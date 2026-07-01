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Ucraina cere sprijin militar de miliarde de euro pentru a avansa pe câmpul de luptă. Mykhailo Fedorov: „Trebuie să ținem Rusia pe fugă”

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ucraina atac
Ucraina a lansat pe 18 iunie cel mai mare atac asupra Moscovei. Sursa foto: X
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Cum va cheltui banii

Ucraina consideră că a recâștigat inițiativa pe câmpul de luptă prin loviturile date trupelor ruse, centrelor logistice și infrastructurii petroliere. Acum se grăbește să obțină ajutor militar occidental în valoare de câteva miliarde în plus înainte ca Moscova să se adapteze. Kievul le cere aliaților să profite de ceea ce oficialii descriu crept o oportunitate efemeră: finanțarea unui nou val de drone, rachete și tehnologie militară care ar putea să țină Rusia în defensivă și să consolideze recentele câștiguri ale Ucrainei. Scopul este de a-l forța pe Vladimir Putin să înțeleagă că nu poate câștiga, anunță Politico.

„Avem nevoie de un nivel superior de ajutor pentru a putea duce misiunea la bun sfârșit”, a declarat ministrul Apărării, Mykhailo Fedorov, pentru Politico. „Dacă vom avea suficiente resurse pentru a lansa un nou ciclu de inovații militare înainte ca Rusia să se adapteze la cel actual, vom câștiga încă șase luni.” Ministrul în vârstă de 35 de ani a coordonat o reorganizare radicală a efortului de război al Ucrainei.

El a preluat funcția în ianuarie, devenind al patrulea ministru al apărării de când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. S-a bazat pe experiența sa în domeniul tehnologiei și al afacerilor private pentru a revoluționa sectorul apărării, accelerând inovarea și producția în serie de drone și rachete care au contribuit la punerea Rusiei în defensivă.

Volodimir Zelenski a propus numirea lui Mihailo Fedorov ca ministru al apărării, în locul fostului premier Denîs Şmîhal FOTO Profimedia
Volodimir Zelenski a propus numirea lui Mihailo Fedorov ca ministru al apărării, în locul fostului premier Denîs Şmîhal FOTO Profimedia

De asemenea, el depune eforturi pentru a îmbunătăți apărarea aeriană și a remedia sistemul de recrutare militară al țării, care se află într-o situație precară, în condițiile în care mii de persoane fug de recrutare, în timp ce soldații prost plătiți țin frontul împotriva atacurilor rusești.

Însă această transformare necesită fonduri, iar Fedorov dorește ca aliații Ucrainei să sporească urgent fluxurile de ajutor.

„Într-un război tehnologic, se vede cât de repede se poate schimba soarta conflictului. Totul depinde de rapiditatea finanțării și de acțiunile noastre”, a declarat Fedorov, adăugând că „Ucraina apără întreaga Europă de ruși”.

Săptămâna trecută, Ucraina a trimis o solicitare urgentă țărilor UE pentru a obține întreaga sumă de 6,6 miliarde de euro eliberată recent din Fondul European pentru Pace. Fondul European pentru Pace a fost blocat ani de zile de fostul guvern maghiar condus de Viktor Orban; banii ar trebui să ramburseze parțial țările UE pentru ajutorul militar trimis Ucrainei. Cu toate acestea, în loc să se întoarcă în trezoreriile naționale, Fedorov dorește ca banii să fie trimiși la Kiev.

razboi in ucraina
Foto: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine

„Fondul European pentru Pace ar putea deveni un factor decisiv pentru noi, un accelerator al succesului nostru actual pe câmpul de luptă. Așadar, cred că trebuie să inițiem consultări cu fiecare țară care va ezita”, a declarat Fedorov, îmbrăcat în blugi și un tricou negru, așezat pe fundalul unor steaguri militare ucrainene și al drapelului Uniunii Europene, albastru cu stele aurii.

El a recunoscut că UE a fost mult mai rapidă în procesarea ajutorului pentru Ucraina, numind-o „UE 2.0”.

Bruxellesul nu este singura sursă de fonduri. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi, de asemenea, prezent în marja summitului liderilor NATO de săptămâna viitoare de la Ankara, unde se așteaptă ca aliații să ajungă la un acord privind un nou pachet de ajutor.

Kievul afirmă că nevoile sale de cheltuieli militare pentru acest an se vor ridica la 136 de miliarde de euro, din care poate acoperi doar 53 de miliarde de euro din resurse proprii. Împrumutul de sprijin pentru Ucraina, convenit recent de UE, promite aproximativ 28,3 miliarde de euro în ajutor militar în acest an - parte a unui împrumut total de 90 de miliarde de euro pe o perioadă de doi ani. Există, de asemenea, pachete suplimentare de ajutor militar bilateral, precum și Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei, coordonată de NATO, în cadrul căreia aliații achiziționează arme americane pentru Kiev.

Dar asta încă nu este suficient, a spus Fedorov. Țara are nevoie de încă câteva miliarde în ajutor specific, „și avem nevoie de ele mâine”.

Cum va cheltui banii

Fedorov are idei clare despre cum să folosească acești bani. Una dintre ele este reorientarea ajutorului către ceea ce are nevoie Ucraina, și nu către ceea ce este convenabil pentru țările donatoare să ofere.

El a dat exemplul Danemarcei, care și-a modificat comenzile de muniție de artilerie de 155 de milimetri, optând pentru variante cu rază de acțiune extinsă, mai utile pe linia frontului.

„Au semnat rapid un contract și au efectuat prima livrare în doar o săptămână. Dacă există voința și puterea de a depăși birocrația, totul este posibil”, a spus Fedorov.

De asemenea, el le spune aliaților că ar prefera să redirecționeze 200 de milioane de euro din ajutorul alocat reparațiilor de tancuri - care nu sunt utile în situația actuală a războiului - pentru a investi în drone de atac cu rază medie de acțiune, capabile să lovească camioane și provizii logistice aflate la aproximativ 100 de kilometri în spatele liniilor frontului.

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Ucrainenii folosesc acum lasere militare și drone specializate în doborârea altor drone pentru a intercepta atacurile armatei ruse, care au devenit tot mai sofisticate în cei trei ani de război. Foto: Shutterstock

„Să revizuim contractele existente, să renunțăm la cele care nu sunt prioritare”, a spus Fedorov.

Fedorov a atribuit schimbarea dinamicii războiului deciziilor luate la începutul acestui an. Una dintre măsurile cheie a fost convingerea companiei Starlink a lui Elon Musk să blocheze terminalele de internet prin satelit pentru ruși, iar o altă măsură a fost reorganizarea achizițiilor de armament în primul trimestru al anului.

În timp ce împrumutul de 90 de miliarde de euro promis de UE a fost blocat, Ucraina și-a asumat riscul „de a achiziționa drone cu fibră optică, drone de atac la distanță medie și interceptori”, a spus Fedorov.

Noua echipă a lui Fedorov din cadrul Ministerului Apărării a îmbunătățit, de asemenea, procesul de achiziții, introducând licitații pentru drone și muniție și luând măsuri severe împotriva corupției. De asemenea, se pune un accent mult mai mare pe inovare și pe extinderea rapidă a producției de arme eficiente.

„Împreună cu partenerii noștri, am schimbat calitatea ajutorului, iar asta înseamnă că am început să folosim miliarde de dolari pentru ceea ce avem cu adevărat nevoie: creșterea producției de rachete interceptoare, rachete ieftine, rachete de croazieră și drone cu motor cu reacție”, a declarat Fedorov.

Ca urmare, Ucraina incendiază rafinăriile rusești, în timp ce penuria de combustibil îi obligă pe ruși să aștepte ore întregi la benzinării; dronele și rachetele sunt o prezență din ce în ce mai frecventă deasupra orașelor rusești, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg; iar avansul Rusiei pe front s-a încetinit.

German Minister Of Defence Meets German Soldiers Stationed In Poland, Rzeszow - 23 Jan 2025
Livrări de arme către Ucraina Foto: Profimedia Images

„Campania noastră de lovituri la distanță medie are ca scop protejarea infanteriei noastre, oprirea avansului rus și întreruperea reaprovizionării lor. Rușii simt deja acest lucru. În unele zone ale frontului, aceștia și-au încetinit ritmul”, a declarat ministrul.

Opinia lui Fedorov privind schimbarea dinamicii războiului este susținută de think tank-ul Institute of the Study of War, care a remarcat: „Datele publice privind performanța Rusiei pe câmpul de luptă indică faptul că natura războiului se schimbă în favoarea forțelor ucrainene, cel puțin pentru moment.”

Fedorov încearcă, de asemenea, să remedieze disfuncționalitățile sistemului de recrutare din Ucraina. Aproximativ 200.000 de bărbați care ar trebui să-și îndeplinească serviciul militar sunt dispăruți, în timp ce cei care luptă sunt adesea trimiși în misiuni de luptă pentru perioade îndelungate, fără a fi înlocuiți, și sunt plătiți doar cu un salariu de bază de aproximativ 20.000 de grivne (n.r. 390 de euro) pe lună.

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Foto: Profimedia

La începutul acestei luni, guvernul a reformat serviciul militar, instituind noi forme de contracte militare, facilitând reîntoarcerea dezertorilor în armată, permițând demobilizarea celor cu vechime îndelungată și majorând semnificativ salariile.

Noul salariu de bază este stabilit la 30.000 de grivne, iar cei aflați în posturi periculoase de pe linia frontului ar putea primi un salariu de până la 400.000 de grivne.

„Există deja mii de cereri de reînrolare din partea celor care au părăsit unitatea fără permisiune. Vedem că mii de oameni doresc să semneze un contract”, a spus Fedorov.

Și acesta este un alt aspect pentru care dorește ca aliații să contribuie financiar.

„Cu cât partenerii trimit mai repede ajutorul militar, cu atât avem șanse mai mari să eliberăm fonduri de stat pentru a plăti noile salarii”, a spus Fedorov, adăugând: „Astăzi, armata ucraineană este cea mai bine pregătită din Europa. Unde altundeva ai găsi trupe capabile să elimine între 30.000 și 35.000 de soldați ruși pe lună?”

Aceste îmbunătățiri militare au un singur scop - să-i demonstreze lui Putin că războiul împotriva Ucrainei nu poate fi câștigat. „Trebuie să simtă că prețul este prea mare pentru a continua”, a spus Fedorov.

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Editor : C.A.

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