jana Brejchova  a interpretat-o pe Regina din Ţinutul Poveştilor, mama prinţesei Arabela şi soţia Regelui Hyacint, conducători ai unei lumi magice pline de personaje de basm.

De asemenea, a jucat alături de fiica sa, Tereza Brodska, într-un dramă psihologică despre relaţia dintre mamă şi copil.

De-a lungul carierei sale, Jana Brejchova a primit numeroase premii, printre care Medalia de Merit a Republicii Cehe şi premiul cinematografic Bohemian Lion pentru întreaga sa carieră.

„A fost o actriţă excelentă, o legendă a cinematografiei cehoslovace şi o personalitate puternică, care a cucerit generaţii întregi de spectatori cu talentul şi farmecul său”, a scris premierul ceh Andrej Babis într-un mesaj omagial distribuit pe reţeaua de socializare X.

