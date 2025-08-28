Live TV

Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport

Data actualizării: Data publicării:
Experiența unei românce stabilită de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Experiența unei românce stabilită de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport

Geanina Abul Haija, o româncă stabilită de 12 ani în Iordania, a povestit experiențele sale în relația cu statul când vine vorba de eliberarea documentelor și a explicat cum a reușit să obțină un permis de conducere valabil pentru 10 ani în doar 45 de minute, dar și un pașaport, direct la aeroport, în doar 20 de minute.

”M-a impresionat rapiditatea cu care ți se rezolvă actele de stare civilă, actele de identitate, tot ce ține de tine, ca și cetățean, în legătură cu statul. Când am venit în Iordania, a trebuit să-mi fac preschimbarea permisului de conducere, pentru că nu aveam dreptul să conduc decât 30 de zile cu permisul românesc, și am fost să-mi fac permis de conducere în Iordania. Încă nu aveam cetățenia iordaniană și în 45 de minute, eu am avut permis de conducere iordanian valabil 10 ani. Și știu ora pentru că am parcat într-o parcare cu plată și m-am uitat la ceas când am parcat, ca să știu cât timp am stat pentru a plăti parcarea. După 45 de minute eram cu permisul de conducere în mână, cu tot cu cazier, verificare oftalmologică și verificare în România.

Pașaportul iordanian îl ai în maximum jumătate de oră. Și aici e tot un caz al meu. Când a trebuit să merg de urgență în România, pentru că decedase mama mea, aveam pașaportul iordanian expirat. Și mi-am făcut pașaportul la aeroport în 20 de minute. Te duci și spui că ai bilet de avion, arăți biletul de avion că trebuie să pleci din țară și eu am avut pașaport nou în 20 de minute, valabil pe cinci ani. Iar în oficiile de stare civilă, dacă te duci și ai ceva de rezolvat, sunt afișe unde ți se spune că dacă în termen de o oră de la solicitare, nu ți-ai primit actele, poți să soliciți o întâlnire cu directorul instituției”, a povestit Geanina Abul Haija în emisiunea Departe de România, citată de site-ul stiridiaspora.ro.

Românca a povestit și cum a decurs reînnoirea permisului de conducere după primii 10 ani. ”De data asta aveam și numele schimbat după căsătorie și devenisem cetățean iordanian. Am mers pregătită cu toate documentele, inclusiv pașapoartele românești vechi. Mi-au cerut doar cartea de identitate iordaniană, iar în 15 minute, cu tot cu verificarea oftalmologică, aveam permisul nou în mână. Și a durat un sfert de oră mai mult pentru că funcționarul a mai fost întrerupt și de alte persoane”, a explicat Geanina Abul Haija.

Editor : B. G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldat
1
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat...
Drona
2
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
cseke attila face declaratii
3
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...
o persoana are in mana mai multe bancnote
4
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
ilie bolojan
5
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
Scandal monstru la US Open: Townsend și Ostapenko au ajuns la fileu și au oferit scene neverosimile!
Digi Sport
Scandal monstru la US Open: Townsend și Ostapenko au ajuns la fileu și au oferit scene neverosimile!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
masini in trafic
Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite mai mari pe locuințe...
livrator politist
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat...
ue kiev
Rusia a bombardat „în mod intenționat” reprezentanța UE de la Kiev...
carduri de sanatate
Cardurile de sănătate nu mai pot fi folosite. Sistemul informatic al...
Ultimele știri
Donald Trump declară război jurnaliștilor străini: administrația sa anunță scurtarea perioadei pentru care pot solicita viză în SUA
Rusia a bombardat din nou Kievul: cel puțin 14 morți, printre care trei copii. Valul de rachete și drone a provocat pagube majore
Infotrafic anunță restricții de trafic pe autostrăzi. Se va lucra în mai multe zone
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-08-23 111453
Cu care dintre noile cărți de identitate poți călători în străinătate și cu care nu. Precizările Ministerului de Interne
Paris, France, 25 July, 2024. Leroy Carter (12) of Team New Zealand runs the ball during the Paris 2024 Olympic Games Rugby Sevens match between South Africa and New Zealand Quarter Final at the Stade de France on July 25, 2024 in Paris, France. Credit: P
Un jucător de rugby din Noua Zeelandă era să rateze prima selecție la naționala All Blacks, după ce câinele i-a mâncat pașaportul
Aviz de căutare pe numele lui Vladimir Plahotniuc, la Interpol. Foto- captură site
Vladimir Plahotniuc avea două permise de conducere, două cărți de identitate și un pașaport românești false
un politist scrie o amenda
Șoferii ar putea rămâne fără permis de conducere dacă nu își achită amenzile în termen de 90 de zile de la comunicare
profimedia-1011014357
Discursul public vs interesele reale. De ce s-au întors țările majoritar musulmane împotriva Iranului, considerat „capul șarpelui”
Partenerii noștri
Pe Roz
Transformările de look ale lui Kate Middleton nu sunt întâmplătoare. Prințesa își vopsește părul la fiecare...
Cancan
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a...
Fanatik.ro
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe...
Adevărul
De ce avem farmacii la fiecare colț de stradă? România, pacientul anxios cu geanta plină de pastile
Playtech
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe...
Digi FM
Părinții unui adolescent care și-a luat viața dau în judecată OpenAI. ChatGPT, acuzat că a validat gândurile...
Digi Sport
Umilință istorică în Europa: la pauză scorul era 5-0, în play-off-ul pentru UEFA Champions League!
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum a fost construită cea mai dificilă cale ferată din România. Defileul Jiului, șantierul unde au muncit...
Newsweek
PSD începe demersul pentru eliminarea CASS la pensie. Și mamele ar fi scutite de plata asigurărilor
Digi FM
Soția lui Bruce Willis, noi declarații despre sănătatea îndrăgitului actor: A trebuit să ne adaptăm, avem o...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Cum fac față fiicele de 11 și 13 ani ale lui Bruce Willis la boala lui debilitantă: "Nu am vrut să creadă că...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie