Video Video fals generat de AI: Un jandarm îl promovează pe Călin Georgescu. Avertismentul Jandarmeriei

Data publicării:
jandarm ai sora
Foto: captură video Jandarmeria Română

Jandarmeria avertizează că în mediul online circulă un material video cu imagini false, probabil generate de inteligența artificială, în care apare o persoană îmbrăcată într-o ținută ce încearcă să imite uniforma Jandarmeriei Române. Personajul ilustrat transmite un mesaj de susținere pentru Călin Georgescu. 

„În mediul online circulă un material video în care apare o persoană îmbrăcată într-o ținută ce încearcă să imite uniforma Jandarmeriei Române. Precizăm ferm că imaginile sunt false, iar persoana prezentată nu este jandarm. 

Deși uniforma utilizată reproduce anumite elemente vizuale, există detalii clare – precum lipsa însemnelor oficiale, poziționarea incorectă a ecusoanelor sau a gradelor militare – care indică faptul că nu este vorba despre o uniformă autentică.  

Imaginile sunt asociate în mod eronat cu Jandarmeria Română, într-o încercare de a dezinforma și de a induce în eroare opinia publică. 

Reamintim faptul că Jandarmeria Română este o instituție apolitică, conform statutului său, și nu se implică în activități politice sau partizane. 

Vă recomandăm să manifestați prudență în privința unor astfel de materiale înșelătoare și să le semnalați de urgență atunci când apar. 

Vă reamintim importanța unui informări corecte și responsabile. Verificați întotdeauna informațiile din surse oficiale și evitați răspândirea unor mesaje complet neadevărate, care pot induce în eroare. 

În această perioadă, Ministerul Afacerilor Interne a inițiat o campanie de prevenire și informare, care are ca scop identificarea și contracararea falsurilor ce vizează structurile MAI. 

Mulțumim tuturor cetățenilor care ne-au sesizat aceste materiale și vă mulțumim pentru cooperare și vigilență”, transmite Jandarmeria Română. 

În video, un personaj generat de AI-ul SORA este îmbrăcat în jandarm și transmite un mesaj de susținere pentru Călin Georgescu. 

Editor : Alexandru Costea

