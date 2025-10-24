Live TV

Explozia din Rahova: Alimentarea cu gaze va fi reluată treptat, de sâmbătă, la consumatorii care îndeplinesc condițiile

Data publicării:
Contoare de gaz si tevi de gaz sunt vizibile in exteriorul unui bloc din cartierul Rahova, in Bucuresti
Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Distrigaz Sud Reţele anunţă că alimentarea va fi reluată treptat, începând de sâmbătă, în zona afectată de explozia din cartierul Rahova, pentru consumatorii care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă. Compania a transmis, vineri, precizări cu privire la restabilirea etapizată şi în condiţii de siguranţă a alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi de închiderea neprogramată din zona Calea Rahovei, sector 5, municipiul Bucureşti, scrie News.ro.

”Conform aprobării nr. 15/19.10.2025, emisă prin Hotărârea Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, autorităţile au permis punerea în aplicare a strategiei tehnice prevăzute în aprobare. Astfel, echipele Distrigaz Sud Reţele au putut începe lucrările premergătoare necesare pregătirii elementelor reţelei de distribuţie din zonă, în vederea realimentării în siguranţă a clienţilor afectaţi de închiderea neprogramată. Începând de mâine, 25 octombrie 2025, se va relua etapizat alimentarea cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă”, anunţă compania, într-un comunicat de presă.

Astfel, sâmbătă, 25 octombrie 2025, în intervalul 10:00 – 20:00, se va relua alimentarea cu gaze naturale pentru clienţii aflaţi în imobilele din:

Strada Câmpeanu Ilie nr. 2, bl. 18B, scara C;

Strada Oltina nr. 1, bl. 27, scările 1, 2 şi 3; nr. 2, bl. 28B, scările 1, 2 şi 3; nr. 3, bl. 28A, scările 1 şi 2; nr. 4, bl. 23, scara 1;

Strada Pecineaga nr. 1, bl. 28A, scările A şi B; nr. 3, bl. 28, scările 1 şi 2; nr. 4, bl. 23A; nr. 5, bl. 29C, scările 1, 2 şi 3; nr. 7, bl. 25, scările 1, 2 şi 3; nr. 9, bl. 26, scările 1, 2 şi 3; nr. 10, bl. 17C, scările 1 şi 2; nr. 24; nr. 26; nr. 28; nr. 32; nr. 34 şi nr. 36,

Strada Popa nr. 1, bl. 15, scările 1 şi 2; nr. 2, nr. 3, bl. 15A; nr. 5, bl. 15B; nr. 7, bl. 17, scările 1 şi 2; nr. 9, bl. 17A, scările 1, 2 şi 3; nr. 11, bl. 17B, scările 1 şi 2; nr. 14; nr. 18; nr. 20; nr. 26;

Strada Popina nr. 27; nr. 30 şi nr. 31;

Strada Rahovei nr. 321, bl. 28, scările 1, 2 ,3 şi 4; nr. 323, bl. 26, scările 1 şi 2;

Strada Vicina nr. 2, bl. 29, scările A şi B; nr. 4, bl. 29A; nr. 6, bl. 29B; nr. 8, bl. 37, scările 1, 2 şi 3; nr. 10, bl. 38, scările 1 şi 2.

”Avem rugămintea, ca, în intervalul orar 10:00 – 20:00, clienţii de la imobilele mai sus amintite să asigure accesul reprezentanţilor Distrigaz Sud Reţele în vederea reluării alimentării cu gaze naturale în condiţii de siguranţă. Menţionăm că, în cazul clienţilor Asociaţii de Proprietari, membrii acestora trebuie să asigure accesul în fiecare locaţie/apartament”, au transmis oficialii companiei.

Aceştia precizează că, pentru imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor abilitate.

Compania a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici în urma exploziei puternice din 17 octombrie, produsă în zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei şi soldată cu trei morţi şi 15 răniţi, din care trei în stare foarte gravă.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bloc afectat de explozie in rahova
1
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
emil ganj
2
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
3
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
4
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
contor energie electrica
5
Bogdan Ivan: Avem o strategie de a reduce preţul pe kWh de la 1,55 la cât mai aproape de...
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore de la apariția imaginilor neverosimile din Belgrad
Digi Sport
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore de la apariția imaginilor neverosimile din Belgrad
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
gavfvgfe
Pompierul care a salvat fata de 17 ani după explozia din Rahova: „Se...
Russian Navy Holds July Storm Exercise
Nava rusească de război Aleksandr Șabalin a acostat în largul...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Măsuri urgente după explozia din Rahova, luate de Primăria Capitalei...
multime
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a...
Ultimele știri
Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu din 2026. Mii de tineri vor fi chemați anual la instrucție
O nouă anchetă a fost deschisă împotriva primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în închisoare
Val de cereri pentru revizia la gaze după explozia din Rahova. Ce nereguli au fost găsite. Expert: „O greșeală este foarte întâlnită”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Stelian Bujduveanu, lămuriri despre blocul explodat: „Sunt cinci scări, una singură a fost afectată”. Ce măsuri a anunțat primarul
URMARI_EXPLOZIE_35_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
O săptămână de la explozia din Rahova: ce știm până acum despre cauza deflagrației și ce se va întâmpla cu blocul distrus
echipa de la distrigaz verifica un canal
Ancheta continuă după explozia devastatoare din Rahova. Cum a fost descoperită țeava de gaz găurită și ce piste au criminaliștii
masini distruse de explozia din rahova
Zeci de mașini distruse de explozia din Rahova. Primăria Capitalei caută soluții pentru despăgubire
Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan, avertisment pentru companiile din energie după explozia din Rahova: Toate au obligații clare și să le respecte
Partenerii noștri
Pe Roz
O fostă măicuță, după ce a devenit soția unui tânăr care a renunțat la preoție: Să fie clar, nu am avut nimic...
Cancan
Calcul complet | Ce pensie vei avea în 2030, 2035 și în 2040, dacă acum primești 3.000 lei / lună
Fanatik.ro
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de un...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Crainicul ultras de la Dinamo! Bătut de jandarmi, după ce a invadat terenul: „M-au frăgezit! Au dat în mine...
Adevărul
Descoperire șoc. Vaccinul ARNm anti-COVID, arma secretă care combate cancerul
Playtech
Când poți pierde dreptul de proprietate în favoarea vecinului. Cazurile de uzucapiune de 10 sau 20 de ani
Digi FM
Isabel Preysler, declarații despre infidelitățile lui Julio Iglesias: „Ca să-i fac pe plac, am uitat de mine...
Digi Sport
După TREI ani, ”cea mai frumoasă femeie din lume” a apărut! Imaginea a făcut înconjurul planetei FOTO
Pro FM
VIDEO Cum a reacționat Keith Urban când o fană i-a spus că o cheamă Nicole. Solistul e în plin divorț de...
Film Now
Ben Stiller, despre secretul mariajului cu Christine Taylor: „Simțul umorului este cheia relației noastre”...
Adevarul
A fost Elena Ceaușescu mai rea decât soțul ei? Miturile care i-au năruit imaginea idealizată de propaganda...
Newsweek
RECALCULARE Pensionar cu grupe pierde 1.400 lei la pensie. Altul câștigă 1.500 în condiții normale
Digi FM
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ned Stark din Game of Throne, la al cincilea mariaj. Sean Bean nu credea că se va mai însura: "Nu mi se...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...