Live TV

Exerciţiu de mobilizare pentru rezerviști în Bucureşti şi în judeţul Ilfov. Precizările Ministerului Apărării

Data publicării:
exercitiu mobilizare rezervisti
Foto: Inquam Photos/George Călin

Ministerul Apărării anunţă că, în perioada 12-20 octombrie, va avea loc un exerciţiu de mobilizare în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov. Acesta are ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare. Astfel de exerciţii au loc periodic şi nu au legătură cu situaţia de securitate din regiune, precizează ministerul.

„În perioada 12-20 octombrie, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov se va desfăşura exerciţiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25, organizat şi condus de Ministerul Apărării Naţionale, în cooperare cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor”, a transmis, marţi, Ministerul Apărării, citat de News.ro.

Instituția a precizat că exerciţiile MOBEX se desfăşoară periodic şi au ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii în activitate.

Rezerviştii cu domiciliul în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, care vor fi convocaţi la unităţile MApN la care sunt arondaţi, vor participa, timp de o zi, la activităţi specifice de pregătire.

„În municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov exerciţii similare s-au mai desfăşurat în anul 2013, respectiv în 2021. În acest an au mai avut loc alte două exerciţii MOBEX, în luna mai, în judeţele Teleorman, Giurgiu şi Olt, iar în luna septembrie, în judeţele Sibiu şi Mureş”, a mai transmis ministerul.

MOBEX este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi ale Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. Rezerviştii vor fi convocaţi prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Activităţile legate de evaluarea autorităţilor locale şi a operatorilor economici sunt organizate şi coordonate de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, mai arată MapN.

De asemenea, joi, 17 octombrie, se va desfăşura o secvenţă de antrenament cu rezervişti, în Poligonul Coada Izvorului, judeţul Prahova

„Pentru a evita dezinformarea şi ştirile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activităţi care, reiterăm, au caracter de rutină şi nu au legătură cu situaţia de securitate din regiune, recomandăm cetăţenilor interesaţi să se informeze din surse oficiale. Pe platforma InfoRadar a MApN pot fi consultate informaţii referitoare la încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare”, se mai arată în comunicat.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
1
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
Cabinet meeting of the Federal Government
2
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
3
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Screenshot 2025-10-03 001520
4
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
o persoana regleaza caldura din calorifer
5
Începe furnizarea căldurii în București. Anunțul Termoenergetica despre zonele unde pot...
"Ce te uiți așa la mine?" Gabi Torje s-a aprins în direct: "Tu îți dai seama în ce categorie m-ai băgat?"
Digi Sport
"Ce te uiți așa la mine?" Gabi Torje s-a aprins în direct: "Tu îți dai seama în ce categorie m-ai băgat?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Bucharest, Romania - June 17, 2020: The cars are waiting at the red traffic light during the rain on Kiseleff Boulevard in Bucharest.
Cod roșu de ploi torențiale. Autoritățile au emis primul mesaj...
cod rosu bucuresti
Primarul interimar al Capitalei: Transportul în comun va fi redus în...
O umbrelă ținută de un copil este dată peste cap de vânt, în București, pe 24 octombrie 2017.
Un climatolog explică ce este ieșit din comun la Ciclonul Barbara...
ionut mosteanu dominique fritz INSTANT_COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția nu a decis nici de această dată cum va arăta reforma...
Ultimele știri
Turcan îi critică pe liberali pentru că nu-l apără pe Bolojan de atacurile PSD: „O tăcere ca cea din alte momente-cheie din trecut”
Donald Tusk nu vrea să-l predea Germaniei pe ucraineanul suspectat pentru detonarea gazoductului Nord Stream
Lasconi critică Guvernul: Peste 3 ani vom avea o majoritate de izolaționiști în Parlament. De acolo până la o dictatură e doar un pas
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sala de clasa goala, scoala
Toate școlile din București vor fi închise miercuri. Stelian Bujduveanu: „Trebuie să fim prudenți și să nu blocăm orașul”
pompierii interventie inundatii
Primăria București pune la dispoziție un număr gratuit pentru sesizări de urgență, în urma codului roșu de ploi
N12 PREGATIRI INUNDATII SACI VALUL LUI TRAIAN VO 071025_00771
Stare de alertă în sud și sud-estul României. Școli închise, saci cu nisip montați în orașe, echipe de intervenție mobilizate
oameni pe strada
Șase orașe din România, în clasamentul celor mai periculoase din lume. Care a înregistrat cel mai ridicat nivel de infracționalitate
Cindy Joyce Tenesso
Caz de rasism în București: O șoferiță de ride-sharing a refuzat să ia o clientă din cauza culorii pielii: „Ce cauți în România?”
Partenerii noștri
Pe Roz
Nicole Kidman, apariție spectaculoasă după despărțirea de Keith Urban. Cu fiicele de mână, un look nou și o...
Cancan
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu...
Fanatik.ro
„Pare că are 20 de ani, iar fiul ei are 18”. Mama unui fotbalist a fost confundată cu sora acestuia. Cum...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Rapoarte MApN: Câte avioane ucrainene au intrat ilegal în România de la începerea războiului. Reacția...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să...
Digi FM
A murit inexplicabil la numai 24 de ani. Medicii au pus simptomele ei pe seama unei alergii și au trimis-o...
Digi Sport
Gică Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!
Pro FM
Fiica cea mare a lui Ozzy Osbourne, despre ultimii ani din viața artistului: „Durerea era de nesuportat, nu...
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
Adevarul
Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula
Newsweek
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie?
Digi FM
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Denise Richards, în lacrimi în fața judecătorului, în procesul cu fostul soț: "Era să mă omoare de atâtea...
UTV
Dorian Popa s-a căsătorit cu Andreea în Maldive. Mama artistului confirmă: „A fost o surpriză totală pentru...