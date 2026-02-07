Dronă rusească Gerbera găsită în Republica Moldova: aparatul nu avea explozibil la bord

O dronă a fost depistată în raionul Drochia, din Republica Moldova, verificările indicând că aparatul de zbor este model Gerbera şi nu conţine încărcătură explozivă. Incidentul are loc la două săptămâni după ce o dronă rusească având 50 kg de explozibil a fost găsită în curtea unei case nelocuite din raionul Ştefan Vodă, relatează NewsMaker.md.

Drona a fost descoperită pe 6 februarie în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia.

Ministerul Afacerilor Externe a calificat incidentul drept o încălcare a spaţiului aerian al Republicii Moldova şi „o potenţială ameninţare la adresa securităţii cetăţenilor”.

„Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm orice incident care poate reprezenta o încălcare a spaţiului aerian al ţării şi o potenţială ameninţare la adresa securităţii cetăţenilor. Republica Moldova îşi reafirmă angajamentul de a-şi proteja suveranitatea, integritatea teritorială şi securitatea cetăţenilor”, a transmis instituţia într-un comunicat, scrie News.ro.

MAE a menţionat că monitorizează îndeaproape evoluţiile, în coordonare cu instituţiile naţionale competente.

În noiembrie anul trecut, o dronă de celaşi tip, dintr-un grup de 6 drone care au survolat teritoriul Republicii Moldova, s-a prăbuşit pe acoperişul unei locuinţe din satul Cuhureştii de Jos, raionul Floreşti. Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) a comunicat la acel moment că drona este de tip Gerbera, de fabricaţie rusească, şi nu avea încărcătură explozivă. Potrivit IGP, modelul poate fi utilizat pentru inducerea în eroare, misiuni de supraveghere şi colectare de informaţii, dar şi transport de explozibili. .

Incidentul de vineri are loc la două săptănâni după ce o dronă rusească de model „Gheran-2”, care transporta 50 kg de explozibil, a fost găsită în curtea unei case nelocuite din raionul Ştefan Vodă. Atunci, aparatul de zbor a fost dezamorsat şi distrus în condiţii de siguranţă.

De la începutul invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei, mai multe drone au survolat spaţiul aerian al Republicii Moldova, iar unele dintre acestea s-au prăbuşit pe teritoriul ţării.

Editor : B.E.