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Bucureștiul se topește sub cod roșu de caniculă: temperaturi apropiate de recordul absolut al lunii iunie. ANM anunță și furtuni

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o fetita se racoreste in bucuresti
Foto: Profimedia Images
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Municipiul Bucureşti se va afla sub avertizare cod roşu de caniculă, cu temperaturi de 38-39 de grade, comparabile cu recordul absolut al lunii iunie. Vântul va sufla cu rafale de 40-50 de kilometri la oră şi se vor înregistra averse slabe.

De marți dimineața până miercuri la ora 09:00, „valul de căldură intens va persista, disconfortul termic se va menţine deosebit de accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, iar noaptea va fi tropicală”, a transmis ANM.

„Cerul va fi mai mult senin, dar după-amiaza şi noaptea va creşte probabilitatea pentru înnorări accentuate, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 40...50 km/h) şi averse slabe (1...5 l/mp)”, a transmis ANM.

„Temperatura maximă, comparabilă cu valoarea recordului absolut al lunii iunie, va fi de 38...39 de grade, iar cea minimă va fi de 21...23 de grade”, precizează meteorologii.

Potrivit datelor înregistrate de aceştia, temperatura maximă absolută a lunii iunie, la Bucureşti, este de 40,3 ºC, înregistrată la staţia meteorologică Bucureşti-Filaret în 20 iunie 1918. La staţiile meteorologice Bucureşti-Afumaţi şi Bucureşti-Băneasa, maximele absolute sunt de 39,8 ºC şi respectiv 39,0 ºC, ambele înregistrându-se în data de 26 iunie 2007.

Începând de miercuri dimineața și până joi la 10:00, „vremea va deveni instabilă şi vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torenţiale (în general 10...20 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale în jurul a 50 km/h) şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1...4 cm)”.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade, potrivit ANM. 

„În intervalul 30 iunie, ora 10 - 01 iulie, ora 10, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare un mesaj de avertizare meteorologică cod roşu pentru temperaturi extreme, noapte tropicală şi disconfort termic deosebit de accentuat.

În intervalul 01 iulie, ora 12 - 02 iulie, ora 10, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare un mesaj de atenţionare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ”, au mai precizat meteorologii.

Editor : C.S.

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