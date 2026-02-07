Live TV

Dronă rusească Gerbera găsită în Republica Moldova: aparatul nu avea explozibil la bord

Data publicării:
photo_2026-02-07_10-37-41
Foto: Telegram/Poliția Republicii Moldova via NewsMaker.md

O dronă a fost depistată în raionul Drochia, din Republica Moldova, verificările indicând că aparatul de zbor este model Gerbera şi nu conţine încărcătură explozivă. Incidentul are loc la două săptămâni după ce o dronă rusească având 50 kg de explozibil a fost găsită în curtea unei case nelocuite din raionul Ştefan Vodă, relatează NewsMaker.md.

Drona a fost descoperită pe 6 februarie în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia.

Ministerul Afacerilor Externe a calificat incidentul drept o încălcare a spaţiului aerian al Republicii Moldova şi „o potenţială ameninţare la adresa securităţii cetăţenilor”.

„Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm orice incident care poate reprezenta o încălcare a spaţiului aerian al ţării şi o potenţială ameninţare la adresa securităţii cetăţenilor. Republica Moldova îşi reafirmă angajamentul de a-şi proteja suveranitatea, integritatea teritorială şi securitatea cetăţenilor”, a transmis instituţia într-un comunicat, scrie News.ro.

MAE a menţionat că monitorizează îndeaproape evoluţiile, în coordonare cu instituţiile naţionale competente.

În noiembrie anul trecut, o dronă de celaşi tip, dintr-un grup de 6 drone care au survolat teritoriul Republicii Moldova, s-a prăbuşit pe acoperişul unei locuinţe din satul Cuhureştii de Jos, raionul Floreşti. Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) a comunicat la acel moment că drona este de tip Gerbera, de fabricaţie rusească, şi nu avea încărcătură explozivă. Potrivit IGP, modelul poate fi utilizat pentru inducerea în eroare, misiuni de supraveghere şi colectare de informaţii, dar şi transport de explozibili. .

Incidentul de vineri are loc la două săptănâni după ce o dronă rusească de model „Gheran-2”, care transporta 50 kg de explozibil, a fost găsită în curtea unei case nelocuite din raionul Ştefan Vodă. Atunci, aparatul de zbor a fost dezamorsat şi distrus în condiţii de siguranţă.

De la începutul invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei, mai multe drone au survolat spaţiul aerian al Republicii Moldova, iar unele dintre acestea s-au prăbuşit pe teritoriul ţării.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
1
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Ilie Bolojan.
2
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
Avion Antonov An-28
4
Un echipaj de voluntari ucraineni cu un avion civil bimotor An-28 a interceptat și...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
5
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat
Digi Sport
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russian Attack Severely Damages Darnytska CHPP - Kyiv
Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei. Zelenski: Rușii au lansat peste 400 de drone și 40 rachete
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Volodimir Zelenski confirmă dorința americanilor ca războiul să se încheie până în vară: Vor exercita presiuni și vor un calendar clar
Vladimir Putin'S 2026 New Year Eve Address
Economia rusă stagnează în sfârșit. Ce înseamnă asta pentru războiul din Ucraina și pentru Vladimir Putin
Maia Sandu
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l câștige în opinia președintei Moldovei
Russia Belarus
O a treia rundă de negocieri Rusia - Ucraina va avea loc „curând”, anunță Dmitri Peskov
Recomandările redacţiei
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT002_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ciucu, despre PSD: „Una agreezi cu ei la masă, alta vezi la...
ID33674_INQUAM_Photos_Liviu Florin_Albei
Arhitectul șef de la Primăria Sectorului 5, acuzat de DNA că a primit...
soldați germani și un tanc din brigada Lituania
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării...
ID324109_INQUAM_Photos_George_Calin
Prietenia dintre Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, suspendată de la...
Ultimele știri
Autenticitatea picturilor lui Van Eyck, puse la îndoială de o analiză AI. Ce spun criticii de artă
SpaceX reia zborurile pe orbită. Când va fi lansată misiunea Crew-12 către Stația Spațială
Explozie într-un bloc din Chitila: doi răniți și 40 de locatari evacuați în toiul nopții. Care ar fi fost cauza deflagrației
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o...
Fanatik.ro
Neluțu Varga, prima reacție după ce au apărut informații că și-ar fi amanetat jucătorii de la CFR Cluj...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
„M-a tuns unul în Zanzibar și mi-a stricat părul”. Cum poate să arate Laurențiu Reghecampf după 6 luni în...
Adevărul
Drepturile pensionarilor, încălcate de unele case de pensii, inclusiv din străinătate
Playtech
Unde merge Adrian Alexandrov de când Elena Udrea a ieșit din închisoare. Fostul ministru are toate motivele...
Digi FM
După ani de încercări, Ricky Martin și‑a vândut apartamentul din Manhattan. Cât a obținut pe locuința cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo e istorie! Un nou "rege va fi încoronat" la Al-Nassr: lovitură de proporții pe piața...
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Halle Berry și Van Hunt s-au logodit. Actrița americană confirmă că se vor căsători. Va fi a patra căsnicie...
Adevarul
Atacurile sinucigașe care au salvat onoarea Armatei Române. Până și inamicii au fost profund impresionați
Newsweek
Avocat: Anularea indexării pensiilor este ilegală. Pensionarii au pierdut deja 12.000 de lei
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Laurence Fishburne va juca alături de Scarlett Johansson în "Exorcistul". Când apare noul capitol al...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă