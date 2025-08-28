Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport

Geanina Abul Haija, o româncă stabilită de 12 ani în Iordania, a povestit experiențele sale în relația cu statul când vine vorba de eliberarea documentelor și a explicat cum a reușit să obțină un permis de conducere valabil pentru 10 ani în doar 45 de minute, dar și un pașaport, direct la aeroport, în doar 20 de minute.

”M-a impresionat rapiditatea cu care ți se rezolvă actele de stare civilă, actele de identitate, tot ce ține de tine, ca și cetățean, în legătură cu statul. Când am venit în Iordania, a trebuit să-mi fac preschimbarea permisului de conducere, pentru că nu aveam dreptul să conduc decât 30 de zile cu permisul românesc, și am fost să-mi fac permis de conducere în Iordania. Încă nu aveam cetățenia iordaniană și în 45 de minute, eu am avut permis de conducere iordanian valabil 10 ani. Și știu ora pentru că am parcat într-o parcare cu plată și m-am uitat la ceas când am parcat, ca să știu cât timp am stat pentru a plăti parcarea. După 45 de minute eram cu permisul de conducere în mână, cu tot cu cazier, verificare oftalmologică și verificare în România.

Pașaportul iordanian îl ai în maximum jumătate de oră. Și aici e tot un caz al meu. Când a trebuit să merg de urgență în România, pentru că decedase mama mea, aveam pașaportul iordanian expirat. Și mi-am făcut pașaportul la aeroport în 20 de minute. Te duci și spui că ai bilet de avion, arăți biletul de avion că trebuie să pleci din țară și eu am avut pașaport nou în 20 de minute, valabil pe cinci ani. Iar în oficiile de stare civilă, dacă te duci și ai ceva de rezolvat, sunt afișe unde ți se spune că dacă în termen de o oră de la solicitare, nu ți-ai primit actele, poți să soliciți o întâlnire cu directorul instituției”, a povestit Geanina Abul Haija în emisiunea Departe de România, citată de site-ul stiridiaspora.ro.

Românca a povestit și cum a decurs reînnoirea permisului de conducere după primii 10 ani. ”De data asta aveam și numele schimbat după căsătorie și devenisem cetățean iordanian. Am mers pregătită cu toate documentele, inclusiv pașapoartele românești vechi. Mi-au cerut doar cartea de identitate iordaniană, iar în 15 minute, cu tot cu verificarea oftalmologică, aveam permisul nou în mână. Și a durat un sfert de oră mai mult pentru că funcționarul a mai fost întrerupt și de alte persoane”, a explicat Geanina Abul Haija.

Editor : B. G.